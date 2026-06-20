Winamax Quotenboost: Quote 15,40 für Deutschland vs Elfenbeinküste am 20.06.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher und mit ihr das spannende Gruppenspiel zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste.
Winamax Quotenboost für Deutschland vs Elfenbeinküste am 20.06.2026
Am 20.06.2026 um 22:00 Uhr trifft die DFB-Elf, die in den letzten Spielen mit einer beeindruckenden Offensive glänzte, auf die ivorische Nationalmannschaft. Für dieses Highlight hat der Wettanbieter Winamax ein besonderes Angebot für Neukunden vorbereitet.
Ein exklusiver Quotenboost auf einen Sieg Deutschlands steht im Mittelpunkt des Interesses.
WM-Duell Deutschland gegen Elfenbeinküste im Fokus
Die Augen der Fußballwelt richten sich am 20. Juni 2026 auf das Duell in der Gruppe E. Die Partie zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste wird um 22:00 Uhr deutscher Zeit (MESZ) angepfiffen.
Mit einer in den letzten fünf Spielen äußerst treffsicheren Offensive – insgesamt 19 Tore – geht die deutsche Nationalmannschaft als Favorit in die Begegnung.
Analysten geben einem Unentschieden eine Wahrscheinlichkeit von 21,7 %, was die Ausgangslage zusätzlich interessant macht und die Stärke des Gegners unterstreicht.
Der Winamax Quotenboost im Detail erklärt
Winamax bietet für das Spiel Deutschland gegen Elfenbeinküste einen attraktiven Quotenboost für Neukunden an. Anstatt der regulären Quote von 1,54 auf einen Sieg des DFB-Teams, kannst du dir eine erhöhte Quote von 15,40 sichern.
Dieses Angebot vervielfacht die ursprüngliche Quote um den Faktor zehn und gilt für einen Einsatz von bis zu 10 €. Die folgende Tabelle veranschaulicht den Unterschied auf einen Blick:
Merkmal
Beschreibung
Tipp
Sieg Deutschland
Original-Quote
1,54
Geboostete Quote
15,40
Maximaler Einsatz
10 €
Möglicher Gewinn (Normal)
15,40 €
Möglicher Gewinn (Boost)
154,00 €
So funktioniert der x10-Boost Schritt für Schritt
Um von diesem Winamax Quotenboost zu profitieren, sind nur wenige Schritte notwendig. Zunächst ist eine Kontoerstellung mit anschließender Verifizierung der Identität erforderlich.
Danach muss eine Ersteinzahlung von mindestens 20 € in einer einzigen Transaktion erfolgen. Platziere im Anschluss eine Einzelwette von 10 € auf einen Sieg Deutschlands und aktiviere den Bonus direkt im Wettschein, um dir den x10-Boost zu sichern.
Wichtige Teilnahmebedingungen für das Angebot
Das Angebot richtet sich exklusiv an volljährige Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
Der Bonus ist pro Person und Haushalt nur einmalig nutzbar und gilt ausschließlich für Einzelwetten auf die reguläre Spielzeit des ausgewählten Spiels. Eine Mindesteinzahlung von 20 € ist Voraussetzung, der maximale Einsatz für den Boost beträgt 10 €.
Gewinne aus der regulären Quote werden als Echtgeld gutgeschrieben, während der zusätzliche Gewinnanteil aus dem Boost als Bonusguthaben ausgezahlt wird. Dieses Bonusguthaben muss einmalig zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden, bevor es auszahlbar ist.
Weitere Angebote bei Winamax für Neukunden
Neben dem vorgestellten Quotenboost gibt es bei diesem Anbieter oft weitere Aktionen für neue Spieler.
Es lohnt sich daher, auch einen Blick auf den regulären Winamax Bonus zu werfen, der zusätzliche Vorteile für deine erste Anmeldung bereithalten kann. Dieser Bonus bietet oft einen weiteren Anreiz für den Start und kann die Registrierung noch interessanter gestalten.
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