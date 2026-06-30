SPORT1 Betting 30.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das WM-Sechzehntelfinalspiel Belgien gegen Senegal am 01.07.2026. Entdecken Sie die besten Wett Tipps, Quoten und Prognosen.

Die Prognose der Buchmacher deutet auf ein hart umkämpftes Spiel hin, bei dem Senegal das Potenzial hat, für eine Überraschung zu sorgen. Das Sechzehntelfinalspiel der WM findet am 01.07.2026 statt.

Wir sehen in den Afrikanern den Value-Pick und spielen mit einer Quote von 2,35 bei AdmiralBet den Wett Tipp, dass Senegal sich für die nächste Runde qualifiziert.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Belgien geht mit einer beeindruckenden Serie von 16 ungeschlagenen Spielen in diese Partie, eine Serie, die das Land nur einmal in seiner Geschichte übertroffen hat. Trotz dieser starken Form zeigten die Roten Teufel in der Gruppenphase auch defensive Anfälligkeiten, was gegen eine offensivstarke senegalesische Mannschaft entscheidend sein könnte. Die „Roten Teufel“ kassierten sowohl gegen Ägypten als auch gegen Neuseeland Gegentore, was die Quoten für „Beide Teams treffen“ interessant macht.

Senegal hingegen hat mit einem historischen 5:0-Sieg gegen den Irak Geschichte geschrieben, als erste afrikanische Nation, die fünf Tore in einem WM-Spiel erzielte. Dies unterstreicht die Offensivkraft, angeführt von Spielern wie Ismaïla Sarr, der bereits vier Tore im Turnier erzielt hat.

Die Buchmacher bewerten die Chancen auf Tore beider Teams mit identischen Quoten von 1,90, was die Ausgeglichenheit der Begegnung widerspiegelt. Obwohl Belgien als Favorit gilt, deuten die Daten darauf hin, dass Senegal die Fähigkeit besitzt, die belgische Abwehr zu überwinden und dieses K.o.-Spiel äußerst spannend zu gestalten.

Belgien vs. Senegal: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Duell im Sechzehntelfinale haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für dich zusammengestellt. Hier sind unsere Top-Empfehlungen basierend auf der Analyse:

Senegal qualifiziert sich ( Quote 2,35 bei AdmiralBet ): Belgien ist zwar der Favorit, doch der Senegal hat bewiesen, dass sie ein physisch starkes und fähiges Team sind. Die Quote von 2,35 für ein Weiterkommen Senegals bietet unserer Meinung nach einen hervorragenden Wert in einem Spiel, das wir als sehr eng einschätzen.

Belgien ist zwar der Favorit, doch der Senegal hat bewiesen, dass sie ein physisch starkes und fähiges Team sind. Die Quote von 2,35 für ein Weiterkommen Senegals bietet unserer Meinung nach einen hervorragenden Wert in einem Spiel, das wir als sehr eng einschätzen. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 1,80 bei AdmiralBet ): Beide Mannschaften verfügen über enorme Qualität in der Offensive. Belgien mit Stars wie Kevin De Bruyne und Leandro Trossard wird Chancen kreieren, hat aber in der Defensive Schwächen gezeigt. Senegal, mit Premier-League-erfahrenen Angreifern wie Sadio Mané und Ismaïla Sarr, wird diese Lücken zu nutzen wissen. Eine Quote von 1,80 erscheint hier sehr fair.

Beide Mannschaften verfügen über enorme Qualität in der Offensive. Belgien mit Stars wie Kevin De Bruyne und Leandro Trossard wird Chancen kreieren, hat aber in der Defensive Schwächen gezeigt. Senegal, mit Premier-League-erfahrenen Angreifern wie Sadio Mané und Ismaïla Sarr, wird diese Lücken zu nutzen wissen. Eine Quote von 1,80 erscheint hier sehr fair. Kevin De Bruyne: Tor (Quote 3,90 bei AdmiralBet): Auch mit 35 Jahren ist De Bruyne das Herz der belgischen Offensive. Mit den meisten Schüssen im Team (16) und seiner unübertroffenen Fähigkeit, Pässe in die Tiefe zu spielen, ist er immer eine Bedrohung. In einem potenziell torreichen Spiel ist die Quote von 3,90 auf ein Tor von ihm eine attraktive Option.

Wir hoffen, unsere Prognosen und Wett Tipps helfen dir bei deiner Entscheidung. Schau auf unserer Seite mit den besten Wettanbietern vorbei, um deine Wette zu platzieren. Wir verraten euch auch, welche verschiedenen Boni es gibt und wie ihr sie clever nutzt. Du erfährst alles über Freiwetten, erhöhte Quoten und worauf du bei den Bedingungen der WM 2026 achten musst. Jetzt wünschen wir dir aber erst einmal ein packendes und unterhaltsames Match!