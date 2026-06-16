SPORT1 Betting 16.06.2026 • 18:00 Uhr Kann Portugal sich zehn Jahre nach dem EM-Sieg nun auch zum Weltmeister krönen? Was ist für Cristiano Ronaldo und Co. bei der WM 2026 drin?

Am Mittwoch, den 17. Juni startet Portugal mit dem Spiel gegen die DR Kongo in die WM 2026. Die Portugiesen betrachten sich bei der laufenden Weltmeisterschaft als Titelkandidat oder Geheimfavorit. Das sehen auch die Buchmacher so. NEO.bet sieht die “Seleção das Quinas” beim Markt “Wer wird Weltmeister” mit einer Quote von 9,50 hinter Spanien (5,80), Frankreich (5,80) zusammen mit England (9,50) auf Rang 3.

Tatsächlich bringt diese Generation der “Lusos” viel Qualität mit. Das beweist auch der Marktwert-Vergleich. Lediglich Frankreich (1,52 Mrd. €), England (1,36 Mrd. €) und Spanien (1,22 Mrd. €) bringen einen teureren Kader mit zur Endrunde als Portugal (1,01 Mrd. €). Schlägt zehn Jahre nach dem EM-Sieg erneut die Stunde der Portugiesen? Wir schauen vor dem ersten Spiel von CR7 und Co. zusammen mit NEO.bet auf die Chancen der Portugiesen.

Für unseren Wett Tipp auf „Portugal wird Weltmeister” bietet uns NEO.bet eine attraktive Quote von 9,50.

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WM 2026: Ist Portugal zu Recht der Geheimfavorit? Die wichtigsten Quoten zur “Seleção das Quinas”

In der Gruppe K der WM 2026 sind die Verhältnisse klar. Die Portugiesen (Weltrangliste Nr. 5) treffen in der Vorrunde auf die DR Kongo (Weltrangliste Nr. 46), Usbekistan (Weltrangliste Nr. 50) und Kolumbien (Weltrangliste Nr. 14). Wenig überraschend ist die “Seleção das Quinas” der klare Favorit. Schaffen es die Männer von Coach Roberto Martinez nach der Vorrunde auf den ersten Platz, wird das von NEO.bet gerade mal mit einer Quote von 1,46 belohnt.

Portugal qualifizierte sich als Sieger der Europa-Gruppe F direkt für die WM 2026. Entscheidend war ein 9:1 gegen Armenien am finalen Spieltag. Zuvor hatte man daheim gegen Ungarn „nur“ 2:2 gespielt und mit 0:2 in Irland verloren. Bei der einzigen Pleite in der Quali hatten die Iberer nach einer Roten Karte gegen CR7 die letzte halbe Stunde in Unterzahl spielen müssen.

Die FPF-Auswahl hat ihren letzten Test vor der Weltmeisterschaft gegen Nigeria glanzlos mit 2:1 gewonnen. Davor gab es ein knappes 2:1 gegen Chile. Hier kassierte Rafael Leão eine Rote Karte. Trainer Roberto Martinez hat die letzten Testspiele auch für taktische Experimente genutzt. Der Coach verfügt auf praktisch allen Positionen über starke bis erstklassige Alternativen.

Im Mittelpunkt stehen vor allem die Spieler von Champions-League-Sieger Paris St. Germain Vitinha, João Neves, Goncalo Ramos und Nuno Mendes. Hinzu kommt das Manchester-United-Duo Bruno Fernandes und Diogo Dalot sowie europäische Stars wie Ruben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva (alle Man City), João Cancelo (Barca), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceicao (Juve) und Rafael Leão (Milan).

Roberto Martinez schaffte den Generationenwechsel hin zu einem Kollektiv, in dem Cristiano Ronaldo nicht mehr alleine die Lösungen liefern muss. Zumal spielt das Team unter der Anmerkung „27 plus 1“ mit einer zusätzlichen Motivation und will für den verstorbenen Diogo Jota, der bis zu seinem tragischen Autounfall im Juli 2025 fester Bestandteil der Selecao war, den WM-Titel holen.

Portugal bei der WM 2026: Wett Tipps und Prognosen

Für unsere Portugal bei der WM 2026 Prognosen haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren.

