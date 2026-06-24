Quote 20.00! Schweiz vs Kanada WM-Boost bei ODDSET | Über 1.5 Tore

SPORT1 Betting 24.06.2026 • 12:00 Uhr Sichere dir die Mega-Quote 20.00 auf über 1.5 Tore im WM-Kracher Schweiz vs. Kanada! Exklusives ODDSET Angebot für Neukunden. Jetzt zuschlagen!

Die Spannung steigt, die WM 2026 biegt in die entscheidende Phase der Gruppenphase ein! Am letzten Spieltag der Gruppe B kommt es am 24. Juni um 21:00 Uhr zum absoluten Showdown zwischen der Schweiz und Co-Gastgeber Kanada.

Es geht um nicht weniger als den Gruppensieg und die beste Ausgangsposition für die K.o.-Runde.

Während die Fans dem Duell im BC Place in Vancouver entgegenfiebern, zündet der staatliche Anbieter ODDSET eine absolute Quoten-Rakete: Für alle Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 20,00 auf die Wette „Mehr als 1,5 Tore“!

Der Quotenboost im Detail: Von solider Quote zum Mega-Gewinn

Normalerweise ist die Wette auf „Mehr als 1,5 Tore“ bei einem Duell auf diesem Niveau mit einer regulären Quote von ca. 1,30 eine recht sichere Bank, aber keine, die für riesige Gewinnsprünge sorgt. Doch ODDSET dreht für Neukunden komplett am Rad und katapultiert die Quote auf sensationelle 20,00! Das bedeutet: Statt eines möglichen Gewinns von 6,50 € bei 5 € Einsatz winkt dir hier die Chance auf satte 100 €! Dieser Neukunden-Vorteil verwandelt eine wahrscheinliche Wette in eine absolute Top-Chance. Ein Blick auf die Offensivreihen beider Teams zeigt: Tore liegen in der Luft, und dieser Boost ist die perfekte Gelegenheit, davon zu profitieren.

Der ODDSET WM-Boost auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Schweiz vs. Kanada Mehr als 1,5 Tore 1,30 20,00

So einfach sicherst du dir den Mega-Boost:

Du willst diesen Quoten-Turbo zünden? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Neukunden-Vorteil in wenigen Schritten schnappst:

1. Bei ODDSET registrieren: Besuche die Webseite von ODDSET und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang ist unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt.

Besuche die Webseite von ODDSET und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang ist unkompliziert und in wenigen Minuten erledigt. 2. Einzahlung tätigen: Lade dein Konto mit einem beliebigen Betrag auf, um deine Wette platzieren zu können.

Lade dein Konto mit einem beliebigen Betrag auf, um deine Wette platzieren zu können. 3. Wette platzieren: Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette mit exakt 5 € Einsatz auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel Schweiz vs. Kanada.

Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette mit auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel Schweiz vs. Kanada. 4. Gewinn kassieren: Wenn im Spiel mindestens zwei Tore fallen, wird dein Einsatz mit der Hammer-Quote von 20,00 abgerechnet und du kannst dich über einen satten Gewinn freuen!

Wichtige Regeln für den WM-Kracher

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese entscheidenden Punkte aus den Teilnahmebedingungen:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei ODDSET registrieren.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei ODDSET registrieren. Exakter Einsatz: Die Wette muss mit genau 5 € gespielt werden. Abweichende Beträge qualifizieren sich nicht für den Boost.

Die Wette muss mit genau 5 € gespielt werden. Abweichende Beträge qualifizieren sich nicht für den Boost. Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels am 24.06.2026 um 21:00 Uhr platziert werden.

Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels am 24.06.2026 um 21:00 Uhr platziert werden. Keine Cash-Out-Funktion: Diese Wette kann nicht vorzeitig ausgewertet werden.

Sichere dir jetzt deine Chance auf diese absolute Top-Quote und erlebe den WM-Showdown zwischen der Schweiz und Kanada mit extra Nervenkitzel!

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von ODDSET. Alle Quoten sind ohne Gewähr und können sich ändern.