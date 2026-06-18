Quote 20.00: ODDSET Quotenboost für USA vs. Australien! | Über 1,5 Tore

Die Spannung steigt! Am 19.06. um 21:00 Uhr steigt der absolute Gipfelkracher in der WM-Qualifikation zwischen den USA und Australien. Beide Teams sind mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet und kämpfen nun um die Tabellenführung.
Quote 20,00! ODDSET mit Quoten-Hammer zum WM-Kracher USA vs. Australien!
Während die Fans ein Offensivspektakel erwarten, hat der staatliche Anbieter ODDSET eine absolute Quoten-Bombe für alle Neukunden parat. Statt der regulären Quote von 1,27 gibt es eine sensationelle 20,00 auf „Mehr als 1,5 Tore“ in diesem Top-Spiel!
Der Quotenboost im Detail: Dein Turbo für den Wettschein
Normalerweise ist eine Wette auf „Mehr als 1,5 Tore“ bei einem Duell zweier offensivstarker Teams wie den USA und Australien eine recht sichere Bank – was sich in der niedrigen Standardquote von 1,27 widerspiegelt. Doch ODDSET zündet für alle neuen Wett-Fans den Turbo! Mit dem exklusiven Neukunden-Vorteil explodiert die Quote auf unglaubliche 20,00. Rechnen wir das mal durch: Bei einem Einsatz von 5 € würdest du regulär gerade einmal 6,35 € zurückbekommen. Dank dieses XXL-Boosts winkt dir im Erfolgsfall eine Auszahlung von satten 100 €! Das ist eine Chance, die du dir nicht entgehen lassen solltest.
Die Quoten-Explosion auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich in unserer übersichtlichen Tabelle:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
USA vs. Australien
Mehr als 1,5 Tore
1,27
20,00
So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Schritt für Schritt
Du willst von diesem Quoten-Turbo profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Minuten startklar bist:
- Registrieren: Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Registrierung ist schnell und unkompliziert.
- Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung auf das frisch erstellte Konto.
- Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Tipp-Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel USA vs. Australien. Wichtig: Setze exakt 5 €!
- Gewinn kassieren: Lehne dich zurück, genieße das Spiel und fiebere mit. Sollte deine Wette gewinnen, wird dein Gewinn zur Quote von 20,00 abgerechnet.
Wichtige Regeln für den ODDSET Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für volljährige Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Exakter Einsatz: Der Einsatz für die qualifizierende Wette muss genau 5 € betragen.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Spielbeginn (19.06., 21:00 Uhr) platziert werden.
- Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese Aktion nicht verfügbar.
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