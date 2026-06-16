England – Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2026

SPORT1 Betting 16.06.2026 • 18:00 Uhr England - Kroatien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine WM 2026 Wette | Halten die Three Lions das Tempo durchgehend hoch?

Unser England – Kroatien Sportwetten Tipp zum WM 2026 Spiel am 17.06.2026 lautet: Thomas Tuchel gilt mit seiner Auswahl im Wett Tipp heute als Favorit.

Wenn die beiden Top-Favoriten der Gruppe L in Arlington ihre WM 2026 eröffnen, steht sofort ein Duell an, das nach K.O.-Runde schmeckt. Nicht nur, weil es sportlich wohl um Platz eins in Gruppe L gehen dürfte. Sondern auch, weil diese Paarung eine Geschichte mitbringt, die England bis heute spürt.

2018 in Moskau führte England im WM-Halbfinale früh durch Kieran Trippiers Freistoß. Das Land träumte vom ersten Endspiel seit 1966. Dann kamen Ivan Perisic, Mario Mandzukic und die kroatische Widerstandskraft. Die Vatreni gewannen 2:1 nach Verlängerung. England blieb mit dem Gefühl zurück, einer großen Chance hinterher zu schauen.

Acht Jahre später treffen sie wieder bei einer Weltmeisterschaft aufeinander – diesmal nicht im Halbfinale, sondern direkt zum Auftakt. Laut unserem England vs. Kroatien Wett Tipp heute revanchieren sich die Three Lions für das damalige Ausscheiden und gewinnen. Für “Sieg England” gibt es bei Interwetten eine Quote von 1,80!

Interwetten ist nicht nur bekannt für seine ohnehin guten Quoten, auch bietet dieser Buchmacher seinen Kunden regelmäßig einen attraktiven Interwetten Gutscheincode an. Ebenfalls nicht zu verachten ist der aktuelle Interwetten Bonus. Exklusiv für Sport1-User gibt es dort aktuell eine Gratiswette.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für England beginnt damit ein Turnier, das unter Thomas Tuchel endlich die lange Sehnsucht beenden soll. Seit 1966 wartet das Mutterland des Fußballs auf den zweiten Stern. Für Kroatien ist es möglicherweise der letzte große Tanz einer Generation, die in den vergangenen Jahren mehr erreicht hat als viele größere Fußballnationen: Finale 2018, Halbfinale 2022, dazu eine beeindruckende Konstanz auf der Weltbühne.

Die Three Lions kommen mit einer makellosen Qualifikation zur WM. Acht Spiele, acht Siege, 22:0 Tore. Thomas Tuchel wurde aber vor allem für die entscheidenden Momente und Situationen geholt, die erst jetzt beginnen. Nach knappen Enttäuschungen unter Gareth Southgate soll ein Trainer mit ausgewiesener Knockout-Erfahrung den letzten Schritt ermöglichen. Wo Southgate oft über Atmosphäre, Vertrauen und emotionale Stabilität kam, denkt Tuchel stärker in Rollen, Profilen und Mechanismen. Das zeigte sich schon bei seiner Kaderauswahl. Der Aufbau eines funktionierenden Teams ist dem Übungsleiter wichtiger, als alle großen Talente im Kader unterzubringen.

Englands Stärke liegt in der Kombination aus individueller Qualität, defensiver Stabilität und Standards. Unter Tuchel wollen die Three Lions dynamischer, vertikaler und körperlicher werden. Genau das könnte der entscheidende Vorteil gegenüber Kroatien sein.

Im Gegensatz zu Tuchel setzt Zlatko Dalic weiterhin auf einen in die Jahre gekommenen Kern. Luka Modric – mittlerweile 40 Jahre alt, ist weiterhin der Taktgeber und das Herz der Karierten. Neben ihm sind Spieler wie Ivan Perisic, Andrej Kramaric sowie Mateo Kovacic seit Jahren dabei und stehen für reichlich Erfahrung.

Das birgt auf der anderen Seite Gefahren. Es eröffnet Fragen: Bekommt die Dalic-Elf genügend Intensität gegen eine athletische und dynamische Mannschaft aus England auf den Rasen? Erlaubt die englische Truppe einer der ältesten Turniermannschaften Verschnaufpausen? Im Vergleich der England gegen Kroatien Wettquoten geben die Wettanbieter eine klare Antwort auf diese Frage.

England vs Kroatien: Wett Tipps und Prognosen

Für diese Begegnung und unsere Niederlande vs Japan Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Sieg England ( Quote 1,80 bei Interwetten ): Durchschnittlich hat Thomas Tuchel 2,43 Punkte pro Spiel mit der englischen Nationalmannschaft geholt. Die erarbeitete Tordifferenz (31:5) unterstreicht das hohe Niveau einer Auswahl, die angereist ist, um den Pokal zu holen.

Durchschnittlich hat Thomas Tuchel 2,43 Punkte pro Spiel mit der englischen Nationalmannschaft geholt. Die erarbeitete Tordifferenz (31:5) unterstreicht das hohe Niveau einer Auswahl, die angereist ist, um den Pokal zu holen. England gewinnt zu Null ( Quote 2,75 bei Interwetten ): Elf der 14 Länderspiele haben die Three Lions unter Thomas Tuchel gewonnen. Jeder einzelne Sieg wurde ohne Gegentor gefeiert. Die Devise ist klar: Defensive Stabilität und Arbeit gegen den Ball genießt oberste Priorität. Auch deshalb steht zur Debatte, ob Morgan Rodgers mit seiner Positions-Disziplin besser zur Zehner-Position in diesem System passt, als Jude Bellingham.

Elf der 14 Länderspiele haben die Three Lions unter Thomas Tuchel gewonnen. Jeder einzelne Sieg wurde ohne Gegentor gefeiert. Die Devise ist klar: Defensive Stabilität und Arbeit gegen den Ball genießt oberste Priorität. Auch deshalb steht zur Debatte, ob Morgan Rodgers mit seiner Positions-Disziplin besser zur Zehner-Position in diesem System passt, als Jude Bellingham. Beide Teams treffen- Nein ( Quote 1,80 bei Interwetten ): Abhängig ist vieles im Angriff von Harry Kane. Der Stürmer und seine Fähigkeiten können von niemandem gleichwertig ersetzt werden. Konzentrieren sich die erfahrenen Kroaten auf die Bewachung der Nummer neun, könnte England Probleme bekommen.

Abhängig ist vieles im Angriff von Harry Kane. Der Stürmer und seine Fähigkeiten können von niemandem gleichwertig ersetzt werden. Konzentrieren sich die erfahrenen Kroaten auf die Bewachung der Nummer neun, könnte England Probleme bekommen. Doppelte Chance 1X & Unter 2,5 Tore (Quote 2,00 bei Interwetten): Wir sehen die Three Lions in einer stärkeren Position. Defensiv sollte die Mannschaft gegen Kroatien in der Lage sein, die gefährlichen Räume geschlossen zu halten. Nach vorne entscheiden Chancenverwertung und Tagesform. 2026 erzielte die englische Nationalmannschaft in drei von vier Paarungen nur einen Treffer – das berücksichtigen wir in dieser Wett-Option.

Abschließend geben wir euch die Übersicht zu den Angeboten der Buchmacher, inklusive aller Top Bonus Angebote für die WM 2026.