Portugal wird Weltmeister ( Quote 9,50 bei NEO.bet ): Wettet ihr zu Beginn einer WM auch so gerne auf den späteren Weltmeister? Sicher ist so ein Tipp immer etwas riskant und muss dementsprechend vorsichtig gespielt werden. Doch Portugal verfügt über Weltklasse-Spieler auf nahezu jeder Position und kommt nach dem Nations-League-Sieg – im Sommer 2025 mit Erfolgen gegen Deutschland (2:1) und gegen Spanien (5.3 n.E) – mit frischem Selbstvertrauen ins Turnier. Teams, die kurz vor einer Endrunde einen großen Titel holen, performen historisch oft stark. So hat Spanien vor dem Triumph bei der EM 2024 kurz zuvor auch die Nations League gewonnen. Unter Roberto Martinez hat die “Seleção das Quinas” zudem nur sehr wenige Spiele verloren (28S, 7U, 5N). Hinzu kommen die Narrative der “letzten WM von CR7” und dem “Titel für den verstorbenen Diogo Jota”. So was kann innerhalb einer Mannschaft zusätzliche Motivation freisetzen. Durch einen Sieg in der Gruppe K dürften die Portugiesen auch erst einmal auf einen machbaren Turnierbaum einbiegen.

Wettet ihr zu Beginn einer WM auch so gerne auf den späteren Weltmeister? Sicher ist so ein Tipp immer etwas riskant und muss dementsprechend vorsichtig gespielt werden. Doch Portugal verfügt über Weltklasse-Spieler auf nahezu jeder Position und kommt nach dem Nations-League-Sieg – im Sommer 2025 mit Erfolgen gegen Deutschland (2:1) und gegen Spanien (5.3 n.E) – mit frischem Selbstvertrauen ins Turnier. Teams, die kurz vor einer Endrunde einen großen Titel holen, performen historisch oft stark. So hat Spanien vor dem Triumph bei der EM 2024 kurz zuvor auch die Nations League gewonnen. Unter Roberto Martinez hat die “Seleção das Quinas” zudem nur sehr wenige Spiele verloren (28S, 7U, 5N). Hinzu kommen die Narrative der “letzten WM von CR7” und dem “Titel für den verstorbenen Diogo Jota”. So was kann innerhalb einer Mannschaft zusätzliche Motivation freisetzen. Durch einen Sieg in der Gruppe K dürften die Portugiesen auch erst einmal auf einen machbaren Turnierbaum einbiegen. Portugal kommt in die Top 4 der WM ( Quote 3,20 bei NEO.bet ): Wer ein bisschen weniger ins Risiko gehen will, kann auch auf einen Halbfinal-Einzug der “Lusos” wetten. Dafür gibt es bei NEO.bet immer noch eine Quote von 3,20.

Wer ein bisschen weniger ins Risiko gehen will, kann auch auf einen Halbfinal-Einzug der “Lusos” wetten. Dafür gibt es bei NEO.bet immer noch eine Quote von 3,20. Portugal erreicht mindestens das Viertelfinale ( Quote 1,88 bei NEO.bet ): Wer noch mehr auf Nummer Sicher gehen will, bekommt für die Iberer im Viertelfinale immerhin noch eine Quote von 1,88.

Wer noch mehr auf Nummer Sicher gehen will, bekommt für die Iberer im Viertelfinale immerhin noch eine Quote von 1,88. Portugal wird Erster in der Gruppe K (Quote 1,46 bei NEO.bet): Und last but not least haben wir eine echte Safe Bet für euch. Zum Start in die WM 2026 bekommt es Portugal mit der DR Kongo und Usbekistan erstmal mit zwei sehr machbaren Gegnern zu tun. Erst im dritten Vorrundenspiel wartet mit Kolumbien die vermeintlich schwerste Aufgabe. Bis dahin dürfte die “Selecao” aber schon im Turnier angekommen sein. So reicht in der dritten Partie der Gruppe K vermutlich sogar ein Remis für den ersten Platz.

Portugal gehört mit seiner enormen Kaderbreite qualitativ zu den besten vier bis sechs Teams des Turniers. Die “Selecao” hat zudem eine günstige Gruppe erwischt und geht als aktueller Titelträger eines großen Wettbewerbs ins Turnier. Unter dieser Annahme macht eine wahre Titelchance der Selecao von 12 bis 15 Prozent durchaus Sinn. Die Quote bei NEO.bet geht aber von einer impliziten Siegchance von 10,5 Prozent aus. So sprechen wir hier von einer Value-Wette.

Bei uns findet ihr weitere hilfreiche Prognosen und Tipps, mit denen ihr im Verlauf der WM 2026 Fehler vermeiden und je nach Turnierverlauf die passenden Wetten platzieren könnt.