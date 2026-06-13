Quote 100,00 auf Deutschland-Sieg! Bwin mit Mega-Boost zur WM 2026 gegen Curaçao

Die Spannung steigt, der WM-Auftakt steht vor der Tür! Am 14. Juni um 19:00 Uhr startet die deutsche Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft 2026. Der erste Gegner in der Gruppenphase ist der krasse Außenseiter Curaçao. Ganz Fußball-Deutschland erwartet einen klaren Sieg und einen souveränen Start ins Turnier.
Quote 100,00! Bwin zündet den WM-Turbo für den Deutschland-Sieg gegen Curaçao!
Passend zu diesem Highlight hat der Top-Wettanbieter Bwin einen absoluten Quoten-Hammer im Angebot: Für alle Neukunden gibt es eine brachiale Quote von 100,00 auf einen Sieg der DFB-Elf mit mindestens zwei Toren Vorsprung!
Der Quotenboost im Detail: Von 1,18 auf 100,00!
Die Rollenverteilung vor dem Anpfiff im Houston Stadium könnte klarer nicht sein. Deutschland geht als haushoher Favorit in die Partie, was sich auch in den regulären Wettquoten widerspiegelt. Normalerweise würdest du für den Tipp „Deutschland gewinnt mit Handicap -1“ (also mit mindestens zwei Toren Unterschied) eine Quote von gerade einmal 1,18 erhalten. Ein Tipp, der kaum Profit verspricht. Doch Bwin legt für Neukunden den Turbo ein und katapultiert diese Quote auf sensationelle 100,00! Das ist eine Steigerung, die du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest, um den WM-Auftakt gebührend zu feiern.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Deutschland vs. Curaçao
Sieg Deutschland (Handicap -1)
1,18
100,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Kracher: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem exklusiven Neukunden-Vorteil profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Schritten zur Mega-Quote kommst und mitfiebern kannst. Der gesamte Prozess ist schnell, unkompliziert und dauert nur wenige Minuten.
- 1. Registrieren: Klicke auf einen der Aktionslinks auf unserer Seite, um direkt zum exklusiven Bwin-Angebot zu gelangen. Eröffne dort dein neues Wettkonto.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Beachte die Mindesteinzahlungssumme (meist 10 €), um dich für den Bonus zu qualifizieren.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Sieg Deutschland (Handicap -1)“ im Spiel gegen Curaçao.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn die DFB-Elf mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt, wird deine Wette mit der gigantischen Quote von 100,00 abgerechnet!
Wichtige Regeln, die du kennen musst
Wie bei jedem Top-Angebot gibt es auch hier ein paar einfache Spielregeln zu beachten. Damit du bestens vorbereitet bist, haben wir die wichtigsten Punkte für dich zusammengefasst. Besonders wichtig ist, dass der Boost auf den ersten Euro deines Einsatzes angerechnet wird.
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Maximaler Einsatz: Die Quote von 100,00 wird auf einen Einsatz von genau 1 € angewendet. Setzt du mehr, wird der restliche Betrag zur normalen Quote (1,18) abgerechnet.
- Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese Wette nicht verfügbar.
- Zeitrahmen: Platziere deine Wette vor dem Anpfiff am 14.06.2026 um 19:00 Uhr.
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