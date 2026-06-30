SPORT1 Betting 30.06.2026 • 09:47 Uhr Unsere Expertenprognose für das WM-Spiel Frankreich gegen Schweden am 30.06.2026. Analyse, Quoten und die besten Wett Tipps für das Sechzehntelfinale.

Frankreich geht als klarer Favorit in das Sechzehntelfinalspiel gegen Schweden. Die Buchmacher erwarten einen Sieg von „Les Bleus“ in einem torreichen Spiel. Die Partie findet am 30.06.2026 um 23:00 Uhr statt.

Wir sehen die Franzosen klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,11 bei Winamax den Tipp, dass Frankreich sich qualifiziert.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die französische Nationalmannschaft gilt als Topfavorit auf den Titelgewinn und hat diese Rolle in der Gruppenphase eindrucksvoll bestätigt. Mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 10:2 marschierte die Mannschaft von Didier Deschamps souverän durch eine anspruchsvolle Gruppe.

Insbesondere die Offensive um die Superstars Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé, die beide bereits vier Turniertore erzielt haben, präsentierte sich in bestechender Form. In jedem der drei Gruppenspiele erzielte Frankreich mindestens drei Tore. Auch die Defensive überzeugte und ließ im Schnitt nur 6,67 Torschüsse pro Spiel zu – der viertbeste Wert aller Teams. Die Buchmacher sehen das ähnlich und geben Frankreich eine Siegwahrscheinlichkeit von rund 79 Prozent.

Schweden hingegen qualifizierte sich als einer der besten Gruppendritten für die K.o.-Runde. Die Skandinavier zeigten sich offensivstark, was sich in einem Toreschnitt von 4,67 pro Gruppenspiel widerspiegelt. Allerdings offenbarte die Abwehr erhebliche Schwächen. In den letzten 14 Partien gelang kein einziges Mal eine weiße Weste, und die 1:5-Niederlage gegen die Niederlande zeigte die Anfälligkeit gegen Top-Teams deutlich auf.

Gegen die geballte Offensivkraft Frankreichs dürfte es für die schwedische Defensive äußerst schwer werden, zu bestehen. Der historische Vergleich spricht ebenfalls für Frankreich, das die letzten beiden Duelle für sich entscheiden konnte.

Frankreich vs Schweden: Wett Tipps für Tipper

Für dieses Sechzehntelfinale haben wir ein paar interessante Optionen für euch herausgesucht. Hier sind unsere Top-Tipps für die Begegnung:

Frankreich qualifiziert sich ( Quote 1,11 bei Winamax ): Das ist der naheliegendste Tipp. Frankreich ist einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel und hat die Gruppenphase dominiert. Schwedens Abwehrschwäche dürfte gegen Mbappé und Co. den Ausschlag geben. Die Quote hierfür liegt bei 1,11.

Das ist der naheliegendste Tipp. Frankreich ist einer der absoluten Topfavoriten auf den Titel und hat die Gruppenphase dominiert. Schwedens Abwehrschwäche dürfte gegen Mbappé und Co. den Ausschlag geben. Die Quote hierfür liegt bei 1,11. Beide Teams treffen ( Quote 1,96 bei Winamax ): Trotz ihrer defensiven Probleme haben die Schweden mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres eine starke Offensive. Sie haben in jedem Gruppenspiel getroffen. Frankreich hat zwar eine starke Abwehr, kassierte aber gegen Norwegen und Senegal jeweils ein Gegentor. Diese Wette war in den letzten neun Spielen Schwedens und in sieben der letzten acht Partien Frankreichs erfolgreich. Die Quote von 1,96 ist verlockend.

Trotz ihrer defensiven Probleme haben die Schweden mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres eine starke Offensive. Sie haben in jedem Gruppenspiel getroffen. Frankreich hat zwar eine starke Abwehr, kassierte aber gegen Norwegen und Senegal jeweils ein Gegentor. Diese Wette war in den letzten neun Spielen Schwedens und in sieben der letzten acht Partien Frankreichs erfolgreich. Die Quote von 1,96 ist verlockend. Frankreich gewinnt & Über 2,5 Tore (Quote 1,70 bei Winamax): Eine Kombination, die viel Sinn ergibt. Frankreichs Angriff ist eine Tormaschine, die in den letzten 15 von 16 Spielen mindestens zweimal traf. Da Schweden defensiv wackelt und selbst für ein Tor gut ist, scheint ein torreiches Spiel mit dem besseren Ende für den Favoriten sehr wahrscheinlich. Hierfür gibt es eine Quote von 1,66.

Jetzt seid ihr bestens vorbereitet! Wenn ihr euren Tipp abgeben wollt, findet ihr die besten Wettanbieter sowie zahlreiche hilfreiche Prognosen und Tipps zur WM 2026 auf unserer Vergleichsseite. Diese helfen dabei, Fehler zu vermeiden und je nach Turnierverlauf die passenden Wetten zu platzieren. Wir wünschen euch ein packendes Spiel und viel Vergnügen!