Quote 100,00 auf Österreich-Sieg! Bwin Quotenboost zur WM 2026 vs Jordanien

SPORT1 Betting 16.06.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir als Neukunde bei Bwin die Hammer-Quote von 100,00 auf einen Sieg Österreichs gegen Jordanien bei der WM 2026. Statt 1,34! Hier alle Infos zum exklusiven Angebot.

Die Spannung steigt, der Puls rast – die Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange und für Österreich beginnt das Abenteuer! Zum Auftakt in der Gruppe J trifft das ÖFB-Team am 17. Juni um 06:00 Uhr deutscher Zeit auf den Underdog aus Jordanien.

Während die Experten einen klaren Sieg für Rot-Weiß-Rot prognostizieren, sorgt der Wettanbieter Bwin für den wahren Paukenschlag: Exklusiv für Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 100,00 auf einen Sieg Österreichs! Ein Angebot, das du dir als neuer Spieler nicht entgehen lassen solltest.

Der Quotenboost im Detail: 100,00 statt 1,34!

Die Rollen im Levi’s Stadium von San Francisco sind klar verteilt. Österreich geht als haushoher Favorit in die Partie, was sich auch in den regulären Wettquoten widerspiegelt.

Normalerweise würdest du bei Bwin eine Quote von mageren 1,34 auf einen Sieg der Österreicher erhalten. Doch mit dem exklusiven Neukunden-Vorteil katapultiert Bwin diese Quote in schwindelerregende Höhen.

Statt 1,34 € Gewinn bei 1 € Einsatz winken dir im Erfolgsfall Gewinne, die einer Quote von 100,00 entsprechen! Das ist mehr als nur ein Boost – das ist ein echter Quoten-Turbo zum WM-Auftakt.

Hier siehst du den gewaltigen Unterschied auf einen Blick:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Österreich vs. Jordanien Sieg Österreich 1,34 100,00

So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du willst von diesem Kracher-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Quotenboost in wenigen Schritten sicherst:

1. Registrieren & Konto eröffnen: Klicke dich über einen unserer Links direkt zu Bwin und erstelle ein neues Wettkonto. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.

Klicke dich über einen unserer Links direkt zu Bwin und erstelle ein neues Wettkonto. Der Prozess ist schnell und unkompliziert. 2. Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag deiner Wahl ein, um dein Konto aufzuladen.

Zahle einen Betrag deiner Wahl ein, um dein Konto aufzuladen. 3. Wette platzieren: Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 1 € Einsatz auf den Markt „Sieg Österreich“.

Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette mit genau 1 € Einsatz auf den Markt „Sieg Österreich“. 4. Gewinn kassieren: Wenn Österreich das Spiel gewinnt, wird dein Einsatz zunächst zur normalen Quote (1,34) in Echtgeld abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn bis zur Quote 100,00 wird dir kurz darauf in Form von FreeBets gutgeschrieben (maximal 100 €).

Das musst du beachten: Die wichtigsten Bedingungen im Überblick

Um fair zu bleiben, gibt es ein paar einfache Regeln, die du kennen solltest. Hier die wichtigsten Eckpunkte des Angebots:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei Bwin registrieren.

Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei Bwin registrieren. Maximaler Einsatz: Der für den Boost qualifizierende Einsatz beträgt exakt 1 €.

Der für den Boost qualifizierende Einsatz beträgt exakt 1 €. Wettart: Nur vor dem Spiel platzierte Einzelwetten („Pre-Match“) auf den Sieg Österreichs sind gültig.

Nur vor dem Spiel platzierte Einzelwetten („Pre-Match“) auf den Sieg Österreichs sind gültig. Gewinnauszahlung: Erhöhte Gewinne werden als FreeBets gutgeschrieben und müssen innerhalb von 7 Tagen genutzt werden.

Erhöhte Gewinne werden als FreeBets gutgeschrieben und müssen innerhalb von 7 Tagen genutzt werden. Quotenänderungen vorbehalten: Die reguläre Quote kann sich bis zum Spielbeginn noch ändern.

Bist du bereit für den WM-Auftakt? Mit diesem Angebot von Bwin könnte der Start für dich kaum besser laufen. Sichere dir jetzt deine Chance auf die Hammer-Quote 100,00 und fiebere mit dem ÖFB-Team mit!

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Bwin.