Quote 20.00! ODDSET Boost für Crystal Palace Sieg im Conference League Finale

SPORT1 Betting 26.05.2026 • 18:00 Uhr Mega-Quote für Neukunden! Sichere dir die 20.00er Quote bei ODDSET auf einen Titelgewinn von Crystal Palace gegen Rayo Vallecano im Finale der Conference League. Jetzt zuschlagen!

Die Spannung steigt ins Unermessliche! Am 27. Mai um 21:00 Uhr richtet sich der Blick der Fußballwelt auf das große Finale der UEFA Conference League. Crystal Palace steht vor einer historischen Nacht und ist nur noch ein Spiel davon entfernt, den ersten großen europäischen Titel der Vereinsgeschichte zu holen.

Gegner ist das unbequeme Team von Rayo Vallecano, das eine beeindruckende Serie hingelegt hat. Für alle, die an den großen Coup der „Eagles“ glauben, hat der staatliche Anbieter ODDSET jetzt einen echten Hammer im Angebot: Ein exklusiver Neukunden-Vorteil katapultiert die Sieg-Quote auf unfassbare 20,00!

Der Quotenboost im Detail: Von Favoriten-Quote zum Quoten-Giganten

Normalerweise wird Crystal Palace von den Buchmachern als leichter Favorit gehandelt. Die reguläre Pre-Match-Quote für einen Titelgewinn liegt bei gerade einmal 1,46. Doch ODDSET legt für Neukunden eine Schippe drauf – und was für eine! Statt einer mageren Ausbeute sicherst du dir hier die Chance auf einen echten Geldregen. ODDSET erhöht die Quote von 1,46 auf sagenhafte 20,00! Das bedeutet: Mit einem Einsatz von nur 5 € könntest du im Erfolgsfall satte 100 € abräumen. Eine einmalige Gelegenheit, die Spannung dieses Finales auf ein neues Level zu heben.

Der ODDSET Quoten-Turbo auf einen Blick

Für die maximale Transparenz haben wir den Deal in einer übersichtlichen Tabelle für dich zusammengefasst:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Crystal Palace vs. Rayo Vallecano Crystal Palace gewinnt den Titel 1,46 20,00

So sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt für Schritt

Dieser Neukunden-Vorteil ist kinderleicht zu aktivieren. Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten von dem Angebot profitieren kannst:

1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink und eröffne ein neues Wettkonto bei ODDSET. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.

Klicke auf den Aktionslink und eröffne ein neues Wettkonto bei ODDSET. Der Prozess ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Wettkonto aufzuladen.

Tätige deine erste Einzahlung, um dein Wettkonto aufzuladen. 3. Wette platzieren: Gehe zur Partie Crystal Palace vs. Rayo Vallecano und platziere deine erste Wette. Wähle den Tipp-Markt „Crystal Palace gewinnt den Titel“ und setze exakt 5 € deines Echtgeldes.

Gehe zur Partie Crystal Palace vs. Rayo Vallecano und platziere deine erste Wette. Wähle den Tipp-Markt „Crystal Palace gewinnt den Titel“ und setze deines Echtgeldes. 4. Mitfiebern & Gewinn kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Wenn Crystal Palace am Ende den Pokal in die Höhe stemmt, wird dein Gewinn basierend auf der Mega-Quote von 20,00 berechnet.

Wichtige Regeln: Das musst du beachten

Damit alles glattläuft, solltest du die zentralen Bedingungen des Angebots kennen:

Exklusiv für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Fester Einsatz: Die Wette muss mit genau 5 € Echtgeld platziert werden. Andere Beträge qualifizieren sich nicht für den Boost.

Die Wette muss mit genau platziert werden. Andere Beträge qualifizieren sich nicht für den Boost. Pre-Match-Wette: Die Wette muss als Einzelwette vor dem Anpfiff am 27.05.2026 um 21:00 Uhr abgegeben werden.

Die Wette muss als Einzelwette vor dem Anpfiff am 27.05.2026 um 21:00 Uhr abgegeben werden. Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese qualifizierende Wette nicht verfügbar.

Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von ODDSET. Alle Angaben ohne Gewähr.