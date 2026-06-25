Die Prognose der Buchmacher für das Duell zwischen Norwegen und Frankreich deutet auf einen Sieg für “Les Bleus” hin. Obwohl beide Teams bereits für die K.o.-Runde qualifiziert sind, erwarten die Bookies, dass die überlegene Qualität der Franzosen den Unterschied ausmachen wird. Das Spiel findet am 26. Juni 2026 statt.
Norwegen vs Frankreich: Prognosen, Wett Tipps und Quoten | WM 2026 am 26.06.2026
Wir sehen die Gäste ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,66 bei bet365 den Frankreich Wett Tipp heute.
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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten
Im letzten Spiel des Gruppe I treffen zwei bereits qualifizierte Mannschaften aufeinander. Sowohl Norwegen als auch Frankreich haben ihre ersten beiden Partien gewonnen und sich damit ihren Platz in der Runde der letzten 32 gesichert.
Nun geht es um den Gruppensieg, wobei Frankreich aufgrund der besseren Tordifferenz bereits ein Unentschieden genügen würde. Die Buchmacher sehen die Franzosen klar im Vorteil und geben ihnen eine Siegwahrscheinlichkeit von etwa 59 Prozent. Diese Einschätzung stützt sich auf die beeindruckende Form von acht Siegen in Folge.
Norwegen hingegen hat eine bemerkenswerte Serie von zwölf gewonnenen Pflichtspielen hingelegt, in denen die Skandinavier 53 Tore erzielten. Die Offensive, angeführt von Erling Haaland, ist brandgefährlich. Defensiv zeigten sich die Norweger jedoch anfällig und kassierten in sieben ihrer letzten acht Partien mindestens ein Gegentor.
Diese Schwäche könnte gegen die hochkarätig besetzte französische Offensive um Kylian Mbappé entscheidend sein. Frankreichs Abwehr stand im bisherigen Turnierverlauf deutlich stabiler. Das direkte Duell der Superstars Haaland und Mbappé, die beide bereits vier Turniertore auf dem Konto haben, verspricht zusätzliche Spannung.
Norwegen vs Frankreich: Wett Tipps für Tipper
Für dieses Spitzenspiel haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht. Die Quoten deuten auf ein unterhaltsames Match hin, bei dem vor allem die Offensivreihen im Mittelpunkt stehen werden. Hier sind unsere Empfehlungen:
- Sieg Frankreich (Quote 1,66 bei bet365): Trotz Norwegens starker Serie ist die individuelle Klasse und die mannschaftliche Geschlossenheit Frankreichs einfach höher einzuschätzen. Die Quote von 1,66 für einen Sieg der Franzosen ist eine solide Basis für eure Wette.
- Beide Teams treffen (Quote 1,67 bei bet365): Mit Stars wie Mbappé, Dembélé auf der einen und Haaland sowie Sörloth auf der anderen Seite wäre alles andere als Tore auf beiden Seiten eine Überraschung. Norwegen hat in acht der letzten neun Spiele Gegentore kassiert, während die Offensive fast immer trifft. Eine Quote von 1,67 hierfür ist sehr verlockend.
- Hälfte mit den meisten Toren – Zweite Hälfte (Quote 2,02 bei bet365): Beide Mannschaften haben im bisherigen Turnierverlauf in der zweiten Halbzeit richtig aufgedreht. Frankreich erzielte fünf, Norwegen vier seiner Tore nach der Pause. Da es um den Gruppensieg geht, erwarten wir eine offene und torreiche zweite Hälfte. Die Quote dafür liegt bei 2,02.
Beide Teams sind bereits weiter, aber der Kampf um den ersten Platz verspricht ein spannendes Spiel. Wir glauben, dass Frankreich sich am Ende durchsetzen wird. Wenn ihr eure eigenen Prognosen abgeben wollt, findet ihr die besten Anbieter auf unserer Seite. Checkt zudem unsere WM 2026 Prognosen und Wett Tipps ab: Ihr findet bei uns alle Quoten, Favoriten und Geheimtipps für den nächsten Weltmeister. Jetzt heißt es nur noch: Zurücklehnen und das Top-Spiel genießen!
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