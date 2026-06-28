Brasilien geht als Favorit in das Achtelfinal-Duell der WM 2026, doch Japan ist ein nicht zu unterschätzender Gegner. Die Buchmacher erwarten ein enges Spiel, bei dem sich die Qualität der Südamerikaner am Ende durchsetzen wird. Die Partie findet am 29. Juni 2026 statt.
Brasilien vs Japan: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 29.06.2026
Wir sehen die Brasilianer ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 1,70 bei NEO.bet den Sieg für Brasilien.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Brasilien hat sich mit dem ersten Platz in der Gruppe C für die K.o.-Runde qualifiziert und ist seit 1982 in jeder Gruppenphase eines großen Turniers als Gruppensieger hervorgegangen. Die Mannschaft von Carlo Ancelotti ist seit fünf Spielen ungeschlagen und zeigt eine beeindruckende Form.
Die Quoten spiegeln dies wider und geben Brasilien eine Siegwahrscheinlichkeit von etwa 59 Prozent in der regulären Spielzeit. Spieler wie Vinicius Jr., der in allen drei Gruppenspielen traf, unterstreichen die offensive Stärke des Teams. Historisch gesehen hat Brasilien immer dann das Turnier gewonnen, wenn ein Spieler in allen drei Gruppenspielen traf.
Andererseits darf man Japan nicht abschreiben. Die „Samurai Blue“ sind seit zehn Spielen ungeschlagen, eine Serie, die einen bemerkenswerten 3:2-Sieg gegen Brasilien in einem Freundschaftsspiel im Oktober 2025 und einen Sieg gegen England im Wembley-Stadion beinhaltet.
In diesem Freundschaftsspiel dominierte Japan sogar die Expected-Goals-Statistik (2,01 xG zu 1,13 xG). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Japan das Potenzial hat, den Favoriten ernsthaft herauszufordern, auch wenn die Brasilien vs Japan Quoten eine andere Sprache sprechen.
Brasilien vs Japan: Wett Tipps für Tipper
Bist du bereit für unsere Prognosen zu diesem spannenden K.o.-Spiel? Hier sind unsere Top-Wett-Tipps für die Partie zwischen Brasilien und Japan, basierend auf den aktuellen Leistungen und Statistiken beider Teams.
- Sieg Brasilien (Quote 1,70 bei NEO.bet): Trotz der starken Form Japans verfügt Brasilien über die weitaus größere individuelle Qualität im Kader. Die Südamerikaner wurden seit 1990 nicht mehr im ersten K.o.-Spiel eines Turniers eliminiert und sind massive Favoriten auf das Erreichen des Viertelfinals. Eine Quote von 1,70 für einen Sieg in 90 Minuten bietet hier einen soliden Wert.
- Brasilien erzielt über 1,5 Tore (Quote 1,86 bei NEO.bet): Nach einem verhaltenen Start hat die brasilianische Offensive in den letzten beiden Gruppenspielen jeweils drei Tore erzielt. Mit einem der höchsten xG-Werte des Turniers (7,35) und durchschnittlich 13,6 Schüssen pro Spiel ist es wahrscheinlich, dass die Angriffsmaschinerie um Vinicius Jr. auch gegen Japan mehrfach erfolgreich sein wird.
- Beide Teams treffen – Ja (Quote 1,94 bei NEO.bet): Japan hat in den letzten elf Spielen immer getroffen und im laufenden Turnier bereits sieben Tore erzielt. Brasiliens Defensive wirkte trotz nur eines Gegentors nicht immer sattelfest und ließ gegen Teams wie Schottland einige Chancen zu (1,04 xGA). Japans Effizienz vor dem Tor könnte die Lücken in der brasilianischen Abwehr nutzen.
Es verspricht ein packendes Duell zu werden, bei dem die offensive Power Brasiliens auf die disziplinierte und konterstarke Spielweise Japans trifft. Für die besten Wettanbieter für deine Tipps, schau auf unserer dedizierten Seite vorbei. Bei uns findest du auch die Sieger-Quoten, Top-Wetten und Prognosen zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko! Wir wünschen dir viel Spaß beim Spiel und ein glückliches Händchen bei deinen Wetten!
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