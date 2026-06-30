Quote 50,00 auf Frankreich! Tipico Quotenboost zum WM-Kracher gegen Schweden

Die Spannung steigt, das Flutlicht im New-York-New-Jersey-Stadion geht an und die ganze Fußballwelt blickt auf das WM-Sechzehntelfinale zwischen Frankreich und Schweden! Die Équipe Tricolore geht als haushoher Favorit in die Partie, was sich auch in den regulären Wettquoten widerspiegelt.
50ER-QUOTE! Tipico zündet den Quoten-Turbo zum WM-Kracher Frankreich vs. Schweden!
Doch während die meisten Fans mit einer mageren Quote vorliebnehmen müssen, hat der Wettanbieter Tipico pünktlich zum Anpfiff eine echte Bombe platzen lassen.
Tipico haut für alle Neukunden eine absolute Hammer-Quote von 50,00 auf einen Sieg der Franzosen raus!
Der Quotenboost im Detail: Aus 1,25 wird 50,00!
Vergiss die normalen Quoten, hier kommt der absolute Wahnsinn für Wett-Fans! Während ein Sieg von Frankreich normalerweise mit einer Quote von circa 1,25 bewertet wird, kannst du dir mit diesem exklusiven Neukunden-Vorteil die Taschen richtig vollmachen.
Statt der regulären 1,25-Quote profitierst du von einem massiven Sprung auf unglaubliche 50,00! Das bedeutet: Mit einem kleinen Einsatz von nur 2€ könntest du im Erfolgsfall satte 100€ abräumen. Eine Chance, die man sich bei diesem WM-Highlight nicht entgehen lassen sollte.
Der Quoten-Hammer auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Frankreich vs. Schweden
Sieg Frankreich (Tipp 1)
1,25
50,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem Mega-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten startklar bist:
- 1. Registrieren: Eröffne über unseren Aktionslink ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Registrierung ist unkompliziert und in wenigen Augenblicken erledigt.
- 2. Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag von mindestens 10€ auf dein neues Konto ein, um dich für den Boost zu qualifizieren.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Frankreich“ gegen Schweden. Setze dabei maximal 2€, um die erhöhte Quote zu aktivieren.
- 4. Jubeln & Gewinn kassieren: Wenn Frankreich das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn in zwei Schritten gutgeschrieben. Zuerst erhältst du den Gewinn zur normalen Quote in Echtgeld, der Rest bis zur 50,00er-Quote folgt in der Regel als Bonusguthaben. Sichere dir jetzt diesen einmaligen Neukunden-Vorteil!
Wichtige Regeln für den Tipico-Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte die wichtigsten Bedingungen dieses Angebots:
- Angebot: Gilt exklusiv für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Maximaler Einsatz: Der Boost gilt für einen Maximaleinsatz von 2€.
- Wettart: Nur für Pre-Match-Einzelwetten auf den Sieg von Frankreich gültig. Live-Wetten sind ausgeschlossen.
- Zeitpunkt: Die Wette muss vor Spielbeginn am 30.06.2026 um 23:00 Uhr platziert werden.
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert