SPORT1 Betting 29.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für das WM-Achtelfinale Niederlande gegen Marokko am 30.06.2026. Entdecken Sie die besten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das Spiel.

Die Niederlande gehen als Favorit in dieses Achtelfinale, doch Marokko hat das Potenzial für eine Überraschung. Unsere Prognose deutet auf ein enges Spiel hin, bei dem sich die Niederländer am Ende durchsetzen werden. Das Duell findet in den frühen Morgenstunden des 30.06.2026 statt.

Wir sehen Oranje wie erwähnt vorne und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano den Wett Tipp, dass die Niederlande sich für die nächste Runde qualifizieren.

In unserem Test schafft es Betano konstant unter die besten Sportwetten Anbieter. Wir haben den Anbieter und sein Sportwetten Angebot getestet. Dabei haben wir auch den Betano Promo Code genau unter die Lupe genommen. Wir verraten euch alles Wissenswertes zur Betano Anmeldung!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die niederländische Nationalmannschaft hat in der Gruppenphase ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit zehn Toren in drei ungeschlagenen Spielen sicherte sich Oranje verdient den ersten Platz in der Gruppe F. Im Schnitt erzielte das Team von Ronald Koeman 3,33 Tore pro 90 Minuten und gab in jeder Partie mindestens zehn Torschüsse ab – gegen Tunesien waren es sogar 20. Diese Zahlen unterstreichen das Selbstvertrauen im Angriff.

Allerdings offenbarte die Defensive auch Schwächen. In allen drei Gruppenspielen kassierte die Elftal mindestens ein Gegentor und ließ dabei jeweils zehn oder mehr Schüsse des Gegners zu. Dies könnte Marokko in die Karten spielen.

Die „Löwen vom Atlas“ haben sich seit der letzten Endrunde spielerisch weiterentwickelt und setzen auf einen offensiveren Ansatz. Die Nordafrikaner erzielten in ihren letzten acht Partien immer ein Tor, durchschnittlich sogar 2,38 Treffer pro Spiel. In der Gruppenphase holten sie ebenfalls sieben Punkte, wobei sie nur gegen Brasilien nicht gewannen (1:1).

Die Quoten spiegeln ein enges Duell wider, bei dem die Niederlande leicht favorisiert sind. Historisch gesehen sind die K.o.-Runden bei den letzten Turnieren torreich verlaufen. 2022 fielen im Schnitt drei Tore pro Spiel, eine Steigerung gegenüber der Gruppenphase. Ein ähnlicher Trend könnte sich auch bei diesem Aufeinandertreffen fortsetzen.

Niederlande vs Marokko: Wett Tipps für Tipper

Für dieses spannende Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht. Hier sind unsere Prognosen für das Spiel:

Niederlande kommt weiter ( Quote 1,65 bei Betano ) : Oranje ist offensiv brandgefährlich und hat in den letzten 19 Spielen gerade mal eine einzige Niederlage hinnehmen müssen. Obwohl Marokko ein starker Gegner ist, sollte sich die höhere individuelle Qualität der Niederländer am Ende durchsetzen.

: Oranje ist offensiv brandgefährlich und hat in den letzten 19 Spielen gerade mal eine einzige Niederlage hinnehmen müssen. Obwohl Marokko ein starker Gegner ist, sollte sich die höhere individuelle Qualität der Niederländer am Ende durchsetzen. Beide Teams treffen ( Quote 1,82 bei Betano ) : Die niederländische Abwehr wirkte in der Vorrunde nicht immer sattelfest. Da Marokko über eine starke Offensive verfügt und in den letzten acht Spielen stets traf, ist ein Torerfolg für beide Seiten sehr wahrscheinlich. In allen drei Gruppenspielen der Niederlande fielen Tore auf beiden Seiten.

: Die niederländische Abwehr wirkte in der Vorrunde nicht immer sattelfest. Da Marokko über eine starke Offensive verfügt und in den letzten acht Spielen stets traf, ist ein Torerfolg für beide Seiten sehr wahrscheinlich. In allen drei Gruppenspielen der Niederlande fielen Tore auf beiden Seiten. Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen(Quote 2,50 bei Betano): Alle drei Vorrundenspiele der Niederlande endeten mit über 2,5 Toren und Treffern beider Mannschaften. Auch Marokko zeigte sich torhungrig, wie das 4:2 gegen Haiti beweist. Diese Kombination bietet eine attraktive Quote für ein unterhaltsames Spiel.

Das verspricht ein packendes K.o.-Spiel zu werden! Es wird sich zeigen, wer am Ende die Nase vorn hat und ins Viertelfinale einzieht. Auf unserer Seite findet ihr die besten Anbieter für eure Wette. Zudem liefern wir euch die Sieger-Quoten, Top-Wetten und unsere WM Prognosen zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Jetzt heißt es nur noch: Zurücklehnen und das Spiel genießen!