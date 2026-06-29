SPORT1 Betting 29.06.2026 • 18:00 Uhr Detaillierte Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das WM-Achtelfinalspiel Elfenbeinküste gegen Norwegen am 30.06.2026. Wer kommt eine Runde weiter?

Norwegen gilt als Favorit, doch die Elfenbeinküste hat das Zeug zur Überraschung in diesem K.o.-Rundenspiel der Weltmeisterschaft. Wir prognostizieren ein enges Match, das möglicherweise erst nach 90 Minuten entschieden wird. Das Spiel findet am Dienstag, den 30.06.2026, statt.

Wir sehen die Ivorer als wertvolle Außenseiterwette und spielen mit einer Quote von 2,62 bei bet365 den Tipp, dass die Elfenbeinküste sich qualifiziert.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Im Achtelfinale des Turniers treffen zwei Teams aufeinander, deren Weg hierher kaum unterschiedlicher sein könnte. Norwegen geht laut den Quoten als Favorit in die Partie, was vor allem an der bewussten Schonung ihrer Stars liegt. Trainer Ståle Solbakken opferte das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4), um Schlüsselspieler wie Erling Haaland und Martin Ødegaard für die K.o.-Phase frisch zu halten. Diese Taktik könnte sich als entscheidender Vorteil erweisen.

Die Elfenbeinküste hingegen musste bis zum letzten Spieltag um ihr Weiterkommen kämpfen. Nach einem knappen Sieg gegen Ecuador und einer Niederlage gegen Deutschland sicherten sich die Ivorer mit einem souveränen 2:0 gegen Curaçao den zweiten Platz in der Gruppe. Trainer Emerse Faé setzt auf ein stabiles 4-2-3-1-System mit einer starken Doppelsechs aus Franck Kessié und Ibrahim Sangaré, das auf defensive Stabilität und schnelle Konter ausgelegt ist.

Statistisch gesehen prallen hier Welten aufeinander: Norwegens Offensive erzielte in den ersten beiden Spielen sieben Tore, während ihre Abwehr im gesamten Turnier bereits sieben Gegentreffer zuließ. Die Ivorer hingegen kassierten nur zwei Tore, zeigten sich aber mit vier erzielten Treffern offensiv effizienter und explosiv. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen, was die Prognosen zusätzlich erschwert.

Elfenbeinküste vs Norwegen: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch analysiert, die auf den Stärken und Schwächen beider Teams basieren:

Elfenbeinküste qualifiziert sich ( Quote 2,62 bei bet365 ): Norwegen ist zwar der Favorit, aber K.o.-Spiele bei einer Weltmeisterschaft haben ihre eigenen Gesetze. Historisch gesehen waren Unentschieden nach 90 Minuten oft eine profitable Strategie. Sollte das Spiel in die Verlängerung gehen, ist alles möglich. Die Quote von 2,62 für das Weiterkommen der Ivorer bietet angesichts des engen Spiels einen attraktiven Wert.

Norwegen ist zwar der Favorit, aber K.o.-Spiele bei einer Weltmeisterschaft haben ihre eigenen Gesetze. Historisch gesehen waren Unentschieden nach 90 Minuten oft eine profitable Strategie. Sollte das Spiel in die Verlängerung gehen, ist alles möglich. Die Quote von 2,62 für das Weiterkommen der Ivorer bietet angesichts des engen Spiels einen attraktiven Wert. Elfenbeinküste +0,5 (Asian Handicap) ( Quote 1,79 bei bet365 ): Dieser Tipp ist eine gute Absicherung. Er geht in Erfülllung, wenn die Elfenbeinküste das Spiel gewinnt oder unentschieden spielt. Die Ivorer haben in jedem Gruppenspiel getroffen und sogar gegen Deutschland geführt. Angesichts der wackeligen norwegischen Defensive scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Afrikaner nicht verlieren werden. Die Quote hierfür liegt bei 1,79.

Dieser Tipp ist eine gute Absicherung. Er geht in Erfülllung, wenn die Elfenbeinküste das Spiel gewinnt oder unentschieden spielt. Die Ivorer haben in jedem Gruppenspiel getroffen und sogar gegen Deutschland geführt. Angesichts der wackeligen norwegischen Defensive scheint es sehr wahrscheinlich, dass die Afrikaner nicht verlieren werden. Die Quote hierfür liegt bei 1,79. Beide Teams treffen – Ja (Quote 1,63 bei bet365): Norwegens Spiele waren bisher ein Spektakel mit durchschnittlich fünf Toren pro Partie. Die Skandinavier haben in ihren letzten 22 Spielen immer getroffen, aber in den letzten neun Partien gerade mal eine weiße Weste behalten. Auch die Elfenbeinküste kann eine beeindruckende Serie von zwölf Spielen mit eigenem Torerfolg vorweisen. Alles deutet auf Tore auf beiden Seiten hin, wofür es eine Quote von 1,63 gibt.

Das wird ein packendes Achtelfinale! Norwegen geht mit ausgeruhten Stars ins Rennen, aber die Elfenbeinküste hat bewiesen, dass sie defensiv kompakt stehen und über Konter extrem gefährlich sein kann. Für welche Seite ihr euch auch entscheidet, die besten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer speziellen Seite. Mit den besten Willkommensboni, Umsatzbedingungen und Freiwetten könnt ihr zudem eure WM 2026 Wetten optimieren! Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen!

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