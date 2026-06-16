Österreich vs Jordanien Quote 10,40: WM-Boost bei bet-at-home sichern!

SPORT1 Betting 16.06.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir als Neukunde die Hammer-Quote von 10,40 statt 1,30 auf einen Sieg von Österreich gegen Jordanien bei der WM 2026. Jetzt den bet-at-home Quotenboost nutzen!

Die Spannung steigt! Für Österreichs Nationalteam beginnt die Mission Weltmeisterschaft 2026 in den USA mit dem wichtigen Gruppenspiel gegen Jordanien. Während die Fans dem Anpfiff am 17.06. um 06:00 Uhr morgens (MEZ) in San Francisco entgegenfiebern, zündet der Wettanbieter bet-at-home eine echte Quoten-Bombe.

Für alle Neukunden gibt es statt der regulären 1,30 eine unfassbare Quote von 10,40 auf einen Sieg der ÖFB-Elf! Ein Angebot, das den WM-Start für dich besonders lukrativ machen könnte.

Der Quotenboost im Detail: So explodiert deine Wettquote

Österreich geht als klarer Favorit in die Partie. Das Team von Trainer [Platzhalter für den Trainer 2026] liegt in der FIFA-Weltrangliste satte 39 Plätze vor Jordanien und will mit einem Auftaktsieg ein klares Zeichen an die Konkurrenz in Gruppe J senden. Die reguläre Siegquote von 1,30 spiegelt diese Favoritenrolle wider.

Doch bet-at-home legt für Neuanmelder noch eine Schippe drauf: Sollte Österreich seiner Favoritenrolle gerecht werden, erhältst du als Neukunde eine sensationelle Quote von 10,40 auf deinen Tipp! Das ist mehr als eine Verachtfachung der ursprünglichen Quote und ein exklusiver Neukunden-Vorteil, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Österreich vs. Jordanien Sieg Österreich 1,30 10,40

So einfach sicherst du dir den WM-Quoten-Hammer: Schritt für Schritt

Du willst von diesem Quoten-Turbo profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Neukunden-Bonus in wenigen Schritten sichern kannst:

1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink zu bet-at-home und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten.

Klicke auf den Aktionslink zu bet-at-home und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang dauert nur wenige Minuten. 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Konto aufzuladen.

Tätige deine erste Einzahlung, um dein Konto aufzuladen. 3. Wette platzieren: Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Österreich gegen Jordanien (Tipp-Markt „Sieg Österreich“).

Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Österreich gegen Jordanien (Tipp-Markt „Sieg Österreich“). 4. Gewinn kassieren: Gewinnt Österreich das Spiel, wird dein Einsatz zunächst zur normalen Quote (1,30) in Echtgeld abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost (bis zu 30 Euro) wird dir ebenfalls als Echtgeld gutgeschrieben – ohne weitere Umsatzbedingungen!

Wichtige Regeln für den Quotenboost

Damit bei diesem Top-Angebot alles glattläuft, beachte bitte diese wichtigen Eckpunkte aus den AGB:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich.

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich. Maximaler Extra-Gewinn: Der durch den Boost erzielte zusätzliche Gewinn ist auf 30 Euro begrenzt.

Der durch den Boost erzielte zusätzliche Gewinn ist auf 30 Euro begrenzt. Keine Umsatzbedingungen: Alle Extra-Gewinne aus der Aktion sind sofort auszahlbares Echtgeld.

Alle Extra-Gewinne aus der Aktion sind sofort auszahlbares Echtgeld. Zeitrahmen: Die qualifizierende Wette muss vor Spielbeginn am 17.06.2026 um 06:00 Uhr platziert werden.

Österreich startet in die WM und du hast die Chance, mit einer Mega-Quote dabei zu sein. Sichere dir jetzt den exklusiven Neukunden-Vorteil bei bet-at-home und drücke der ÖFB-Elf die Daumen!

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von bet-at-home. Quoten unterliegen Schwankungen und können sich ändern. Stand: 14.06.2026.