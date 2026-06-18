SPORT1 Betting 18.06.2026 • 18:00 Uhr Spätestens im Achtelfinale warten extrem schwere Aufgaben auf Deutschland, die Türkei und Österreich! Wer kann diese Hürde meistern?

Head-2-Head-Wetten erfreuen sich großer Beliebtheit. Dabei werden zwei Teilnehmer oder Teams einer Sportart miteinander verglichen. Bei der WM 2026 erweitern wir diese Wettart ein wenig und schauen gleichzeitig auf Deutschland, die Türkei und Österreich. Welche dieser Nationen kommt bei der Weltmeisterschaft 2026 am weitesten?

Eine erste Antwort auf diese Frage liefert Buchmacher NEO.bet beim Markt „Wer wird Weltmeister 2026?“. Hier werden die drei Teams mit folgenden Quoten ins Rennen geschickt:

Deutschland 13,0

Österreich 100,0

Türkei 120,0

Daraus ergibt sich zunächst einmal ein klares Bild. Doch dieses Bild berücksichtigt nicht den weiteren Weg der drei Nationalmannschaften in der K.o.-Runde. Wir schauen zusammen mit NEO.bet etwas genauer auf die Chancen von Deutschland, der Türkei und Österreich. NEO.bet gehört bei uns konstant zu den besten Sportwetten Anbietern.

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WM 2026: Deutschland, Türkei, Österreich: Welches Team kommt am weitesten? Die besten Quoten und Wetten

NEO.bet versorgt seine Kunden natürlich mit einigen Wetten zur WM 2026. So kann zum Beispiel zusätzlich darauf gewettet werden, welche Nation das Finale oder das Halbfinale erreicht. Bei unseren drei Nationen sehen die dazugehörigen Quoten eigentlich wie folgt aus:

Deutschland: 1. Platz: 13,0, Platz 1-2: 7,0, Platz 1-4: 3,70

Österreich: 1. Platz: 100,0, Platz 1-2: 50,0, Platz 1-4: 18,0

Türkei: 1. Platz: 120,0, Platz 1-2: 50,0, Platz 1-4: 18,0

Allerdings hat NEO.bet für alle türkischen Fans noch einen extra Quotenboost parat. Für den WM 2026 Tipp “Türkei erreicht das Finale” wird aktuell die Quote von 50,0 auf 200,0 erhöht. Auch für die deutschen Fußballfans hat der Bookie einen Quotenboost im Angebot. Für die WM 2026 Wette “Deutschland erreicht das Halbfinale” bekommt ihr zur Zeit statt einer 3,70 eine 5,00.

Schaut man auf die Durchschnittsplatzierung der Gegner in der Weltrangliste hat die Türkei von allen 48 Teilnehmern das zweitschwerste Los erwischt. Deutschland konnte sich bei der Auslosung dagegen über die zweitleichteste Gruppe freuen. Österreich liegt mit der fünftschwersten Gruppe irgendwo dazwischen.

Deutschland



Den besten Start dieser drei Teams hat natürlich Deutschland mit dem 7:1 gegen Curacao hingelegt. Nachdem die DFB-Auswahl bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 schon in der Vorrunde ausgeschieden war, ist dieses Mal das Erreichen der K.o.-Phase das absolute Minimalziel. Der klare Erfolg gegen die Karibik-Kicker könnte dafür schon reichen. Denn im neuen Turnierformat scheiden lediglich 16 der 48 Teilnehmer nach der Vorrunde aus. Acht der zwölf besten Gruppendritten erreichen das neue Sechzehntelfinale.

So könnte sich die deutsche Nationalmannschaft mit großer Wahrscheinlichkeit knappe Niederlagen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador erlauben und würde trotzdem weiterkommen. Als Gruppensieger würde Deutschland in der Runde der letzten 32 gegen einen Gruppendritten spielen. Doch schon im Achtelfinale droht ein Duell mit Frankreich, falls „Les Bleus“ ebenfalls ihre Gruppe I gewinnen. Als Gruppenzweiter oder -dritter würde man dieses schwere Los umgehen.

