SPORT1 Betting 29.06.2026 • 09:34 Uhr Unsere Experten-Prognose für Deutschland gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft am 29.06.2026. Inklusive der besten Wett Tipps und Quoten für das K.o.-Spiel.

Am Montagabend ist es so weit: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet erstmals seit 2014 wieder ein K.o.-Spiel bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Dabei trifft die DFB-Auswahl ab 22:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Gillette-Stadium von Boston auf Paraguay.

Für Buchmacher Interwetten sind die “Nagelsmänner” trotz der Pleite gegen Ecuador mit einer Quote von 1,40 klar favorisiert. Wir sehen die deutsche Nationalmannschaft auch vorne und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten den Tipp “Sieg Deutschland & Über 2,5 Tore”.

Interwetten bietet ein gutes Gesamtpaket und erreicht deswegen zurecht einen guten Platz in unserem Ranking. Neukunden dürfen sich immer wieder über Gratiswetten sowie den Interwetten Bonus und den Interwetten Gutschein Code freuen!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Deutschland geht als klarer Favorit in dieses Achtelfinale des Turniers in Nordamerika. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat in der Gruppenphase mit 10 Toren eine der stärksten Offensiven des Wettbewerbs gezeigt, gemeinsam mit Frankreich und den Niederlanden. Mit einem Wert von 6,76 für erwartete Tore (xG) unterstreicht das DFB-Team seine Fähigkeit, konstant hochwertige Torchancen zu kreieren. Zudem verzeichnete die deutsche Elf 22 Schüsse auf das gegnerische Tor, ein Spitzenwert, der die Angriffslust des Teams belegt.

Auf der anderen Seite steht Paraguay, das sich als defensiv anfällig erwies. Die Südamerikaner ließen in drei Spielen 60 Schüsse auf ihr Tor zu und haben mit 4,14 einen der schlechtesten xGA-Werte (erwartete Gegentore) des Turniers. Offensiv konnten sie mit nur zwei erzielten Toren bei einem xG von 1,10 kaum überzeugen. Diese Statistiken zeigen eine deutliche Überlegenheit für Deutschland in allen relevanten Bereichen.

Obwohl die letzte Gruppenpartie gegen Ecuador (1:2) verloren ging, war die Qualifikation für die K.o.-Runde bereits gesichert. Zuvor hatte das deutsche Team eine beeindruckende Serie von elf Siegen in Folge hingelegt, bei der in neun Partien über 2,5 Tore fielen. Ein besonderer Lichtblick ist Deniz Undav, der trotz kurzer Einsatzzeit bereits drei Tore erzielt hat und als effektiver Joker von der Bank kommt.

Deutschland vs Paraguay: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird es interessant! Basierend auf unserer Analyse haben wir einige vielversprechende Wett Tipps für das Duell zwischen Deutschland und Paraguay für dich zusammengestellt. Hier sind unsere Favoriten:

Sieg Deutschland & Über 2,5 Tore ( Quote 2,00 bei Interwetten ): Deutschland verfügt über eine enorme Offensivkraft und traf in der Gruppenphase bereits zehnmal. Paraguay hingegen zeigte defensive Schwächen. In neun der letzten zwölf Spiele Deutschlands fielen mehr als 2,5 Tore. Diese Kombination macht die Wette auf einen deutschen Sieg mit einigen Toren besonders attraktiv. Die Quote hierfür liegt bei 2,00 .

Deutschland verfügt über eine enorme Offensivkraft und traf in der Gruppenphase bereits zehnmal. Paraguay hingegen zeigte defensive Schwächen. In neun der letzten zwölf Spiele Deutschlands fielen mehr als 2,5 Tore. Diese Kombination macht die Wette auf einen deutschen Sieg mit einigen Toren besonders attraktiv. Die Quote hierfür liegt bei . Deutschland -1,75 Asian Handicap ( Quote 2,35 bei bet365 ): Für die etwas risikofreudigeren Tipper könnte dieser Tipp genau das Richtige sein. Deutschland muss mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen, damit die Wette voll aufgeht (bei zwei Toren Vorsprung gibt es den halben Gewinn). Angesichts der deutschen Torgefahr und Paraguays wackeliger Abwehr scheint ein deutlicher Sieg realistisch. Die Quote dafür beträgt 2,35 .

Für die etwas risikofreudigeren Tipper könnte dieser Tipp genau das Richtige sein. Deutschland muss mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen, damit die Wette voll aufgeht (bei zwei Toren Vorsprung gibt es den halben Gewinn). Angesichts der deutschen Torgefahr und Paraguays wackeliger Abwehr scheint ein deutlicher Sieg realistisch. Die Quote dafür beträgt . Deutschland qualifiziert sich (Quote 1,20 bei Interwetten): Dies ist die sicherste Variante für alle, die fest an ein Weiterkommen der Nagelsmann-Elf glauben. Egal ob in der regulären Spielzeit, der Verlängerung oder im Elfmeterschießen – Hauptsache, Deutschland steht am Ende in der nächsten Runde. Mit einer Quote von 1,20 ist das Risiko hier sehr gering.

Wir sind überzeugt, dass Deutschland seine Favoritenrolle bestätigen und souverän in die nächste Runde einziehen wird. Egal, für welche unserer Prognosen du dich entscheidest, wir empfehlen dir, einen Blick auf die von uns geprüften Wettanbieter auf unserer Vergleichsseite zu werfen. Auf einer extra WM-2026-Seite findest du alle unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Mitfiebern und genieße ein hoffentlich torreiches Spiel!