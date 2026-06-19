SPORT1 Betting 19.06.2026 • 18:00 Uhr Die Expertenanalyse zum WM-Spiel Türkei gegen Paraguay am 20.06.2026. Entdecken Sie die besten Prognosen, Wett Tipps und detaillierte Quoten.

Nach den Auftaktniederlagen beider Teams deutet die Prognose der Buchmacher auf einen Sieg der Türkei hin. Die Mannschaft von Vincenzo Montella zeigte trotz der Niederlage eine beeindruckende Offensivleistung, die sich im zweiten Gruppenspiel am 20.06.2026 auszahlen sollte.

Wir sehen die Gastgeber ebenfalls klar vorne und spielen mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten den Sieg Türkei Wett Tipp heute.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Sowohl die Türkei als auch Paraguay starteten mit empfindlichen Niederlagen in das Turnier, was ihre Chancen auf das Erreichen der K.-o.-Runde drastisch reduziert hat. Besonders für die Türkei war dies ein herber Rückschlag, da sie vor dem Turnierstart mit einer 83-prozentigenigen Wahrscheinlichkeit für das Weiterkommen gehandelt wurde. Nun stehen beide Nationen unter enormem Druck, denn eine weitere Niederlage könnte das vorzeitige Aus bedeuten.

Die Analyse der ersten Spiele offenbart jedoch deutliche Unterschiede. Die Türkei verlor zwar mit 0:2 gegen Australien, dominierte das Spiel aber mit 30 Schüssen – ein historischer Wert für ein Team, das ohne Torerfolg blieb. Allein Arda Güler gab acht Schüsse ab. Dies zeigt zwar eine mangelnde Effizienz, aber auch eine enorme offensive Durchschlagskraft. Die Quoten für einen Sieg der Türkei spiegeln dieses Potenzial wider.

Im Gegensatz dazu war die Leistung Paraguays beim 1:4 gegen die USA erschreckend schwach. Mit nur einem einzigen Schuss aufs Tor und einem erwarteten Torwert (xG) von nur 0,47 zeigten sich die Südamerikaner harmlos. Gleichzeitig offenbarte die Abwehr massive Lücken und kassierte vier Gegentore aus nur 1,35 xG. Diese defensive Anfälligkeit könnte der türkischen Offensive in die Karten spielen.

Türkei vs Paraguay: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für ein paar spannende Wett-Tipps zu diesem entscheidenden Duell? Wir haben uns die Daten genau angesehen und ein paar interessante Optionen für euch herausgesucht. Hier sind unsere Empfehlungen:

Sieg Türkei ( Quote 2,00 bei Interwetten ): Trotz der Niederlage im ersten Spiel waren die zugrundeliegenden Daten der Türken stark. Mit 30 Schussversuchen zeigten die “Ay-Yildizlilar”, dass sie offensiv gefährlich sind. Paraguay hingegen wirkte sowohl statistisch als auch spielerisch überfordert. Ein Sieg für die Türkei scheint daher das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein. Die Quote hierfür liegt bei 2,00.

Trotz der Niederlage im ersten Spiel waren die zugrundeliegenden Daten der Türken stark. Mit 30 Schussversuchen zeigten die “Ay-Yildizlilar”, dass sie offensiv gefährlich sind. Paraguay hingegen wirkte sowohl statistisch als auch spielerisch überfordert. Ein Sieg für die Türkei scheint daher das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein. Die Quote hierfür liegt bei 2,00. Türkei über 1,5 Tore ( Quote 2,15 bei Interwetten ): Angesichts der 30 Schüsse im ersten Spiel und der schwachen Abwehr Paraguays, die vier Gegentore bei niedrigem xG zuließ, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Türkei diesmal ihre Chancen nutzt. Eine Quote von 2,15 für mehr als 1,5 Tore der Türken bietet einen attraktiven Wert.

Angesichts der 30 Schüsse im ersten Spiel und der schwachen Abwehr Paraguays, die vier Gegentore bei niedrigem xG zuließ, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Türkei diesmal ihre Chancen nutzt. Eine Quote von 2,15 für mehr als 1,5 Tore der Türken bietet einen attraktiven Wert. Halbzeit/Endstand – Türkei/Türkei (Quote 2,85 bei Interwetten): Paraguay lag gegen die USA bereits zur Halbzeit mit 0:3 zurück. Die Türkei muss auf Sieg spielen und wird von Beginn an Druck machen, um auch das Torverhältnis zu verbessern. Ein Tipp darauf, dass die Montella-Elf sowohl zur Halbzeit als auch am Ende führt, ist riskant, wird aber mit einer Quote von 2,85 belohnt.

Es verspricht also, eine klare Angelegenheit zu werden, in der die Türkei ihre Offensivkraft endlich in Tore ummünzen sollte. Für welche Wette ihr euch auch entscheidet, die besten Anbieter findet ihr auf unserer dedizierten Seite. Auch findet ihr bei uns Sieger-Quoten, Top-Wetten und unsere WM Prognosen zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko! Viel Spaß beim Mitfiebern!