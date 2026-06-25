WM 2026: Quote 20,00 für Elfenbeinküste-Sieg! ODDSET Boost für Neukunden sichern

Die Spannung bei der WM 2026 steigt und ein Duell verspricht eine klare Angelegenheit zu werden: Der krasse Außenseiter Curaçao trifft auf den Afrika-Cup-Sieger Elfenbeinküste. Nach der brutalen 1:7-Klatsche gegen Deutschland zum Auftakt steht die karibische Nation mit dem Rücken zur Wand.
WM-Hammer bei ODDSET: Quote 20,00 auf Sieg Elfenbeinküste statt 1,16!
Für die Ivorer hingegen ist ein Sieg Pflicht. Passend zu dieser klaren Ausgangslage zündet der staatliche Wettanbieter ODDSET einen echten Quoten-Kracher: Exklusiv für Neukunden gibt es eine Mega-Quote von 20,00 auf einen Sieg der Elfenbeinküste!
Der Quotenboost im Detail: So explodiert deine Wettquote!
Die Favoritenrolle der Elfenbeinküste ist erdrückend. Normalerweise würde dir ein Tipp auf einen Sieg der „Elefanten“ bei den Buchmachern kaum mehr als eine magere Quote von 1,16 einbringen.
Doch ODDSET legt für alle Neuanmelder den Turbo ein und katapultiert die Quote auf sagenhafte 20,00!
Das bedeutet: Anstatt mit 5 € Einsatz einen potenziellen Gewinn von nur 0,80 € zu erzielen (5,80 € Auszahlung), könntest du mit dem ODDSET Neukunden-Vorteil satte 100 € (5 € x 20,00) kassieren! Eine Chance, die du dir als Wett-Fan nicht entgehen lassen solltest.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote (Neukunden)
Curaçao vs. Elfenbeinküste
Sieg Elfenbeinküste
1,16
20,00
In 4 Schritten zum Quoten-Hammer: So einfach geht’s!
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung und sichere dir den Quoten-Turbo für das WM-Duell.
- 1. Registrieren: Eröffne über einen unserer Aktionslinks ein neues Wettkonto bei ODDSET. Der Vorgang ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Achte darauf, ob bestimmte Zahlungsmethoden von der Aktion ausgeschlossen sind.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Elfenbeinküste“ im Spiel gegen Curaçao am 25.06. um 22:00 Uhr. Wichtig: Setze exakt 5 €!
- 4. Gewinn kassieren: Wenn die Elfenbeinküste das Spiel gewinnt, wird dein Einsatz zunächst zur normalen Quote abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir meist innerhalb von 48 Stunden als Bonusguthaben gutgeschrieben.
Die wichtigsten Regeln auf einen Blick
Bevor du loslegst, beachte die zentralen Bedingungen dieses Neukunden-Angebots, damit nichts schiefgeht.
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei ODDSET besitzen.
- Exakter Einsatz: Du musst genau 5 € auf den Sieg der Elfenbeinküste setzen.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Spielbeginn (Anpfiff: 25.06., 22:00 Uhr) platziert werden.
- Zeitrahmen: Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur für das genannte WM-Spiel.
Die Elfenbeinküste ist der haushohe Favorit – und mit diesem Quotenboost von ODDSET wird ein Tipp auf den Sieg des Afrika-Meisters zur absoluten Top-Chance für alle Wett-Einsteiger.
Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ODDSET.
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