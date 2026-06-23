Quote 20,00 auf England Sieg gegen Ghana | ODDSET WM-Boost für Neukunden

Die Spannung steigt, der WM-Traum lebt! Am 23. Juni um 22:00 Uhr trifft im Boston Stadium einer der Top-Favoriten auf einen kampfstarken Außenseiter: England fordert Ghana in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026.
WM-Hammer bei ODDSET: Quote 20,00 statt 1,23 auf Sieg England gegen Ghana!
Die „Three Lions“ gehen als haushoher Favorit in die Partie, was sich in den regulären Quoten deutlich widerspiegelt.
Doch für alle neuen Wett-Fans hat der staatliche Anbieter ODDSET jetzt einen absoluten Kracher parat: Statt einer mageren 1,23er-Quote bekommst du als Neukunde eine sensationelle Quote von 20,00 auf einen Sieg Englands!
Der Quotenboost im Detail: Ein Geschenk für Fußball-Experten
Schauen wir uns die Fakten an: England, aktuell auf Platz 4 der Weltrangliste, trifft auf Ghana, die auf Platz 65 rangieren. Die Engländer kommen mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Kroatien im Rücken, während Ghana sich mit einem 1:0 gegen Panama durchsetzte.
Die Rollen sind klar verteilt. Eine reguläre Wette auf einen englischen Sieg würde kaum nennenswerten Gewinn bringen. Doch mit dem Neukunden-Vorteil von ODDSET wird aus einer sicheren Sache eine goldene Chance.
Anstatt mit 5€ Einsatz mickrige 6,15€ zu gewinnen, kannst du dir mit dem Quoten-Turbo satte 100€ sichern!
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
England vs. Ghana
Sieg England (1)
1,23
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Kracher: Schritt für Schritt
Du willst von diesem einmaligen Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du den Quoten-Turbo zündest und dir den Neukunden-Vorteil holst. Folge einfach diesen vier Schritten und sei bereit für den Anpfiff:
- 1. Registrieren & Verifizieren: Eröffne über unseren Link ein neues Wettkonto bei ODDSET. Die Registrierung ist unkompliziert und schnell erledigt.
- 2. Einzahlung tätigen: Lade dein Konto mit einem beliebigen Betrag auf, um deine Wette platzieren zu können.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine ERSTE Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg England“ gegen Ghana. Wichtig: Der Einsatz muss exakt 5€ betragen.
- 4. Jubeln & Gewinn kassieren: Lehn dich zurück, genieße das Spiel und fiebere mit den „Three Lions“ mit. Wenn England gewinnt, wird dein Gewinn (100€) in Kürze deinem Wettkonto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln auf einen Blick
Damit alles glattläuft, beachte bitte die wichtigsten Bedingungen dieses Angebots. Es gibt keine versteckten Haken, aber ein paar klare Regeln, die du kennen solltest. Dieses Angebot gilt ausschließlich für Neukunden und ist auf einen exakten Einsatz von 5€ limitiert.
- Zielgruppe: Nur für Neukunden, die sich neu bei ODDSET registrieren.
- Einsatz: Die Wette muss mit genau 5€ Echtgeld platziert werden.
- Wettart: Gilt nur für Pre-Match-Einzelwetten auf den Markt „Sieg England“.
- Zeitraum: Die Wette muss vor Spielbeginn am 23.06.2026 um 22:00 Uhr abgegeben werden.
Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von ODDSET. Alle Angaben ohne Gewähr.
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