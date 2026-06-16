SPORT1 Betting 16.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Österreich gegen Jordanien am 17.06.2026. Holen Sie sich die besten Wett Tipps, Prognosen und Quoten für das Spiel der Weltmeisterschaft.

Österreich startet als klarer Favorit in das Turnier und dürfte gegen den Debütanten Jordanien nichts anbrennen lassen. Die Buchmacher erwarten einen souveränen Sieg für das Team von Ralf Rangnick zum Auftakt am 17.06.2026.

Wir sehen die ÖFB-Auswaghl ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,32 bei Admiralbet den Sieg für Österreich Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Österreich kehrt nach einer langen Abwesenheit auf die größte Fußballbühne zurück und trifft zum Auftakt auf den Turnierneuling Jordanien. Die Mannschaft unter Ralf Rangnick hat sich zu einem Team mit hoher Intensität und aggressivem Pressing entwickelt. Während der Qualifikation zeigten die Rot-Weiß-Roten ihre Dominanz, indem sie neben Spanien die meisten Ballgewinne im letzten Drittel in Europa verzeichneten und dabei durchschnittlich 64,2 Prozent Ballbesitz hatten. Dies unterstreicht die Fähigkeit der Österreicher, das Spiel zu kontrollieren und den Gegner unter Druck zu setzen.

Obwohl Jordanien in der AFC-Qualifikation mit 32 Toren einen eigenen Rekord aufstellte, lag der Durchschnitt bei nur 3,8 Torschüssen pro Spiel, was gegen eine starke österreichische Defensive zu wenig sein dürfte.

Die Quoten spiegeln diese Überlegenheit wider. Mit einer Siegquote von gerade mal 1,32 ist Österreich der haushohe Favorit. In den letzten 11 Partien, in denen die Österreicher als Favorit galten, konnten sie neunmal gewinnen.

Ein schwerer Schlag ist jedoch der verletzungsbedingte Ausfall von Christoph Baumgartner. Der Mittelfeldspieler von RB Leipzig war in der Saison 2025/26 mit 13 Toren und acht Vorlagen Topscorer seines Vereins und wird schmerzlich vermisst werden. Trotz dieses Ausfalls verfügt Österreich über genügend Qualität, um diese erste Hürde des Turniers erfolgreich zu meistern.

Österreich vs Jordanien: Wett Tipps für Tipper

Für dieses ungleiche Duell haben wir ein paar spannende Wett Tipps für euch herausgesucht. Hier sind unsere Empfehlungen, um das Spiel noch interessanter zu machen:

Sieg für Österreich ( Quote 1,32 bei AdmiralBet ): Mit einer Quote von 1,32 ist dies vielleicht keine Überraschung, aber eine solide Basis. Österreich hat sich bei den letzten Europameisterschaften stetig verbessert und ist in der Gruppe J mit Argentinien und Algerien gut positioniert, um die K.-o.-Phase zu erreichen. Ein Sieg gegen Jordanien ist Pflicht, und die geringe Quote spiegelt die hohe Wahrscheinlichkeit wider. Jordaniens Schwierigkeiten gegen stärkere Gegner in der Qualifikation deuten darauf hin, dass Österreich dieses Spiel dominieren wird.

Mit einer Quote von 1,32 ist dies vielleicht keine Überraschung, aber eine solide Basis. Österreich hat sich bei den letzten Europameisterschaften stetig verbessert und ist in der Gruppe J mit Argentinien und Algerien gut positioniert, um die K.-o.-Phase zu erreichen. Ein Sieg gegen Jordanien ist Pflicht, und die geringe Quote spiegelt die hohe Wahrscheinlichkeit wider. Jordaniens Schwierigkeiten gegen stärkere Gegner in der Qualifikation deuten darauf hin, dass Österreich dieses Spiel dominieren wird. Österreich -1,5 Asian Handicap ( Quote 1,91 bei bet365 ): Für etwas mehr Risiko und eine deutlich bessere Quote von 1,91 bietet sich dieser Tipp an. Mit Offensivkräften wie Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic hat Österreich das Potenzial, mit mindestens zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Rangnicks aggressives Gegenpressing-System ist darauf ausgelegt, Außenseiter zu erdrücken und ihnen kaum Luft zum Atmen zu lassen. Ein klarer Sieg mit einer weißen Weste scheint hier sehr wahrscheinlich.

Für etwas mehr Risiko und eine deutlich bessere Quote von 1,91 bietet sich dieser Tipp an. Mit Offensivkräften wie Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic hat Österreich das Potenzial, mit mindestens zwei Toren Unterschied zu gewinnen. Rangnicks aggressives Gegenpressing-System ist darauf ausgelegt, Außenseiter zu erdrücken und ihnen kaum Luft zum Atmen zu lassen. Ein klarer Sieg mit einer weißen Weste scheint hier sehr wahrscheinlich. Österreich gewinnt & unter 4,5 Tore für Österreich (Quote 1,48 bei AdmiralBet): Eine interessante Kombi-Wette mit einer Quote von 1,48. Da bei diesem Turnier auch die besten Drittplatzierten weiterkommen, könnte Jordanien sehr defensiv agieren, um eine hohe Niederlage zu vermeiden. Der Außenseiter wird versuchen, das 0:0 so lange wie möglich zu halten. Österreich hat in den letzten 30 Pflichtspielen lediglich fünfmal vier oder mehr Tore erzielt – zweimal davon gegen San Marino. In einem nervösen Eröffnungsspiel ist ein Kantersieg nicht unbedingt zu erwarten, was diesen Tipp sehr attraktiv macht.

Wir sind überzeugt, dass Österreich seiner Favoritenrolle gerecht wird. Für die besten Quoten und Angebote, schaut auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern vorbei. Natürlich haben wir für euch auch eine Übersicht der besten Boni und Promotionen zur WM 2026 erstellt. Jetzt heißt es zurücklehnen und ein hoffentlich spannendes Spiel genießen!