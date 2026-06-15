SPORT1 Betting 15.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Frankreich gegen Senegal am 16.06.2026. Holen Sie sich die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das Spiel der Weltmeisterschaft.

Frankreich geht als Favorit in das Auftaktspiel des Turniers gegen den Senegal, doch die Löwen von Teranga könnten für eine Überraschung sorgen. Ein Unentschieden scheint in diesem Duell am 16. Juni 2026 durchaus möglich.

Wir sehen hier eine enge Partie voraus und spielen mit einer Quote von 4,60 bei Winamax den Wett Tipp auf ein Unentschieden.

Mit der Übernahme der 5-%-Wettsteuer sind die Franzosen eine attraktive Wettadresse für alle Tipps zur WM 2026, bei der ihr unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps nachspielen könnt. Was ihr bei der Anmeldung berücksichtigen müsst und wie der Winamax Bonus ausfällt, erfahrt ihr in unseren Winamax Erfahrungen.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Frankreich startet als Nummer eins der Weltrangliste und einer der Top-Favoriten in die Endrunde 2026. Mit einer Offensive um Superstar Kylian Mbappé verfügt die „Équipe Tricolore“ über eine beeindruckende Feuerkraft. Dennoch gibt es Anzeichen dafür, dass die Quoten auf einen klaren französischen Sieg möglicherweise zu niedrig angesetzt sind. Die Defensive zeigte in der Qualifikation gelegentlich Schwächen, wie die drei Gegentore gegen Island belegen – ein Gegner, der nominell schwächer einzuschätzen ist als der Senegal.

Auf der anderen Seite steht mit dem Senegal eine Mannschaft, die für ihre defensive Stabilität bekannt ist. Das Team von Trainer Pape Thiaw hat seit Anfang 2023 in 21 Spielen eine weiße Weste bewahrt, davon allein in elf der letzten 16 Partien. Diese Abwehrstärke könnte der Schlüssel sein, um die französischen Angreifer in Schach zu halten.

Historische Daten stützen ebenfalls die Prognose einer engen Begegnung. Seit der Endrunde 1998 hat sich das Wetten gegen die jeweils erstplatzierte Nation der Weltrangliste als profitabel erwiesen. Zudem erinnert man sich gerne an die legendäre Auftaktniederlage Frankreichs gegen den Senegal im Jahr 2002 – ein Stück Geschichte, das die Afrikaner nur zu gerne wiederholen würden.

Frankreich vs Senegal: Wett Tipps für Tipper

Bist du bereit, dieses spannende Duell mit den richtigen Wett Tipps noch aufregender zu gestalten? Wir haben die besten Optionen für dich analysiert, die auf den Stärken und Schwächen beider Teams basieren.

Unentschieden ( Quote 4,60 bei Winamax ): Frankreich ist der klare Favorit, aber die Quote von 4,60 für ein Remis ist äußerst verlockend. Senegals defensiv ausgerichteter Spielstil und die historische Tendenz, dass Top-Nationen in Auftaktspielen straucheln können, machen diesen Tipp zu einer attraktiven Option mit hohem Wert.

Frankreich ist der klare Favorit, aber die Quote von 4,60 für ein Remis ist äußerst verlockend. Senegals defensiv ausgerichteter Spielstil und die historische Tendenz, dass Top-Nationen in Auftaktspielen straucheln können, machen diesen Tipp zu einer attraktiven Option mit hohem Wert. Senegal +1,0 Asian Handicap ( Quote 1,99 bei bet365 ): Für diejenigen, die etwas mehr Sicherheit bevorzugen, ist dieser Tipp ideal. Mit einer Quote von 1,99 erhältst du deinen Einsatz zurück, falls Senegal mit nur einem Tor Unterschied verliert. Angesichts ihrer starken Abwehr ist es gut vorstellbar, dass sie eine knappe Niederlage halten oder sogar punkten können.

Für diejenigen, die etwas mehr Sicherheit bevorzugen, ist dieser Tipp ideal. Mit einer Quote von 1,99 erhältst du deinen Einsatz zurück, falls Senegal mit nur einem Tor Unterschied verliert. Angesichts ihrer starken Abwehr ist es gut vorstellbar, dass sie eine knappe Niederlage halten oder sogar punkten können. Beide Teams treffen – Ja (Quote 2,10 bei Winamax): Trotz der senegalesischen Abwehrstärke verfügt Frankreich über genügend Offensivqualität, um ein Tor zu erzielen. Gleichzeitig hat Senegal in den letzten 12 Pflichtspielen immer getroffen und besitzt mit Spielern wie Sadio Mané und Nicolas Jackson die Mittel, um die französische Abwehr zu überwinden. Die Quote von 2,10 ist hier sehr ansprechend.

Es verspricht ein packendes Duell zu werden, bei dem die Favoritenrolle Frankreichs auf dem Prüfstand steht. Wenn du deine Wette platzieren möchtest, findest du die besten Anbieter auf unserer Seite. Darunter befinden sich auch einige Buchmacher, die für ihre Sportwetten Paysafecards akzeptieren. Jetzt heißt es zurücklehnen und das Spiel genießen – möge der beste Tipp gewinnen!