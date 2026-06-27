Ein Unentschieden ist das wahrscheinlichste Ergebnis in diesem Duell, was beiden Teams den Einzug in die K.o.-Runde sichern würde. Das Spiel findet in den frühen Morgenstunden des 28. Juni 2026 statt.
Algerien vs Österreich: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 28.06.2026
Wir sehen die Punkteteilung ebenfalls als wahrscheinlichstes Ergebnis und spielen mit einer Quote von 2,30 bei Tipico den Unentschieden Wett Tipp heute.
Beim Buchmacher, der zu den besten Sportwetten Anbietern auf dem Markt gehört, stechen vor allem das breite Wettprogramm und die sehr gute Auswahl beim Fußball hervor. Nach der Tipico Anmeldung wartet der Tipico Promo Code auf alle Neukunden!
Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Am letzten Spieltag der Gruppe J steht ein hochinteressantes Duell zwischen Algerien und Österreich an. Beide Mannschaften haben drei Punkte auf dem Konto, doch Österreich hat dank der besseren Tordifferenz die Nase vorn. Ein Unentschieden würde beiden Teams den sicheren Einzug in die Runde der letzten 32 garantieren. Diese besondere Konstellation spiegelt sich deutlich in den Quoten wider. Die Wahrscheinlichkeit für ein Remis ist laut Buchmachern in den letzten Tagen von 31 auf über 42 Prozent gestiegen, was die Erwartungen an ein taktisch geprägtes Spiel unterstreicht.
Österreich, unter der Leitung von Ralf Rangnick, zeigte sich zuletzt in starker Form und gewann 10 der letzten 13 Spiele. Die jüngste 0:2-Niederlage gegen Argentinien beendete zwar eine Siegesserie, doch das Team hat seit September 2022 nicht mehr zwei Spiele in Folge verloren. Algerien hingegen mühte sich zu einem 2:1-Sieg gegen Jordanien, nachdem es zum Auftakt eine klare 0:3-Niederlage gegen Argentinien gab. Dieser Sieg war erst der zweite für die „Wüstenfüchse“ in ihren letzten zwölf Turnierspielen, was ihre derzeitige Form relativiert.
Algerien vs Österreich: Wett Tipps für Tipper
Angesichts der Ausgangslage, bei der ein Punkt beiden reicht, haben wir einige spannende Wett Tipps für euch zusammengestellt, die genau auf dieses Szenario zugeschnitten sind:
- Unentschieden (Quote 2,30 bei Tipico): Die logischste Wahl. Beide Mannschaften sichern sich das Weiterkommen und gehen größeren Risiken aus dem Weg. Die Quote von 2,30 spiegelt die hohe Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnisses wider.
- Beide Teams treffen – JA (Quote 2,00 bei Tipico): Obwohl ein taktisches Spiel erwartet wird, ist die Offensive beider Teams nicht zu unterschätzen. Algerien traf in 10 der letzten 13 Spiele, und Österreich blieb nur in 2 der letzten 11 Partien ohne Torerfolg. Da Algeriens Abwehr bereits vier Gegentore zugelassen hat, könnte es auf beiden Seiten klingeln. Hierfür gibt es eine Quote von 2,00.
- Asiatische Torlinie 1. Halbzeit: Unter 0,5, 1,0 (Quote 1,91 bei bet365): Da kein Team früh in Rückstand geraten will, ist eine torarme erste Hälfte sehr wahrscheinlich. Mit dieser Wette gewinnst du bei einem 0:0 zur Pause. Fällt ein Tor, verlierst du nur die Hälfte deines Einsatzes. Die Quote hierfür liegt bei 1,91.
Alles deutet auf ein taktisches Geplänkel hin, bei dem niemand unnötig viel riskieren möchte. Schaut auf unserer Seite nach den besten Anbietern für eure Wetten und genießt das Spiel – hoffentlich mit einem erfolgreichen Tipp in der Tasche! Mit den besten Willkommensboni, Umsatzbedingungen und Freiwetten könnt ihr eure WM 2026 Wetten zudem optimieren!
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert