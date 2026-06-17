Schweiz - Bosnien WM 2026 Quotenboost: 13,20 Hammer-Quote bei bet-at-home sichern!

SPORT1 Betting 17.06.2026 • 18:00 Uhr Sichere dir als Neukunde bei bet-at-home die Mega-Quote von 13,20 für einen Sieg der Schweiz gegen Bosnien bei der WM 2026. Jetzt registrieren & vom Echtgeld-Gewinn profitieren!

Die Spannung steigt, die Fußball-Welt blickt gespannt auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada! Am 18. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit kommt es in Los Angeles zu einem packenden Duell in Gruppe B: Die Schweiz trifft auf Bosnien-Herzegowina. Die „Nati“ geht als klarer Favorit in die Partie, doch im Fußball ist bekanntlich alles möglich.

Pünktlich zu diesem WM-Kracher zündet der Wettanbieter bet-at-home einen echten Quoten-Turbo: Exklusiv für Neukunden gibt es eine unglaubliche Quote von 13,20 auf einen Sieg der Schweiz!

Der Quotenboost im Detail: Ein Neukunden-Vorteil, der es in sich hat

Werfen wir einen Blick auf die regulären Quoten, wird schnell klar, welch ein Hammer-Angebot hier auf dem Tisch liegt. Normalerweise wird ein Sieg der Schweizer Nationalmannschaft mit einer Quote von circa 1,65 bewertet.

Das unterstreicht die Favoritenrolle des Teams, das in der Qualifikation mit einer bärenstarken Defensive und der Fähigkeit, enge Spiele für sich zu entscheiden, überzeugte. Doch bet-at-home legt für alle Neuanmelder eine ordentliche Schippe drauf.

Statt der mageren 1,65 profitierst du von einer sensationellen Boost-Quote von 13,20! Das ist mehr als eine Verachtfachung der ursprünglichen Quote und eine einmalige Gelegenheit, das Wettkonto zum Start der WM richtig aufzuladen.

Die Quoten im direkten Vergleich

Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich in der Übersicht:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina Sieg Schweiz (Tipp 1) 1,65 13,20

So einfach sicherst du dir den WM-Boost: Schritt für Schritt

Du willst bei diesem Quoten-Kracher zuschlagen? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Neukunden-Vorteil in wenigen Schritten sicherst:

Registrieren: Klicke auf einen unserer Links zu bet-at-home und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang ist in wenigen Minuten erledigt.

Klicke auf einen unserer Links zu bet-at-home und eröffne ein neues Wettkonto. Der Vorgang ist in wenigen Minuten erledigt. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Konto aufzuladen.

Tätige deine erste Einzahlung, um dein Konto aufzuladen. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Schweiz“ im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina.

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Schweiz“ im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. Gewinn kassieren: Wenn die Schweiz das Spiel gewinnt, wird dein Einsatz zunächst zur normalen Quote (1,65) in Echtgeld abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost (bis zu 30 Euro) wird dir separat als Echtgeld gutgeschrieben und unterliegt keinen weiteren Umsatzbedingungen!

Wichtige Regeln im Überblick

Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Erste Wette: Der Quotenboost wird nur auf die erste platzierte Wette nach der Registrierung gewährt.

Der Quotenboost wird nur auf die erste platzierte Wette nach der Registrierung gewährt. Maximaler Extra-Gewinn: Der maximale zusätzliche Gewinn aus dieser Aktion beträgt 30 Euro.

Der maximale zusätzliche Gewinn aus dieser Aktion beträgt 30 Euro. Kein Cash-Out: Wetten, bei denen die Cash-Out-Funktion genutzt wird, qualifizieren sich nicht für den Boost.

Wetten, bei denen die Cash-Out-Funktion genutzt wird, qualifizieren sich nicht für den Boost. Echtgeld-Bonus: Die Extra-Gewinne werden als reines Echtgeld gutgeschrieben – kein lästiges Freispielen nötig!

Die Schweiz ist der Favorit, und mit diesem Angebot von bet-at-home wird eine Wette auf die „Nati“ zur absoluten Pflicht für jeden Wett-Fan, der noch kein Konto bei diesem Anbieter besitzt. Sichere dir jetzt deine Chance auf einen Top-Gewinn zum WM-Auftakt!

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die AGB von bet-at-home. Alle Angaben ohne Gewähr.