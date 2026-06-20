SPORT1 Betting 20.06.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Ecuador vs Curaçao Prognosen unseres Wett-Experten für dieses Duell bei der Weltmeisterschaft am 21.06.2026. Inklusive Quoten und Wett Tipps.

In der Gruppe E treffen am zweiten Spieltag die beiden Verlierer des ersten Spieltages aufeinander. Die Partie steigt In der Nacht von Samstag auf Sonntag europäischer Zeit im Arrowhead Stadium von Kansas City. Ecuador kassierte ein 0:1 gegen die Elfenbeinküste und Curacao musste gegen Deutschland ein 1:7 hinnehmen. Wem gelingt die Wiedergutmachung

Die Buchmacher schicken die Südamerikaner als klaren Favorit in die Partie. “La Tri” verfügt über die deutlich höhere individuelle Qualität und mehr internationale Erfahrung. Wir sehen Ecuador ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,09 bei bet365 den Sieg Ecuador Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Ecuador geht nach einer knappen 0:1-Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste mit erheblichem Druck in das zweite Gruppenspiel. Vor diesem Rückschlag war die Mannschaft von Sebastián Beccacece beeindruckende 19 Spiele in Folge ungeschlagen geblieben. In dieser Phase überzeugte vor allem die Defensive, die im Schnitt nur 0,32 Gegentore pro Spiel zuließ, während die Offensive durchschnittlich 1,05 Tore erzielte. Die Quoten spiegeln diese Überlegenheit wider und sehen die Südamerikaner als haushohen Favoriten.

Curaçao hingegen erlitt im ersten Spiel eine erwartungsgemäß hohe 1:7-Niederlage gegen Deutschland. Obwohl das Team von Dick Advocaat kämpferisch auftrat und sogar einen Treffer erzielte, offenbarte die Abwehr massive Schwächen. Die Formkurve zeigt mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Partien klar nach unten; der einzige Sieg gelang gegen das schwach eingeschätzte Aruba.

Statistisch gesehen lässt Ecuador im Schnitt nur neun Schüsse pro Spiel zu, während Curaçao in den letzten zehn Partien durchschnittlich zwölf Torschüsse abgab. Es wird für den Außenseiter extrem schwierig, die stabile ecuadorianische Abwehr zu überwinden.

Ecuador vs Curaçao: Wett Tipps für Tipper

Für dieses ungleiche Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht. Ecuador muss gewinnen, um die Chance auf das Achtelfinale zu wahren, und wir erwarten, dass sie von Beginn an dominant auftreten werden. Hier sind unsere Top-Empfehlungen:

Sieg Ecuador ( Quote 1,09 bei bet365 ): Trotz der Auftaktniederlage ist Ecuador qualitativ meilenweit über Curaçao angesiedelt. Alles andere als ein klarer Sieg für die Südamerikaner wäre eine riesige Überraschung. Die Quote von 1,09 ist zwar niedrig, eignet sich aber gut für eine Kombiwette.

Trotz der Auftaktniederlage ist Ecuador qualitativ meilenweit über Curaçao angesiedelt. Alles andere als ein klarer Sieg für die Südamerikaner wäre eine riesige Überraschung. Die Quote von 1,09 ist zwar niedrig, eignet sich aber gut für eine Kombiwette. Torreichste Hälfte – 2. Halbzeit ( Quote 2,02 bei bet365 ): Wir erwarten, dass Curaçao anfangs noch dagegenhalten kann, mit zunehmender Spieldauer aber die Kräfte schwinden. Ecuador könnte in der zweiten Hälfte den Druck erhöhen und die meisten Tore erzielen. In Ecuadors letzten zehn Spielen fielen im zweiten Durchgang durchschnittlich mehr Tore als im ersten. Diese Wette wird mit einer attraktiven Quote von 2,02 angeboten.

Wir erwarten, dass Curaçao anfangs noch dagegenhalten kann, mit zunehmender Spieldauer aber die Kräfte schwinden. Ecuador könnte in der zweiten Hälfte den Druck erhöhen und die meisten Tore erzielen. In Ecuadors letzten zehn Spielen fielen im zweiten Durchgang durchschnittlich mehr Tore als im ersten. Diese Wette wird mit einer attraktiven Quote von 2,02 angeboten. John Yeboah trifft (Quote 2,30 bei bet365): Im Spiel gegen die Elfenbeinküste war John Yeboah der auffälligste Offensivspieler Ecuadors. Er gab die meisten Schüsse ab und traf sogar die Latte. Gegen eine voraussichtlich tief stehende Abwehr von Curaçao könnten seine Distanzschüsse eine Waffe sein. Die Quote von 2,30 für einen Treffer des Angreifers bietet einen tollen Wert.

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