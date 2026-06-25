Quote 11,60: Bosnien vs. Katar WM-Kracher – bet-at-home Boost für Neukunden!

Die Spannung steigt, der Puls rast: In der Gruppe B der Weltmeisterschaft 2026 kommt es am 24. Juni um 21:00 Uhr zum entscheidenden Duell zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar. Für beide Teams geht es um alles oder nichts, ein Sieg ist Pflicht, um die Hoffnungen auf die K.o.-Runde am Leben zu halten.
WM-Hammer bei bet-at-home: Quote 11,60! Setze auf einen Sieg von Bosnien gegen Katar!
Passend zu diesem WM-Krimi zündet der Top-Wettanbieter bet-at-home den ultimativen Quoten-Turbo: Für alle Neukunden gibt es statt der regulären 1,45 eine unfassbare Quote von 11,60 auf einen Sieg der Bosnier!
Der Quotenboost im Detail: Dein WM-Vorteil
Während die bosnische Nationalmannschaft rund um ihre Stars als klarer Favorit in die Partie geht, spiegelt die Standardquote von 1,45 dieses Kräfteverhältnis wider. Doch warum sich mit dem Standard zufriedengeben? Bet-at-home legt für alle neuen Tipper eine Schippe drauf und katapultiert die Quote in schwindelerregende Höhen.
Mit dem Neukunden-Vorteil wettest du auf „Sieg Bosnien-Herzegowina“ zur Hammer-Quote von 11,60. Das ist eine stattliche Steigerung, die deinen möglichen Gewinn massiv in die Höhe treibt!
Die Quoten im direkten Vergleich
Um die Dimension dieses Angebots zu verdeutlichen, hier der direkte Vergleich auf einen Blick:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Bosnien-Herzegowina vs. Katar
Sieg Bosnien-Herzegowina
1,45
11,60
So einfach sicherst du dir den Quoten-Hammer:
Profitiere in nur wenigen Schritten von diesem exklusiven Angebot. Die Teilnahme ist kinderleicht und dauert nur wenige Minuten.
- 1. Registrieren: Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei bet-at-home. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung, um dein Wettkonto aufzuladen.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Bosnien-Herzegowina gegen Katar.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn dein Tipp richtig ist, wird dein Einsatz zunächst zur normalen Quote abgerechnet. Der Extra-Gewinn aus dem Boost (bis zu 30 Euro) wird dir separat und als reines Echtgeld gutgeschrieben – ohne nervige Umsatzbedingungen!
Wichtige Regeln für den WM-Boost
Damit du bestens informiert bist, haben wir die wichtigsten Eckpunkte der Aktion für dich zusammengefasst:
- Zielgruppe: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Wettart: Nur die erste platzierte Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Bosnien-Herzegowina qualifiziert sich.
- Zeitraum: Deine Wette muss vor Spielbeginn am 24.06. um 21:00 Uhr platziert werden.
- Gewinnlimit: Der maximale Extra-Gewinn durch den Quotenboost ist auf 30 Euro limitiert.
Worauf wartest du noch? Nutze diese einmalige Chance und gib dem WM-Kracher zwischen Bosnien und Katar die Extra-Portion Nervenkitzel. Sichere dir jetzt die Mega-Quote von 11,60 bei bet-at-home!
Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von bet-at-home. Alle Angaben ohne Gewähr.
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