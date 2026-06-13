Winamax Quotenboost: Starke 10,30 Quote für Deutschland vs. Curaçao am 14.06.

Im Rahmen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Auswahl von Curaçao. Angesichts der klaren Favoritenrolle des deutschen Teams, das in der bisherigen Qualifikation bereits mit 16 Toren in 6 Spielen überzeugte, sind die regulären Quoten entsprechend niedrig angesetzt.
Deutschland gegen Curaçao Quotenboost: Winamax erhöht die Quote am 14.06.
Der Buchmacher Winamax hat sich für dieses Spiel jedoch eine besondere Aktion für Neukunden einfallen lassen und präsentiert einen attraktiven Quotenboost, der die Wettquote auf einen Sieg Deutschlands deutlich anhebt.
Der Winamax Quotenboost im Detail
Für das anstehende WM-Spiel zwischen Deutschland und Curaçao gilt die DFB-Elf als haushoher Favorit. Die reguläre Quote für einen deutschen Sieg liegt bei lediglich 1,03. Winamax bietet dir im Rahmen einer Sonderaktion jedoch die Möglichkeit, deine erste Wette mit einer stark erhöhten Quote zu platzieren. Der Buchmacher vervielfacht die Quote auf einen Sieg Deutschlands um den Faktor 10, was zu einer neuen Quote von 10,30 führt. Dieses Angebot richtet sich exklusiv an Neukunden, die sich für dieses Spiel registrieren.
Um die Attraktivität dieses Quotenboosts zu verdeutlichen, zeigt die folgende Tabelle den Unterschied zwischen der ursprünglichen und der erhöhten Quote auf. Die visuelle Darstellung macht klar, welchen Wert dieses Angebot für deine erste Wette auf das Spiel haben kann.
Merkmal
Detail
Ereignis
Sieg Deutschland
Alte Quote
1,03
Neue Quote (Boost)
10,30
Maximaler Einsatz
10 €
So sicherst du dir den Quotenboost für Deutschland gegen Curaçao
Die Teilnahme an dieser Aktion ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt. Zuerst musst du dein Konto bei Winamax erstellen und deine Identität vollständig verifizieren lassen. Im Anschluss ist eine erste Einzahlung von mindestens 20 € erforderlich, um dich für den Boost zu qualifizieren. Danach platzierst du deine erste Einzelwette mit einem Einsatz von exakt 10 € auf einen Sieg von Deutschland in der regulären Spielzeit. Wichtig ist, dass du den Bonus direkt im Wettschein aktivierst, um den x10-Boost zu erhalten.
Wichtige Teilnahmebedingungen des Angebots
Dieses Angebot ist exklusiv für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland konzipiert. Die Teilnahme ist ausschließlich volljährigen Personen gestattet und auf eine Inanspruchnahme pro Person, Haushalt oder IP-Adresse beschränkt. Mehrfachanmeldungen oder die Angabe falscher Daten führen zum Ausschluss von der Aktion.
Der Boost gilt nur für deine erste Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg Deutschlands. Der maximale Einsatz für die Aktion ist auf 10 € festgelegt. Live-Wetten, Systemwetten oder die Nutzung der Cashout-Funktion sind im Zusammenhang mit diesem Angebot nicht gestattet. Die erhöhte Quote wird bis zu einem Maximalwert von 25,00 gewährt, was in diesem Fall jedoch nicht relevant ist.
Sollte deine Wette erfolgreich sein, wird der Gewinn, der sich aus der regulären Quote ergibt, als Echtgeld auf deinem Konto gutgeschrieben. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir als Bonusguthaben ausgezahlt. Dieses Bonusguthaben muss anschließend nur ein einziges Mal mit einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Winamax.
Weitere Aktionen bei Winamax
Neben diesem speziellen Quotenboost für ausgewählte Spiele hat Winamax oft weitere interessante Promotionen im Programm. Für Neukunden kann sich beispielsweise auch ein Blick auf den regulären Winamax Bonus lohnen. Dieser bietet dir eine weitere Möglichkeit, dein Startkapital zu erhöhen und den Anbieter besser kennenzulernen. Für detailliertere Informationen zu den Promotionen kannst du dich über den Winamax promo code informieren.
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