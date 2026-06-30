SPORT1 Betting 30.06.2026 • 18:00 Uhr Die besten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das WM-Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador am 01.07.2026. Expertenanalyse für deine Wette.

Mexiko geht als Favorit in dieses Sechzehntelfinale, was vor allem am Heimvorteil liegt. Doch Ecuador ist ein defensivstarker Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Wir erwarten ein enges Spiel, bei dem sich der Gastgeber am Ende durchsetzen wird. Die Partie findet am frühen Morgen des 01.07.2026 statt.

Wir sehen die Gastgeber wie schon erwähnt vorne und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Bwin den Tipp, dass Mexiko sich qualifiziert.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Mexiko hat den Heimvorteil bei diesem Turnier bisher optimal genutzt. Mit drei Siegen aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 6:0 beendete das Team von Javier Aguirre die Gruppenphase makellos. Neben den WM-Finalisten von 2022, Argentinien und Frankreich, waren sie die einzige Mannschaft, der das gelang.

Die gute Form der Mexikaner geht über das Turnier hinaus: Sie sind seit elf Spielen ungeschlagen und haben neun davon gewonnen. Das Estadio Azteca in Mexico-Stadt ist eine Festung, was in der K.o.-Phase ein entscheidender Faktor sein kann.

Ecuador hingegen hatte einen schwierigeren Weg ins Sechzehntelfinale. Nach einer knappen Niederlage gegen die Elfenbeinküste und einem enttäuschenden Unentschieden gegen Curaçao stand das Team mit dem Rücken zur Wand. Doch im letzten Gruppenspiel gelang die Überraschung mit einem Sieg gegen Deutschland.

Die Stärke von Ecuador liegt klar in der Defensive. Unter Trainer Sebastián Beccacece kassierte “La Tri” in der Qualifikation nur 0,28 Gegentore pro Spiel. Seit Anfang 2025 haben die Südamerikaner nur eines von 17 Spielen verloren. Trotz einer schwierigeren Gruppe weist Ecuador mit 1,71 zu 1,24 sogar bessere Expected Goals (xG) pro Spiel auf als Mexiko, was darauf hindeutet, dass die makellose Abwehr der Gastgeber auf die Probe gestellt wird.

Mexiko vs Ecuador: Wett Tipps für Tipper

Zwei defensivstarke Mannschaften treffen in einem K.o.-Spiel aufeinander – das verspricht Hochspannung und wenige Tore. Hier sind unsere Wett Tipps für dieses Duell:

Mexiko qualifiziert sich ( Quote 1,57 bei Bwin ): Der Heimvorteil im legendären Aztekenstadion ist ein gewaltiger Pluspunkt für Mexiko. Die Mannschaft hat in der Gruppenphase überzeugt und strotzt vor Selbstvertrauen. Auch wenn Ecuador ein harter Brocken ist, sollten sich die Qualität und die Unterstützung der Fans am Ende durchsetzen. Die Quote hierfür liegt bei 1,57.

Der Heimvorteil im legendären Aztekenstadion ist ein gewaltiger Pluspunkt für Mexiko. Die Mannschaft hat in der Gruppenphase überzeugt und strotzt vor Selbstvertrauen. Auch wenn Ecuador ein harter Brocken ist, sollten sich die Qualität und die Unterstützung der Fans am Ende durchsetzen. Die Quote hierfür liegt bei 1,57. Unentschieden zur Halbzeit ( Quote 1,85 bei Bwin ): Ecuador wird versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten und defensiv sicher zu stehen. Trainer Beccacece ist bekannt für seine taktische Disziplin. In allen drei Gruppenspielen von Ecuador stand es zur Halbzeit unentschieden, ebenso in acht ihrer letzten zehn Partien. Auch Mexiko wird zu Beginn kein unnötiges Risiko eingehen wollen, weshalb ein Remis nach 45 Minuten sehr wahrscheinlich ist. Hierfür gibt es eine Quote von 1,85.

Ecuador wird versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten und defensiv sicher zu stehen. Trainer Beccacece ist bekannt für seine taktische Disziplin. In allen drei Gruppenspielen von Ecuador stand es zur Halbzeit unentschieden, ebenso in acht ihrer letzten zehn Partien. Auch Mexiko wird zu Beginn kein unnötiges Risiko eingehen wollen, weshalb ein Remis nach 45 Minuten sehr wahrscheinlich ist. Hierfür gibt es eine Quote von 1,85. Das Spiel wird im Elfmeterschießen entschieden (Quote 4,33 bei bet365): Für die risikofreudigeren Tipper ist dies eine interessante Option. Ecuador hat in der südamerikanischen Qualifikation bewiesen, dass sie auswärts gegen starke Gegner bestehen und oft unentschieden spielen. Sie könnten das Spiel in die Verlängerung zwingen. Angesichts der defensiven Stärke beider Teams ist ein Duell vom Punkt alles andere als ausgeschlossen. Die verlockende Quote dafür beträgt 4,33.

Wir erwarten ein taktisch geprägtes und enges Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Für die besten Quoten und Anbieter für deine Wett Tipps schau auf unserer Seite der empfohlenen Buchmacher vorbei. Auch blicken wir auf die Frage: Wer wird bester Torschütze der WM 2026? Jetzt heißt es zurücklehnen und ein packendes Sechzehntelfinale genießen!