SPORT1 Betting 24.06.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das WM-Duell zwischen Schottland und Brasilien am 25.06.2026. Unsere Experten analysieren die Form beider Teams.

Brasilien geht als klarer Favorit in das letzte Gruppenspiel gegen Schottland und die Buchmacher erwarten, dass sich die Selecao den Sieg sichert. Das Duell findet in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 2026 um 00:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Wir sehen die Seleção ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,35 bei NEO.bet den Sieg für Brasilien als unseren Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Quoten der Buchmacher spiegeln eine klare Erwartungshaltung wider: Mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von 74 Prozent wird Brasilien als haushoher Favorit gehandelt. Nach einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Haiti hat die Mannschaft von Carlo Ancelotti nicht nur die Tabellenführung in der Gruppe übernommen, sondern mit 241 Toren auch Deutschland als Nation mit den meisten Toren in der Geschichte des Turniers wieder überholt. Die Offensive um Vinícius Júnior, der in den letzten sechs Turnierspielen an sechs Toren direkt beteiligt war, zeigt sich in bestechender Form.

Auf der anderen Seite stehen die Schotten, die sich traditionell auf eine massive Defensive verlassen. Die Torausbeute der Briten bei diesem Turnier ist gering, und die jüngste Leistung gegen Marokko offenbarte offensive Schwächen. Mit nur 0,51 erwarteten Toren (xG) aus sechs Schüssen taten sich die “Bravehearts” schwer, Gefahr auszustrahlen. Gleichzeitig ließen die Schotten gegen Marokko drei Großchancen zu.

Wenn sich diese defensive Anfälligkeit gegen die brasilianische Angriffswelle wiederholt, dürfte es für die „Tartan Army“ ein sehr schwieriger Abend werden. Brasiliens starker Auftritt gegen Haiti, bei dem sie 1,75 xG und fünf Großchancen kreierten, unterstreicht die enorme Herausforderung für die schottische Abwehr.

Schottland vs Brasilien: Wett Tipps für Tipper

Für dieses ungleiche Duell haben wir einige interessante Wett Tipps für euch herausgesucht, die auf der aktuellen Form und den taktischen Ausrichtungen basieren:

Sieg Brasilien ( Quote 1,35 bei NEO.bet ): Alles andere als ein Sieg der Seleção wäre eine riesige Überraschung. Die individuelle Klasse und die offensive Durchschlagskraft sind einfach zu groß für die Schotten, die sich hauptsächlich auf die Verteidigung konzentrieren werden. Quote: 1,35.

Alles andere als ein Sieg der Seleção wäre eine riesige Überraschung. Die individuelle Klasse und die offensive Durchschlagskraft sind einfach zu groß für die Schotten, die sich hauptsächlich auf die Verteidigung konzentrieren werden. Quote: 1,35. Brasilien über 1,5 Tore & Unter 4,5 Tore im Spiel ( Quote 1,94 bei NEO.bet ): Wir erwarten, dass Brasilien mindestens zweimal trifft. Da Schottland aber voraussichtlich sehr tief stehen wird, um eine hohe Niederlage zu vermeiden, dürfte es kein totales Schützenfest werden. Ein kontrollierter Sieg für Brasilien ist das wahrscheinlichste Szenario. Quote: 1,94.

Wir erwarten, dass Brasilien mindestens zweimal trifft. Da Schottland aber voraussichtlich sehr tief stehen wird, um eine hohe Niederlage zu vermeiden, dürfte es kein totales Schützenfest werden. Ein kontrollierter Sieg für Brasilien ist das wahrscheinlichste Szenario. Quote: 1,94. Halbzeitergebnis – Brasilien (Quote 1,82 bei NEO.bet): Die Brasilianer haben die Angewohnheit, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Gegen Haiti führten sie zur Pause bereits mit 3:0. Schottland hingegen geriet gegen Marokko schon nach zwei Minuten in Rückstand. Ein früher Treffer und eine Pausenführung für Brasilien sind daher sehr wahrscheinlich. Quote: 1,82.

Brasilien wird dieses Spiel dominieren, aber die tapferen Schotten werden sich mit aller Macht gegen eine Niederlage stemmen. Für die besten Quoten und Anbieter für deine Wette, schau auf unserer Seite für empfohlene Buchmacher vorbei. Wenn ihr nach den attraktivsten WM 2026 Wettangeboten sucht, findet ihr bei eine hilfreiche Übersicht. Jetzt aber viel Spaß beim Zuschauen und Mitfiebern!