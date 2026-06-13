Die Spannung steigt, die Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus und die deutsche Nationalmannschaft startet in die Gruppenphase! Zum Auftakt am 14.06. um 19:00 Uhr wartet mit Curaçao ein vermeintlich leichter Gegner. Die Rollen sind klar verteilt, doch die Frage für jeden Wett-Fan lautet: Wie kann man aus einem klaren Favoritensieg das Maximum herausholen?
Quote 20,00 auf DFB-Sieg! Tipico zündet den WM-Turbo für Deutschland gegen Curaçao!
Tipico hat die Antwort und haut zum WM-Auftakt einen echten Hammer raus: Eine Mega-Quote von 20,00 für einen Sieg der DFB-Elf!
Der Quotenboost im Detail: Von Mini-Gewinn zu Mega-Auszahlung
Jeder Experte ist sich einig: Deutschland ist der haushohe Favorit. Das spiegelt sich auch in der regulären Quote wider, die bei mickrigen 1,05 liegt. Ein Sieg scheint also Formsache, aber der Gewinn bei einer normalen Wette wäre kaum der Rede wert.
Genau hier kommt der exklusive Neukunden-Vorteil von Tipico ins Spiel! Anstatt bei 2€ Einsatz magere 2,10€ zu gewinnen, winken dir mit dem Quoten-Turbo satte 40€! Dieser Boost verwandelt eine sichere Bank in eine goldene Gelegenheit.
Für alle, die es schwarz auf weiß sehen wollen, hier der direkte Vergleich in unserer Übersichtstabelle:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote (für Neukunden)
Deutschland vs. Curaçao
Sieg Deutschland (1)
1,05
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von dieser einmaligen Aktion profitieren? Kein Problem! Wir zeigen dir, wie du dir den Mega-Boost in nur vier einfachen Schritten schnappst:
- 1. Registrieren: Klicke auf den Aktions-Link und erstelle ein neues Wettkonto bei Tipico. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Lade dein Konto mit einem Betrag deiner Wahl auf (mind. 10€). Tipico bietet dir alle gängigen Zahlungsmethoden an.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Pre-Match-Einzelwette mit genau 2€ Einsatz auf den Markt „Sieg Deutschland“ im Spiel gegen Curaçao. Wichtig: Die erhöhte Quote siehst du erst auf deinem Wettschein, nachdem du die Wette ausgewählt hast.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn Deutschland das Spiel gewinnt, wird dein Einsatz mit der Quote 20,00 verrechnet. Nach dem Abpfiff wandern im Erfolgsfall 40€ direkt auf dein Wettkonto!
Wichtige Regeln und Bedingungen im Überblick
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese wichtigen Eckpunkte des Angebots. Wir haben die zentralen AGBs für dich zusammengefasst:
- Exklusiv für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden aus Deutschland, die sich über den entsprechenden Link registrieren.
- Maximaler Einsatz: Der Boost greift für einen Maximaleinsatz von 2€. Setzt du mehr, wird der überschüssige Betrag zur normalen Quote abgerechnet.
- Gültigkeitszeitraum: Die Wette muss vor Spielbeginn (14.06.2026, 19:00 Uhr) platziert werden. Live-Wetten sind ausgeschlossen.
- Einmalige Nutzung: Jeder Neukunde kann dieses Angebot nur ein einziges Mal in Anspruch nehmen.
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert