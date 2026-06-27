Algerien vs Österreich: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 28.06.2026

Unsere Expertenanalyse für Algerien gegen Österreich am 28.06.2026. Holen Sie sich die besten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das entscheidende WM-Gruppenspiel.