Schweiz – Australien Tipp, Prognose & Quoten | 06.06.2026

SPORT1 Betting 05.06.2026 • 18:00 Uhr Schweiz - Australien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Test-Länderspiel Wette | Knackt die Nati den australischen Defensivblock?

Unser Schweiz – Australien Sportwetten Tipp zum Test-Länderspiel am 06.06.2026 lautet: Murat Yakin sieht seine Mannschaft viel am Ball, wartet im Wett Tipp heute jedoch lange auf echte Torchancen.

Zwei Nationen, deren Gruppe bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft eines der drei Gastgeberländer enthält, testen ihre Qualitäten im direkten Duell. Das Testspiel könnte vor allem für die ambitionierte Nati zu einer echten Herausforderung werden.

Unter den Wettanbietern herrscht Einigkeit – Murat Yakin und seine Schützlinge übernehmen im Vergleich der Schweiz gegen Australien Quoten die Favoritenrolle. Wir würden uns hinsichtlich einer Siegwette jedoch in Vorsicht üben.

Stattdessen geben wir unseren Wett Tipp auf „Schweiz Unter 1,5 Tore” ab. Dafür bietet uns Interwetten eine attraktive Quote von 1,85.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

2024 übernahm Tony Popovic die Verantwortung für das australische Team. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Graham Arnold wählte der ehemalige Nationalspieler (58 Länderspiele, 8 Tore) einen pragmatischen Ansatz – mit Erfolg. Der 52-Jährige führte die Socceroos zu ihrer insgesamt siebten WM-Teilnahme, der sechsten in Serie.

Zunächst installierte Popovic sein favorisiertes 3-4-2-1 System, mit dem er schon zwei australische Meisterschaften gewinnen konnte. Im Anschluss an die erfolgreiche WM-Quali feilte der einstige Innenverteidiger an einigen Details und veränderte die Grundformation hin zu einem 5-4-1.

Am liebsten verteidigen die Socceroos in einem tiefen Block. Sie setzen auf hohe Intensität und nutzen im Angriff die Geschwindigkeit ihrer athletischen Offensivspieler. Vor allem in ersten Halbzeiten zieht Australien jedoch den defensiv geprägten Ansatz gnadenlos durch.

Seit Jahresbeginn haben die Popovic-Schützlinge drei Testspiele bestritten und insgesamt nur zwei Gegentore erlaubt. Auf den 1:0-Sieg gegen Kamerun folgte ein 5:1-Erfolg gegen Curacao. Zuletzt unterlag man nur hauchzart gegen Mexiko (0:1). In keinem dieser drei Testspiele kassierte die Nummer 27 der FIFA-Weltrangliste mehr als 0,89 erwartbare Gegentreffer.

Das unterstreicht die Aufgabe für die schweizer Nationalmannschaft. Murat Yakin tendiert dazu, seine Auswahl in einem 4-2-3-1 anzuordnen. Dogmatisch geht der 51-Jährige allerdings nicht vor. Andere Varianten, wie eine Aufstellung im 3-4-3 wurden zuletzt ebenfalls gesichtet.

Durch die WM-Qualifikation ist die Nati mühelos marschiert und hat keine Paarung verloren. Insgesamt nahm die Yakin-Elf gerade mal zwei Gegentore in sechs Qualifikationsspielen hin. Ansprechend verlief auch das Kalenderjahr 2025, das Kapitän Granit Xhaka und seine Mitstreiter vollkommen ohne Niederlage abgeschlossen haben (10 Spiele).

Als Vorlage für das kommende Testspiel dient in Zügen womöglich das Freundschaftsspiel gegen Norwegen. Die Paarung endete torlos – mit Blick auf die erwartbaren Tore beider Mannschaften (0,31:0,73 xG) ist das keine Überraschung gewesen.

Schweiz vs Australien: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Aufeinandertreffen und unsere Schweiz vs Australien Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Schweiz Unter 1,5 Tore ( Quote 1,85 bei Interwetten) : Schnelle Offensivspieler wie Dan Ndoye helfen der Schweiz gegen den tiefen australischen Block vermutlich eher weniger. Wir erwarten ein kompliziertes Spiel für die Yakin-Auswahl. Geduld ist in diesem Vergleich besonders gefragt.

Schnelle Offensivspieler wie Dan Ndoye helfen der Schweiz gegen den tiefen australischen Block vermutlich eher weniger. Wir erwarten ein kompliziertes Spiel für die Yakin-Auswahl. Geduld ist in diesem Vergleich besonders gefragt. Unter 2,5 Tore ( Quote 1,70 bei Interwetten ): Zwei der drei Länderspiele im Kalenderjahr 2026 beendete die Nati mit Chancen im Wert von weniger als 0,70 erwartbaren Treffern. Von Granit Xhaka und seinen Kollegen im Nati-Dress erwarten wir dennoch Spielkontrolle. Australien bezahlte in drei der fünf vorangegangenen Partien den Preis für die Defensivarbeit und blieb selbst torlos.

Zwei der drei Länderspiele im Kalenderjahr 2026 beendete die Nati mit Chancen im Wert von weniger als 0,70 erwartbaren Treffern. Von Granit Xhaka und seinen Kollegen im Nati-Dress erwarten wir dennoch Spielkontrolle. Australien bezahlte in drei der fünf vorangegangenen Partien den Preis für die Defensivarbeit und blieb selbst torlos. Kein Tor in der 1. Halbzeit ( Quote 2,65 bei Interwetten ): Wer das Risiko etwas anheben will, kann mit einer torlosen ersten Halbzeit liebäugeln. Zusammengenommen gaben die Socceroos in ihren vier vorangegangenen Paarungen insgesamt nur drei Schüsse während der ersten Halbzeit auf das gegnerische Tor ab.

Wer das Risiko etwas anheben will, kann mit einer torlosen ersten Halbzeit liebäugeln. Zusammengenommen gaben die Socceroos in ihren vier vorangegangenen Paarungen insgesamt nur drei Schüsse während der ersten Halbzeit auf das gegnerische Tor ab. Beide Teams treffen- Nein (Quote 1,70 bei Interwetten): Die Konzentration wird so kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft auf beiden Seiten hoch sein. Egal welche Mannschaft in Führung gehen sollte – es macht die Aufgabe für das zurückliegende Team nicht einfacher und spielt diesem Szenario in die Karten.