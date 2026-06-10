Tipico Quote 20,00 auf Mexiko: WM-Auftakt-Boost vs. Südafrika für Neukunden!

Die Spannung steigt, das WM-Fieber packt die ganze Welt! Wenn Gastgeber Mexiko am Donnerstag, den 11. Juni um 21:00 Uhr, die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Südafrika eröffnet, sind alle Augen auf das Estadio Azteca gerichtet.
Quote 20,00 statt 1,37! Tipico zündet den Quoten-Turbo zum WM-Auftakt: Mexiko vs. Südafrika!
Die Mexikaner gehen als haushoher Favorit in die Partie, doch der Wettanbieter Tipico legt noch eine Schippe drauf und sorgt für einen echten Paukenschlag zum Turnierstart. Exklusiv für Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 20,00 auf einen Sieg von „El Tri“!
Der Quotenboost im Detail: So explodiert dein potenzieller Gewinn
Normalerweise steht die Quote für einen Heimsieg der Mexikaner bei mageren 1,37 – eine klare Ansage der Buchmacher. Doch mit dem Neukunden-Vorteil von Tipico wird aus dieser Standardwette ein potenzieller Goldgriff. Anstatt einer minimalen Rendite katapultiert dieser Quoten-Turbo deinen möglichen Gewinn in astronomische Höhen.
Bei einem maximalen Einsatz von 2 € könntest du dir statt mickriger 2,74 € satte 40,00 € sichern! Ein Angebot, das du dir zum Start des größten Fußballturniers der Welt nicht entgehen lassen solltest.
Die Top-Quote auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Quoten für dich in einer Tabelle gegenübergestellt:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Mexiko vs. Südafrika
Sieg Mexiko (1)
1,37
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer: Schritt für Schritt
Der Weg zu deiner Mega-Quote ist kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Wir zeigen dir, wie es geht. Profitiere jetzt vom Turbo und folge einfach dieser Anleitung:
- 1. Registrieren: Klicke auf einen der Aktionslinks und erstelle ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Aktion ist ausschließlich für Neukunden gültig.
- 2. Einzahlen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € auf dein neues Konto ein, um dich für den Boost zu qualifizieren.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Mexiko gegen Südafrika. Setze dabei maximal 2 €.
- 4. Gewinn kassieren: Lehn dich zurück und genieße das Eröffnungsspiel! Sollte Mexiko gewinnen, wird dein Gewinn (bis zur regulären Quote) sofort und der Zusatzgewinn durch den Boost innerhalb von 24 Stunden in Echtgeld gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Neukunden-Boost
Wie bei jeder Aktion gibt es auch hier ein paar simple Regeln zu beachten, damit nichts schiefgeht. Halte dich an diese Eckpunkte, um den vollen Vorteil zu nutzen:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der für die Boost-Quote anrechenbare Einsatz beträgt 2 €.
- Zeitrahmen: Deine Wette muss vor Anpfiff der Partie am 11.06. um 21:00 Uhr platziert werden.
- Wettart: Nur Pre-Match-Einzelwetten auf den Markt „Sieg Mexiko“ qualifizieren sich. Live-Wetten sind ausgeschlossen.
- Kein Cash-Out: Die Cash-Out-Funktion darf für diese Wette nicht genutzt werden.
AGBs gelten – Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Wetten Sie mit Verantwortung | 18+ Glücksspiel kann süchtig machen – Hilfe finden Sie auf buwei.de | Alle Anbieter auf dieser Webseite sind offiziell in Deutschland lizenziert