Auf den Dritten der Gruppe E würde im Sechzehntelfinale der Sieger der Gruppe A (u. a. Mexiko), B (u. a. Schweiz), D (u. a. USA), G (u. a. Belgien), K (u. a. Portugal) oder L (u. a. England) warten. Als Tabellenzweiter würde Deutschland zunächst auf den Zweiten der Gruppe I (vermutlich Norwegen oder Senegal) treffen. Im Achtelfinale droht dann ein Duell gegen Brasilien.

Türkei

Die Türkei startete als einzige Nation aus unserem Trio mit einer Niederlage in die Endrunde. Gegen Australien setzte es eine überraschende 0:2-Pleite. Nach einem frühen Rückstand mussten die Türken gegen eine Wand anspielen. Australien zog sich im 5-4-1 an den eigenen Strafraum zurück. Obwohl die Torschüsse mit 30:9 klar für die Europäer sprachen, ließen die “Ay-Yıldizlilar” die nötige Durchschlagskraft vermissen.

Nun stehen die Männer von Coach Vincenzo Montella gegen Paraguay unter Druck. In der Gruppe D ist aber weiterhin alles möglich. Als Gruppensieger würde man im Sechzehntelfinale auf einen der acht besten Gruppendritten treffen. Als Zweiter der Gruppe D würde die Türkei bei der WM 2026 im Sechzehntelfinale auf den Zweiten der Gruppe G treffen. Das würde aktuell für Gegner wie Ägypten oder Belgien sprechen. In einem Achtelfinale droht dann aber das Duell gegen Titelverteidiger Argentinien.

Österreich

Auch Österreich hat am ersten Spieltag der Vorrunde mit dem 3:1-Sieg gegen Jordanien schon einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde gemacht. Im ersten WM-Spiel nach 28 Jahren tat sich die ÖFB-Auswahl aber lange Zeit schwer, wie auch 11:11 Torschüsse belegen. Bis zur 76. Minute stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Erst nach einem Dreifachwechsel in der 59. Minute waren die Österreicher überlegen.

Im zweiten Spiel geht es für Österreich gegen den amtierenden Weltmeister aus Argentinien. Und zum Abschluss gibt es gegen Algerien vermutlich ein Finale um Platz 2 in der Gruppe. Durch den Erfolg gegen den WM-Neuling könnten sich die Rot-Weiß-Roten aller Voraussicht nach nun sogar knappe Niederlagen in den letzten beiden Partien erlauben und würden trotzdem eine Runde weiterkommen.

Ein Weiterkommen als Zweiter oder als einer der stärkeren Gruppendritten erscheint deutlich realistischer als ein Gruppensieg. Der Zweite der Gruppe J bekommt es schon im Sechzehntelfinale mit einem Ersten zu tun. Hier wartet dann vermutlich der amtierende Europameister Spanien.

Aussagekräftige Prognosen zu diesem Thema fallen zu diesem Zeitpunkt natürlich noch schwer. Denn noch ist unklar, ob die drei Nationen die K.o.-Runde erreichen. Und dann stellt sich noch die Frage, auf welchem Platz Deutschland, die Türkei und Österreich ihre Gruppe abschließen.

Die DFB-Auswahl ist aktuell auf Kurs “Gruppensieg”. Die Türken und Österreicher sehen wir nach der Gruppenphase eher auf Rang 2. Eines haben aber alle drei Teams gemeinsam. Spätestens im Achtelfinale warten vermutlich schon echte Hammerlose.

Wenn es ganz dumm läuft, trifft Deutschland in der Runde der letzten 16 auf Frankreich, während es die Türkei mit Argentinien zu tun bekommt. Österreich könnte schon im Sechzehntelfinale auf Spanien treffen. So könnten alle drei Nationen spätestens im Achtelfinale ausscheiden.

Die Tipps auf eine weite Reise von Deutschland, der Türkei und Österreich im Laufe der FIFA Weltmeisterschaft 2026 müsst ihr somit recht vorsichtig spielen.