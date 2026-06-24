SPORT1 Betting 24.06.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das WM-Spiel Curaçao gegen Elfenbeinküste am 25.06.2026. Wer sichert sich den Einzug in die nächste Runde?

In diesem entscheidenden Gruppenspiel der Weltmeisterschaft erwarten die Buchmacher einen klaren Sieg für die Elfenbeinküste. Curaçao wird sich tapfer wehren, aber die offensive Qualität der Afrikaner sollte sich durchsetzen.

Das Spiel findet am Donnerstag, den 25.06.2026, statt. Wir sehen die Elfenbeinküste klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,15 bei AdmiralBet den Tipp auf einen Sieg der Ivorer.

Der Buchmacher AdmiralBet liefert einige überzeugende Argumente, die für seine Wahl als Wettanbieter sprechen. Zu den Highlights gehören der AdmiralBet Bonus und der AdmiralBet Gutschein. Weitere Infos über AdmiralBet gibt es im Vergleich der aktuell besten Wettbonus Angebote.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Ausgangslage in der Gruppe E könnte kaum spannender sein. Die Elfenbeinküste benötigt nur einen Punkt, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen, während Turnierneuling Curaçao auf einen Sieg angewiesen ist, um die winzige Chance auf ein Weiterkommen zu wahren. Diese Konstellation spricht klar für die Ivorer, da Curaçao gezwungen sein wird, offensiver zu agieren, was Konterräume eröffnen wird.

Curaçao hat nach der 1:7-Klatsche gegen Deutschland eine beeindruckende Reaktion gezeigt und Ecuador ein 0:0 abgetrotzt. Dieser Punktgewinn war jedoch mehr Glück als Können, da Ecuador 27 Torschüsse abgab und einen Expected-Goals-Wert (xG) von 2,84 verzeichnete. Die offensive Durchschlagskraft von Curaçao selbst ist mit einem durchschnittlichen xG-Wert von nur 0,45 pro Spiel extrem gering.

Die Elfenbeinküste hingegen überzeugte trotz der späten 1:2-Niederlage gegen Deutschland mit spielerischer Qualität. Das Team von Trainer Emerse Faé erspielt sich im Schnitt einen xG-Wert von 1,37, muss aber an der Chancenverwertung arbeiten. Mit schnellen Spielern wie Amad Diallo und einem soliden Mittelfeldmotor wie Franck Kessié haben sie alle Trümpfe in der Hand, um die Defensive von Curaçao zu knacken. Die Quoten spiegeln dies wider und geben den Elefanten eine Siegchance von über 80 Prozent.

Curaçao vs Elfenbeinküste: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s interessant! Basierend auf unserer Analyse haben wir die besten Wett Tipps für dieses Duell für euch zusammengestellt:

Sieg Elfenbeinküste ( Quote 1,15 bei AdmiralBet ): Dies ist der naheliegendste Tipp. Die Ivorer sind qualitativ auf allen Positionen überlegen und müssen punkten, um sicher weiterzukommen. Gegen ein Team, das offensiv kaum Akzente setzt, sollte sich die Klasse der Elfenbeinküste souverän durchsetzen.

Dies ist der naheliegendste Tipp. Die Ivorer sind qualitativ auf allen Positionen überlegen und müssen punkten, um sicher weiterzukommen. Gegen ein Team, das offensiv kaum Akzente setzt, sollte sich die Klasse der Elfenbeinküste souverän durchsetzen. Halbzeit/Endstand – Unentschieden/Elfenbeinküste ( Quote 3,80 bei AdmiralBet ): Ein Tipp für alle, die eine höhere Quote suchen. Curaçao hat gegen Ecuador bewiesen, dass sie lange die Null halten können. Es ist gut möglich, dass das Spiel zur Halbzeit noch unentschieden steht, bevor die Elfenbeinküste in der zweiten Hälfte, eventuell durch starke Einwechselspieler, den Sieg perfekt macht.

Ein Tipp für alle, die eine höhere Quote suchen. Curaçao hat gegen Ecuador bewiesen, dass sie lange die Null halten können. Es ist gut möglich, dass das Spiel zur Halbzeit noch unentschieden steht, bevor die Elfenbeinküste in der zweiten Hälfte, eventuell durch starke Einwechselspieler, den Sieg perfekt macht. Amad Diallo trifft (Quote 2,20 bei AdmiralBet): Der Flügelstürmer war bereits gegen Ecuador der entscheidende Mann und ist einer der formstärksten Spieler im Team. Mit einem xG-Wert von 0,49 gehört er zu den gefährlichsten Akteuren. Seine Fähigkeit, auf engem Raum Lösungen zu finden, wird gegen Curaçaos Abwehrbollwerk gefragt sein.

Die Elfenbeinküste geht als klarer Favorit in dieses entscheidende Gruppenspiel. Während Curaçao auf ein weiteres Wunder hofft, sollte sich die spielerische Überlegenheit der Afrikaner am Ende durchsetzen. Für die besten Quoten und Anbieter, schaut auf unserer Seite für Wettanbieter vorbei. Wir werfen auch einen Blick auf die Frage “Wer sichert sich den goldenen Schuh und wird bester Torschütze der WM 2026?” Jetzt aber viel Spaß bei diesem WM-Spiel!