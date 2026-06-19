WM 2026 Quoten-Kracher: Quote 55,00 auf Türkei-Sieg gegen Paraguay bei Tipico!

Die Spannung steigt, die ganze Fußballwelt blickt auf die WM 2026! In einem mit Hochspannung erwarteten Gruppenspiel treffen am 20. Juni um 06:00 Uhr deutscher Zeit die Türkei und Paraguay aufeinander.
Quote 55,00 statt 1,97! Tipico zündet den Quoten-Turbo zum WM-Kracher Türkei vs. Paraguay!
Ein Duell, das für beide Nationen richtungsweisend sein könnte. Während die Fans mitfiebern und Experten ihre Prognosen abgeben, haut der Wettanbieter Tipico einen absoluten Quoten-Hammer raus, der es in sich hat: Exklusiv für Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 55,00 auf einen Sieg der Türkei!
Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu Gigantisch!
Normalerweise wird ein Sieg der türkischen Nationalmannschaft gegen die Südamerikaner mit einer soliden Quote von 1,97 gehandelt. Ein Standard-Tipp für Kenner der Szene.
Doch Tipico legt für alle neuen Wett-Fans eine Schippe drauf – und was für eine! Statt der regulären Quote profitierst du von einem massiven Quoten-Turbo auf 55,00. Konkret bedeutet das: Bei einem maximalen Einsatz von 2 € könntest du aus deinem Tipp einen potenziellen Gewinn von 110 € machen.
Dieser exklusive Neukunden-Vorteil verwandelt eine Favoritenwette in eine Chance mit gigantischem Hebel.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich in unserer Übersichtstabelle:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Türkei vs. Paraguay
Sieg Türkei
1,97
55,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Schritt für Schritt
Du willst bei diesem Mega-Boost dabei sein? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir die Hammer-Quote in wenigen Minuten sichern kannst:
- 1. Registrieren: Klicke auf einen unserer Links, um direkt zur Aktionsseite von Tipico zu gelangen. Eröffne dort als Neukunde ein kostenloses Wettkonto. Der Prozess ist unkompliziert und schnell erledigt.
- 2. Einzahlen: Nimm eine erste Einzahlung vor. In der Regel qualifizieren dich bereits geringe Beträge (z.B. 10 €), um am Neukunden-Programm teilzunehmen.
- 3. Wette platzieren: Gehe zur Partie Türkei vs. Paraguay und platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Sieg Türkei“. Wichtig: Platziere die Wette zur regulären Quote, der Boost wird im Hintergrund aktiviert.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn die Türkei das Spiel gewinnt, wird dein Einsatz zunächst mit der normalen Quote abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir in der Regel kurz darauf als Bonusguthaben gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den WM-Boost
Damit alles glattläuft, solltest du die Eckpunkte der Aktion kennen. Hier sind die wichtigsten Bedingungen zusammengefasst:
- Nur für Neukunden: Das Angebot richtet sich ausschließlich an Spieler, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der für den Quotenboost berücksichtigte Maximaleinsatz beträgt 2 €.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Anpfiff des Spiels am 20.06. um 06:00 Uhr platziert werden.
- Kein Cash-Out: Die Cash-Out-Funktion ist für diese Aktionswette nicht verfügbar.
Verpasse diese einmalige Chance nicht und starte mit einem echten Kracher in dein WM-Wetterlebnis!
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