SPORT1 Betting 19.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Experten-Prognose für Schottland gegen Marokko am 20.06.2026. Analysen, Statistiken und die besten Wett Tipps und Quoten für das Spiel.

Unsere Prognose für das Duell zwischen Schottland und Marokko deutet auf ein Unentschieden hin, da die Schotten mit einem Punkt die K.o.-Runde so gut wie sicher hätten. Das Spiel der Gruppe C findet in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni 2026 statt.

Wir erwarten ein enges Duell und tippen auf ein Unentschieden, wofür Winamax eine Quote von 3,75 anbietet.

Egal ob der Winamax Bonus, das Wettprogramm, Quoten oder Live-Wetten, in unseren Winamax Erfahrungen macht der Bookie ein gutes Bild. Wir verraten euch auch, bei welchen Anbietern ihr bei der WM 2026 für eure Sportwetten Paysafecards einsetzen könnt.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Marokko, der amtierende Afrikameister, startete beeindruckend in das Turnier. Im Eröffnungsspiel gegen Brasilien gaben die “Atlas Löwen” in den ersten zehn Minuten fünf Torschüsse ab – eine Leistung, die in der Geschichte des Turniers nur selten gegen die Südamerikaner gelang.

Obwohl das Spiel 1:1 endete, zeigte Marokko eine starke Leistung, was die Buchmacher dazu veranlasst hat, sie als Favoriten für das kommende Spiel einzustufen. Die Quoten implizieren eine Siegwahrscheinlichkeit von 58 Prozent für Marokko, während Schottland nur eine Chance von 20 Prozent eingeräumt wird.

Schottland hingegen sicherte sich im ersten Spiel gegen Haiti wichtige drei Punkte durch einen 1:0-Sieg. Die Leistung war jedoch nicht überzeugend. Die zugrundeliegenden Daten zeigten ein ausgeglichenes Expected-Goals-Verhältnis (1,05 xG für beide Teams) und die Schotten ließen 15 Schüsse auf ihr Tor zu, während sie selbst nur neun abgaben.

Gegen einen starken Gegner wie Marokko könnte diese defensive Anfälligkeit zum Problem werden. Da Schottland jedoch nur noch einen Punkt zum Weiterkommen benötigt, ist eine defensive und auf Konter ausgerichtete Taktik wahrscheinlich, was die Chancen auf ein Unentschieden erhöht.

Schottland vs Marokko: Wett Tipps für Tipper

Bist du bereit für ein paar spannende Wettoptionen? Basierend auf unserer Analyse haben wir hier ein paar interessante Tipps für dich zusammengestellt:

Tipp: Unentschieden ( Quote 3,75 bei Winamax ) : Schottland hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie gegen favorisierte Teams bestehen können, wie die Siege gegen Spanien und Dänemark zeigen. Marokko ist seit 30 Spielen ungeschlagen, hat aber drei der letzten sechs Partien unentschieden gespielt. Ein Punkt würde den Schotten für das Achtelfinale reichen, daher ist ein Remis ein sehr plausibles Ergebnis. Quote: 3,75.

: Schottland hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie gegen favorisierte Teams bestehen können, wie die Siege gegen Spanien und Dänemark zeigen. Marokko ist seit 30 Spielen ungeschlagen, hat aber drei der letzten sechs Partien unentschieden gespielt. Ein Punkt würde den Schotten für das Achtelfinale reichen, daher ist ein Remis ein sehr plausibles Ergebnis. Quote: 3,75. Tipp: Beide Teams treffen – JA ( Quote 2,05 bei Winamax ) : Die Schotten haben in acht ihrer letzten zehn Spiele mindestens ein Tor erzielt. Marokko wiederum musste in vier der letzten sechs Begegnungen Gegentore hinnehmen und wird offensiv agieren müssen, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Die „Atlas Löwen“ selbst trafen in jedem ihrer letzten sieben Spiele, was diesen Tipp sehr attraktiv macht. Quote: 2,05.

: Die Schotten haben in acht ihrer letzten zehn Spiele mindestens ein Tor erzielt. Marokko wiederum musste in vier der letzten sechs Begegnungen Gegentore hinnehmen und wird offensiv agieren müssen, um die Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Die „Atlas Löwen“ selbst trafen in jedem ihrer letzten sieben Spiele, was diesen Tipp sehr attraktiv macht. Quote: 2,05. Tipp: Marokko trifft in der ersten Halbzeit – JA (Quote 1,84 bei Winamax): Marokkos furioser Start gegen Brasilien, mit zwölf Schüssen in der ersten halben Stunde, lässt auf eine frühe Offensive schließen. Schottlands Defensive wirkte gegen Haiti nicht immer sattelfest. Es ist zu erwarten, dass Marokko von Beginn an Druck machen wird, um früh in Führung zu gehen. Quote: 1,84.

Es verspricht ein taktisch geprägtes und spannendes Spiel zu werden, bei dem beide Teams ihre Stärken ausspielen wollen. Für die besten Quoten und Angebote, schau auf unserer Seite mit den empfohlenen Wettanbietern vorbei. Auf Sport1 kümmern wir uns auch um den WM-2026-Favoriten für den goldenen Schuh. Jetzt aber viel Spaß bei diesem packenden Duell!