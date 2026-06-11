Quote 20.00 bei ODDSET: Sieg Mexiko gegen Südafrika | Top-Angebot für Neukunden

Die Spannung steigt, das WM-Fieber packt die Fußballwelt! Am 11.06. um 21:00 Uhr trifft Mexiko im Mexico City Stadium auf Südafrika – ein Duell, das für Wett-Fans jetzt eine ganz besondere Würze bekommt. Während die Mexikaner als klarer Favorit ins Spiel gehen, zündet der staatliche Anbieter ODDSET einen echten Quoten-Turbo, der es in sich hat.
20,00er Quote statt 1,44! ODDSET mit Quoten-Hammer zum WM-Kracher Mexiko vs. Südafrika!
Exklusiv für Neukunden gibt es statt der regulären 1,44 eine unglaubliche Quote von 20,00 auf einen Sieg von Mexiko! Wir zeigen dir, wie du dir diesen Hammer-Deal sichern kannst.
Der Quotenboost im Detail: Aus Kleingeld wird ein Paukenschlag!
Normalerweise wäre ein Tipp auf den Favoriten Mexiko eine sichere, aber wenig lukrative Bank. Eine Standardquote von 1,44 bedeutet bei einem Einsatz von 5 € einen möglichen Gewinn von gerade einmal 7,20 €. Doch mit dem Neukunden-Vorteil von ODDSET sieht die Rechnung komplett anders aus.
Dank des Boosts auf 20,00 könntest du mit dem gleichen Einsatz von 5 € satte 100 € gewinnen! Das ist mehr als das 13-fache des regulären Gewinns und eine einmalige Chance für alle, die neu ins Wettgeschäft einsteigen wollen.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote (Neukunden)
Mexiko vs. Südafrika
Sieg Mexiko (1)
1,44
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Schritt für Schritt
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir haben für dich eine einfache Anleitung zusammengestellt, damit du keine Zeit verlierst und dir den Boost schnappst. Folge einfach diesen vier Schritten und fiebere mit Mexiko mit:
- 1. Registrieren: Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Zahle einen Betrag deiner Wahl auf dein neues Konto ein, um deinen Wetteinsatz zu decken.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette mit exakt 5 € Einsatz auf den Sieg von Mexiko gegen Südafrika (Tipp 1).
- 4. Gewinn kassieren: Wenn Mexiko das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn zunächst zur normalen Quote abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Boost wird dir dann gemäß den AGB gutgeschrieben.
Das musst du beachten: Die wichtigsten Regeln im Überblick
Damit alles glattläuft, solltest du die zentralen Bedingungen dieses Neukunden-Vorteils kennen. Halte dich an diese einfachen Regeln, um für das Angebot qualifiziert zu sein:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei ODDSET besitzen.
- Fester Einsatz: Der Einsatz für die qualifizierende Wette muss exakt 5 € betragen.
- Zeitrahmen: Deine Wette muss vor Spielbeginn am 11.06. um 21:00 Uhr platziert werden.
- Einzelwette: Nur Pre-Match-Einzelwetten auf den Markt „Sieg Mexiko“ qualifizieren sich für den Boost.
Zögere nicht zu lange, denn solche Gelegenheiten sind selten. Sichere dir jetzt den Quoten-Hammer von ODDSET und mach das WM-Spiel Mexiko gegen Südafrika zu deinem persönlichen Highlight!
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert