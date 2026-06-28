Quote 30.00 Kroatien vs. Ghana: Tipico Boost zur WM 2026 für Neukunden!

Am 28. Juni um 23:00 Uhr kommt es in Gruppe L zum absoluten Showdown: Kroatien trifft auf Ghana.
Quote 30,00 statt 1,75! Tipico mit Quoten-Hammer zum WM-Kracher Kroatien vs. Ghana!
Für die „Vatreni“ um Superstar Luka Modrić zählt nur ein Sieg, um die K.o.-Runde zu erreichen – eine Drucksituation, die puren Nervenkitzel verspricht.
Und genau für diesen Fußball-Leckerbissen hat der Branchen-Primus Tipico einen echten Quoten-Hammer parat: Exklusiv für Neukunden gibt es statt der regulären 1,75 eine unfassbare Quote von 30,00 auf einen Sieg Kroatiens!
Der Quotenboost im Detail: So explodiert dein potenzieller Gewinn
In diesem Alles-oder-Nichts-Spiel sind die Kroaten der klare Favorit. Normalerweise würdest du bei einem Einsatz von 2 € auf einen kroatischen Sieg und einer Quote von 1,75 gerade einmal 3,50 € zurückbekommen.
Doch mit dem Neukunden-Vorteil von Tipico sieht die Rechnung völlig anders aus. Dank des Quoten-Turbos kannst du deine Wette auf die nächste Stufe heben.
Statt mickriger 3,50 € winken dir bei einem Sieg der Kroaten satte 60 € Gewinn (2 € x 30,00)! Eine massive Steigerung, die diesem entscheidenden WM-Spiel die Extra-Würze verleiht.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Kroatien vs. Ghana
Sieg Kroatien
1,75
30,00
So sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir die Mega-Quote in wenigen Schritten sicherst:
- 1. Registrieren: Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei Tipico. Die Aktion ist ausschließlich für Neukunden gültig.
- 2. Einzahlen: Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. Hierfür stehen dir zahlreiche sichere Zahlungsmethoden zur Verfügung.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Kroatien“ im Spiel gegen Ghana am 28.06.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn Kroatien das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 30,00 berechnet und dir als Echtgeld gutgeschrieben!
Wichtige Regeln, die du kennen musst
Damit alles glatt läuft, beachte bitte diese entscheidenden Angebotsbedingungen:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die sich neu bei Tipico registrieren.
- Maximaler Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Spielbeginn (28.06., 23:00 Uhr) platziert werden.
- Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese Wette nicht verfügbar.
Lass dir diese einmalige Chance nicht entgehen und verleihe dem WM-Showdown zwischen Kroatien und Ghana den ultimativen Kick. Sichere dir jetzt den Quoten-Hammer von Tipico!
Hinweis: Glücksspiel ist ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico.
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