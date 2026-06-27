Im entscheidenden Duell um den Gruppensieg in Gruppe K deutet vieles auf eine Punkteteilung hin. Portugal geht als Favorit ins Spiel, doch Kolumbien benötigt nur einen Punkt, um den ersten Platz zu sichern. Das Spiel findet am 28.06.2026 statt.
Kolumbien vs Portugal: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 28.06.2026
Wir sehen ein Unentschieden als wahrscheinlichstes Ergebnis und spielen mit einer Quote von 3,60 bei bet365 den entsprechenden Wett Tipp heute.
Bet365 zählt zu den Top-Adressen unter den Sportwetten Anbietern und setzt Maßstäbe, an denen sich die Konkurrenz messen muss. Direkt nach der bet365 Anmeldung wartet der tolle bet365 Angebotscode auf alle Neukunden!
Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Am letzten Spieltag der Vorrunde kommt es zum Gipfeltreffen in Gruppe K. Portugal, das nach dem 5:0-Kantersieg gegen Usbekistan vor Selbstvertrauen strotzt, trifft auf die ebenfalls ungeschlagenen Kolumbianer. Obwohl beide Teams bereits für die K.o.-Runde qualifiziert sind, geht es um den prestigeträchtigen Gruppensieg, der einen potenziell leichteren Gegner in der nächsten Runde verspricht.
Die Buchmacher sehen Portugal leicht im Vorteil. Die Quoten deuten auf eine Siegwahrscheinlichkeit von über 53 Prozent für die Europäer hin. Dies liegt vor allem an der beeindruckenden Offensivleistung im letzten Spiel, bei der Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack seine Torflaute im Nationaltrikot beendete und zum ersten Spieler wurde, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften traf. Portugal erarbeitete sich 17 Torschüsse und einen xG-Wert (erwartete Tore) von 2,43.
Kolumbien hat sich jedoch als äußerst diszipliniertes und konterstarkes Team erwiesen. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen führen die Südamerikaner die Gruppe an und benötigen nur ein Remis. Die “Cafeteros” haben in diesem Turnier bereits vier Tore erzielt und verfügen mit Spielern wie Luis Díaz über die nötige Geschwindigkeit, um die portugiesische Abwehr vor Probleme zu stellen. Da für Kolumbien kein Sieg-Zwang besteht, könnten sie aus einer gesicherten Defensive agieren und auf schnelle Gegenstöße lauern.
Kolumbien vs Portugal: Wett Tipps für Tipper
Bist du bereit für das Spitzenspiel und suchst nach den passenden Wett Tipps? Wir haben die besten Optionen für dich analysiert:
- Unentschieden (Quote 3,60 bei bet365): Kolumbien reicht ein Punkt für den Gruppensieg, weshalb die “Cafeteros” nicht volles Risiko gehen müssen. Portugal wird zwar auf Sieg spielen, doch die kolumbianische Mannschaft ist defensiv stabil und im Konterspiel brandgefährlich. Eine Punkteteilung ist ein sehr realistisches Szenario. Die Quote hierfür liegt bei 3,60.
- Beide Teams treffen – JA (Quote 1,87 bei bet365): Portugal hat in 13 der letzten 15 Spiele getroffen und muss für den Gruppensieg angreifen. Kolumbien hat ebenfalls eine starke Offensive und traf in den letzten 15 Partien nur zweimal nicht. Angesichts der Offensivkraft beider Seiten erscheint ein Tor auf beiden Seiten wahrscheinlich. Hierfür gibt es eine Quote von 1,87.
- Beide Teams treffen – JA & Über 2,5 Tore (Quote 2,40 bei bet365): Dieser Tipp kombiniert die Stärken beider Angriffsreihen. Portugal zeigte beim 5:0-Sieg, wozu es fähig ist, und auch Kolumbien verfügt über Weltklassestürmer. Da es um den Gruppensieg geht, könnte sich in der zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch entwickeln, der zu mehreren Toren führt. Die Quote für diese Kombination beträgt 2,40.
bet365 Spieltag-Special & bet365 Einwechslung
Spieltag-Special – Täglich ein neues Angebot
Während der WM 2026 schaltet bet365 jeden Tag ab 10:00 Uhr ein frisches Angebot auf der „Für Sie”-Seite frei. Jede Enthüllung via Slider bringt automatisch ein Los für die wöchentliche Ziehung mit einem Topf von je 100.000 €. Über das gesamte Turnier werden insgesamt 600.000 € in Wett-Credits verlost – ein lohnendes Bonus-Feature für aktive Tipper.
Einwechslung+ – Dein Tipp überlebt die Auswechslung
Wird der gewettete Spieler ausgewechselt, läuft die Wette automatisch auf den direkten Ersatz weiter – zur gleichen Quote. Hat der Spieler sein Ziel bereits vor der Auswechslung erreicht, gilt die Wette sofort als gewonnen. Verfügbar für Märkte wie Torschütze, Karten oder Torwart-Saves, ist diese Funktion besonders wertvoll bei WM-Partien mit häufigen Wechseln.
Kolumbien vs Portugal verspricht ein taktisch geprägtes, aber dennoch spannendes Spiel zu werden. Für deine Wette findest du die besten Anbieter auf unserer Seite. Zudem bekommt ihr brandaktuelle Infos zu der wohl beliebtesten Langzeitwette: Dem Kampf um den Goldenen Schuh bei der WM 2026. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein packendes Spiel genießen!
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert