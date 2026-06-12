Quote 20.00 auf Schweiz-Sieg gegen Katar! ODDSET Quotenboost für Neukunden sichern

Die Spannung steigt, die WM-Bühne ist bereitet! Am 13. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit trifft Katar im Auftaktspiel der Gruppe B auf die favorisierte Schweiz. Während die Rollen auf dem Papier klar verteilt scheinen, sorgt der staatliche Wettanbieter ODDSET für einen echten Paukenschlag abseits des Rasens.
20ER-QUOTE statt 1,24! ODDSET mit Quoten-Hammer zum WM-Kracher Katar vs. Schweiz!
Exklusiv für Neukunden gibt es einen unfassbaren Quoten-Turbo auf einen Sieg der „Nati“. Wenn du an einen Erfolg der Schweizer glaubst, solltest du jetzt unbedingt weiterlesen!
Der Quotenboost im Detail: Eine Quote, die alles verändert
Die Eidgenossen gehen als haushoher Favorit in die Partie, was sich auch in der regulären Siegquote von gerade einmal 1,24 widerspiegelt. Ein netter, aber kleiner potenzieller Gewinn. Doch jetzt kommt ODDSET ins Spiel und zündet den Nachbrenner! Statt der mickrigen 1,24er-Quote erhältst du eine sensationelle Quote von 20,00 auf „Sieg Schweiz“. Bei einem Einsatz von exakt 5€ könntest du dir so im Erfolgsfall statt mickriger 6,20€ einen stattlichen Betrag von 100€ sichern. Ein Unterschied, der sich mehr als sehen lassen kann!
Dieser Neukunden-Vorteil ist eine einmalige Chance, mit einem WM-Favoriten-Tipp richtig abzuräumen. Hier siehst du den gewaltigen Unterschied auf einen Blick:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Katar vs. Schweiz
Sieg Schweiz (Tipp 2)
1,24
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo – Schritt für Schritt
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir haben dir eine einfache Anleitung zusammengestellt, damit du keine Zeit verlierst.
- 1. Registrieren: Eröffne über einen unserer Links ein neues Wettkonto bei ODDSET. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Wettkonto aufzuladen.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg der Schweiz gegen Katar. Wichtig: Der Einsatz muss exakt 5€ betragen.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn die Schweiz das Spiel gewinnt, wird dein Einsatz zunächst zur normalen Quote abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir anschließend separat gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den ODDSET-Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots. So bist du auf der sicheren Seite.
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei ODDSET registrieren.
- Fixer Einsatz: Der Einsatz für die qualifizierende Wette muss genau 5€ betragen.
- Zeitrahmen: Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels am 13.06. um 21:00 Uhr platziert werden.
- Erstwette: Nur deine erste Wette nach der Registrierung qualifiziert sich für den Boost.
Sichere dir jetzt diese Mega-Quote und fiebere mit der Schweizer Nati mit! Ein Favoritensieg könnte sich für dich so richtig lohnen.
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