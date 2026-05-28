Winamax: Quote 17,00 auf PSG vs Arsenal (30.05.)

Ein spannendes Duell in der Champions League steht bevor, wenn Paris Saint-Germain am 30.05. um 18:00 Uhr auf Arsenal trifft. Beide Teams haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auf höchstem Niveau agieren können, was die historische Bilanz mit jeweils zwei Siegen und zwei Unentschieden unterstreicht.
Winamax Quotenboost für Paris Saint-Germain vs Arsenal am 30.05.
Anlässlich dieses europäischen Krachers hat der Buchmacher Winamax ein besonderes Angebot für Neukunden vorbereitet. Im Mittelpunkt steht ein stark erhöhter Quotenboost, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht und das Spiel aus einer neuen Perspektive beleuchtet.
Der Winamax Quotenboost im Detail
Für dieses Spitzenspiel bietet Winamax eine außergewöhnliche Anpassung der Quote für eine beliebte Wettoption an. Speziell für den Tipp, dass beide Mannschaften im Laufe der regulären Spielzeit ein Tor erzielen, wird die Quote signifikant angehoben. Anstatt der ursprünglichen Quote von 1,70 erhalten Neukunden eine geboostete Quote von 17,00. Diese Anpassung stellt eine bemerkenswerte Erhöhung dar und gilt exklusiv für neu registrierte Nutzer.
Die Details des Angebots lassen sich am besten in einer übersichtlichen Tabelle darstellen:
Merkmal
Detail
Spiel
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Tipp
Beide Teams treffen
Alte Quote
1,70
Neue Quote
17,00
Anbieter
Winamax
So aktivierst du den Quotenboost
Die Inanspruchnahme dieses Angebots ist an einen einfachen Prozess geknüpft. Zunächst ist die Erstellung eines neuen Kontos bei Winamax inklusive der vollständigen Verifizierung deiner Identität erforderlich. Anschließend musst du eine Ersteinzahlung von mindestens 20 € in einer einzigen Transaktion vornehmen. Danach platzierst du eine Einzelwette mit einem Einsatz von genau 10 € auf den Markt „Beide Teams treffen“ für das Spiel PSG gegen Arsenal. Wichtig ist, den Bonus direkt im Wettschein zu aktivieren, um den x10-Boost zu erhalten.
Wichtige Bedingungen des Angebots
Dieses Angebot ist exklusiv für volljährige Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland konzipiert. Pro Person, Haushalt und IP-Adresse kann der Bonus nur einmalig genutzt werden. Der maximale Einsatz für die qualifizierende Wette ist auf 10 € festgelegt. Von der Aktion ausgeschlossen sind Live-Wetten, Mehrfachwetten und die Nutzung der Cashout-Funktion. Sollte deine Wette erfolgreich sein, wird der Gewinn zur regulären Quote als Echtgeld ausgezahlt. Der zusätzliche Gewinnbetrag aus dem Boost wird dir als Bonusguthaben gutgeschrieben, welches einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden muss, bevor eine Auszahlung möglich ist.
Zusätzliche Aktionen bei Winamax
Abseits dieses speziellen Quoten-Boosts bietet der Buchmacher auch einen regulären Winamax Bonus für Neukunden an, der alternative Vorteile bereithält. Es lohnt sich also, die verschiedenen verfügbaren Promotionen zu vergleichen, um das passende Angebot für die eigenen Vorlieben zu finden. Umfassende Informationen zu den aktuellen Angeboten und den dazugehörigen Bedingungen findest du unter diesem Winamax promo code. Vergiss nicht, immer die geltenden AGB zu prüfen.
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