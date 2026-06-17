SPORT1 Betting 17.06.2026 • 18:00 Uhr Die neuesten Prognosen, Quoten und Wett Tipps für das WM-Spiel zwischen der Schweiz und Bosnien & Herzegowina am 18.06.2026. Wer setzt sich in Gruppe B durch?

Trotz eines enttäuschenden Unentschiedens zum Auftakt geht die Schweiz als Favorit in ihr zweites Gruppenspiel. Die Buchmacher erwarten, dass die „Nati“ ihre Dominanz diesmal in Tore ummünzt und sich die wichtigen drei Punkte sichert. Das Spiel findet am Donnerstag, den 18.06.2026, statt.

Wir sehen die Schweizer ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,56 bei NEO.bet den Sieg für die Schweiz.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Schweiz startete mit einem frustrierenden 1:1 gegen Katar in das Turnier. Obwohl die Mannschaft von Murat Yakin das Spiel über 90 Minuten dominierte, sorgte ein spätes Eigentor für den unerwarteten Punktverlust.

Die Statistik spricht jedoch eine klare Sprache: Mit 26 Schüssen und einem Wert von 3,2 erwarteten Toren (xG) zeigten die Schweizer eine beeindruckende Offensivleistung, scheiterten aber an der eigenen Chancenverwertung. Dieser Auftritt war der schussreichste in ihrer WM-Geschichte seit 1966.

Auf der anderen Seite reist Bosnien und Herzegowina mit einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen an. Bemerkenswert ist, dass die letzten sechs Partien allesamt unentschieden endeten. Das Team von Sergej Barbarez beweist damit eine enorme Widerstandsfähigkeit, tut sich aber offensiv oft schwer.

Die Buchmacher sehen die Schweiz dennoch deutlich im Vorteil. Die Quoten deuten auf eine Siegwahrscheinlichkeit von rund 65 Prozent für die Eidgenossen hin. Gleichzeitig wird ein eher torarmes Spiel erwartet, was zur defensiven Stärke der Bosnier passt, die in den letzten 20 Spielen nur einmal vier oder mehr Gegentore kassierten.

Schweiz vs Bosnien & Herzegowina: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar spannende Wett-Ideen zu diesem Duell? Basierend auf unserer Analyse haben wir drei interessante Tipps für euch herausgesucht, die eine Überlegung wert sein könnten:

Sieg Schweiz ( Quote 1,56 bei NEO.bet ): Trotz des Ausrutschers gegen Katar war die Leistung der Schweizer überzeugend. Die drückende Überlegenheit in der Offensive muss sich irgendwann auszahlen. Gegen einen defensiv orientierten Gegner wie Bosnien wird es Geduld brauchen, aber die Qualität der „Nati“ sollte sich am Ende durchsetzen. Die Quote hierfür liegt bei 1,56.

Trotz des Ausrutschers gegen Katar war die Leistung der Schweizer überzeugend. Die drückende Überlegenheit in der Offensive muss sich irgendwann auszahlen. Gegen einen defensiv orientierten Gegner wie Bosnien wird es Geduld brauchen, aber die Qualität der „Nati“ sollte sich am Ende durchsetzen. Die Quote hierfür liegt bei 1,56. Beide Teams treffen – Ja ( Quote 2,12 bei NEO.bet ): Die Schweizer Abwehr wirkte gegen Katar nicht immer sattelfest und ließ einige Chancen zu. Bosnien und Herzegowina ist zwar defensiv stark, aber bei Kontern stets gefährlich und im Abschluss deutlich klinischer als Katar. Mit Spielern wie Edin Dzeko und Ermedin Demirovic haben die Eidgenossen die nötige Qualität, um die Schweizer Defensive zu überwinden. Für diesen Tipp gibt es eine attraktive Quote von 2,12.

Die Schweizer Abwehr wirkte gegen Katar nicht immer sattelfest und ließ einige Chancen zu. Bosnien und Herzegowina ist zwar defensiv stark, aber bei Kontern stets gefährlich und im Abschluss deutlich klinischer als Katar. Mit Spielern wie Edin Dzeko und Ermedin Demirovic haben die Eidgenossen die nötige Qualität, um die Schweizer Defensive zu überwinden. Für diesen Tipp gibt es eine attraktive Quote von 2,12. Schweiz gewinnt & Unter 3,5 Tore für die Schweiz (Quote 2,52 bei NEO.bet): Dieser Tipp kombiniert den Favoritensieg mit der Erwartung eines torarmen Spiels. Bosnien ist bekannt dafür, es seinen Gegnern schwer zu machen. Ein Kantersieg der Schweiz ist daher eher unwahrscheinlich. Diese Kombiwette bietet mit einer Quote von 2,52 einen guten Mittelweg zwischen Risiko und potenziellem Gewinn.

Es verspricht ein packendes Duell zu werden, in dem die Schweiz die Nase vorn haben sollte, Bosnien aber keinesfalls zu unterschätzen ist. Findet die besten Anbieter für eure Wette auf unserer dedizierten Seite. Im Rahmen der WM 2026 liefern wir euch auch zahlreiche hilfreiche Prognosen und Tipps, mit denen ihr Fehler vermeiden und je nach Turnierverlauf die passenden Wetten platzieren könnt. Jetzt aber viel Spaß beim Spiel und möge der bessere Tipp gewinnen!