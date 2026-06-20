Quote 100,00 auf DFB-Sieg: Bwin mit WM-Hammer für Deutschland vs. Elfenbeinküste!

Die Spannung steigt, das WM-Fieber packt die Nation! Am 20. Juni um 22:00 Uhr steht für die deutsche Nationalmannschaft das wichtige zweite Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft 2026 gegen die Elfenbeinküste an.
WM-HAMMER BEI BWIN: Quote 100,00! So kassierst du für einen Sieg von Deutschland gegen die Elfenbeinküste!
Während Experten und KI-Prognosen der DFB-Elf die Favoritenrolle zuschreiben, ist im Fußball bekanntlich alles möglich.
Pünktlich zu diesem Kracher zündet der Wettanbieter Bwin einen absoluten Quoten-Hammer: Für Neukunden gibt es eine unglaubliche Quote von 100,00 auf einen Sieg von Deutschland!
Der Quotenboost im Detail: Von Normal zu Gigantisch!
Ein Blick auf die regulären Quoten zeigt, wie außergewöhnlich dieses Angebot ist. Normalerweise liegt die Siegquote für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann bei soliden 1,57. Doch Bwin legt für alle Neuanmelder den Turbo ein und katapultiert die Quote in astronomische Höhen.
Statt mageren 1,57 € Gewinn bei 1 € Einsatz winken dir hier satte 100 €! Dieser Neukunden-Vorteil ist deine einmalige Chance, das Maximum aus dem zweiten WM-Auftritt der DFB-Elf herauszuholen. Ein Angebot, das man sich als echter Fan nicht entgehen lassen sollte.
Hier siehst du den Unterschied auf einen Blick:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Deutschland vs. Elfenbeinküste
Sieg Deutschland
1,57
100,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir die Hammer-Quote in nur vier einfachen Schritten sicherst:
- 1. Registrieren & Konto eröffnen: Klicke auf einen der Aktionslinks zu Bwin und erstelle dein neues Wettkonto. Die Anmeldung ist in wenigen Minuten erledigt.
- 2. Einzahlung tätigen: Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein, um dich für den Boost zu qualifizieren.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Deutschland“ gegen die Elfenbeinküste. Wichtig: Setze exakt 1 € auf diesen Tipp!
- 4. Gewinn kassieren: Wenn die DFB-Elf das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn ausgezahlt. Der reguläre Gewinn zur Quote von 1,57 kommt als Echtgeld, der Restbetrag bis zum 100,00-fachen deines Einsatzes wird dir in Form von FreeBets gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Bwin Neukunden-Boost
Damit alles reibungslos klappt, beachte bitte diese entscheidenden Eckpunkte der Aktion:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei Bwin besitzen und sich über den Aktionslink registrieren.
- Maximaler Einsatz: Der erhöhte Quotenboost gilt für einen Maximaleinsatz von genau 1 €.
- Zeitrahmen: Deine qualifizierende Wette muss vor Spielbeginn am 20.06.2026 um 22:00 Uhr platziert werden.
- Wettart: Nur Pre-Match-Einzelwetten auf den Sieg von Deutschland sind für die Aktion gültig.
Jetzt bist du bestens vorbereitet. Nutze die Gunst der Stunde und sichere dir diesen spektakulären WM-Deal!
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