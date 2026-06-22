WM-Kracher: Quote 20.00 auf Argentinien-Sieg! ODDSET Neukunden-Boost

SPORT1 Betting 22.06.2026 • 15:28 Uhr Sicher dir die Hammer-Quote 20,00 statt 1,58 für den Sieg von Argentinien gegen Österreich bei der WM 2026. Exklusiver Quotenboost für Neukunden bei ODDSET!

Die Spannung steigt! Wenn am 22. Juni um 19:00 Uhr der amtierende Weltmeister Argentinien auf das hochgehandelte Team aus Österreich trifft, blickt die ganze Fußballwelt gespannt auf dieses Duell. Lionel Messi und seine Albiceleste wollen ihren Status untermauern, doch Ralf Rangnicks ÖFB-Auswahl gilt längst nicht mehr nur als Außenseiter, sondern als potenzieller Geheimfavorit.

Passend zu diesem WM-Kracher zündet der staatliche Anbieter ODDSET einen echten Quoten-Turbo für alle Neukunden.

Statt der normalen Quote von 1,58 auf einen Sieg Argentiniens kannst du dir die unfassbare Quote von 20,00 sichern!

Der Quotenboost im Detail: So wird aus wenig richtig viel

Normalerweise würden Wettfreunde bei einem Sieg Argentiniens mit der aktuellen Quote von 1,58 nicht den ganz großen Reibach machen. Doch mit diesem exklusiven Neukunden-Vorteil von ODDSET sieht die Sache komplett anders aus.

Der Anbieter katapultiert die Quote für dich von 1,58 auf sensationelle 20,00 – eine Steigerung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Setzt du die vorgegebenen 5 €, winkt dir im Erfolgsfall statt eines mageren Gewinns von 7,90 € ein potenzieller Paukenschlag von satten 100 €!

Hier siehst du den Unterschied auf einen Blick:

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Argentinien vs. Österreich Sieg Argentinien 1,58 20,00

So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Du willst von diesem Hammer-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Boost in wenigen Schritten schnappst:

1. Bei ODDSET registrieren: Besuche die Webseite von ODDSET über unseren Link und eröffne ein brandneues Wettkonto. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.

Besuche die Webseite von ODDSET über unseren Link und eröffne ein brandneues Wettkonto. Der Prozess ist schnell und unkompliziert. 2. Ersteinzahlung tätigen: Lade dein Konto mit einem beliebigen Betrag auf, um deine erste Wette platzieren zu können.

Lade dein Konto mit einem beliebigen Betrag auf, um deine erste Wette platzieren zu können. 3. Wette clever platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Argentinien gegen Österreich. Achte darauf, dass dein Einsatz exakt 5 € beträgt!

Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Argentinien gegen Österreich. 4. Auf den Gewinn freuen: Lehn dich zurück und verfolge das Spiel. Sollte Messi mit seinem Team als Sieger vom Platz gehen, wird dein Gewinn auf Basis der Mega-Quote von 20,00 berechnet.

Wichtige Regeln für den WM-Boost

Damit alles reibungslos klappt, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots. Dieses Angebot ist exklusiv für Neukunden und gilt nur für die erste platzierte Wette nach der Registrierung.

Zielgruppe: Nur für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Nur für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Einsatz: Der Einsatz muss genau 5 € betragen.

Der Einsatz muss genau 5 € betragen. Wettart: Gilt nur für Pre-Match-Einzelwetten auf den Markt „Sieg Argentinien“.

Gilt nur für Pre-Match-Einzelwetten auf den Markt „Sieg Argentinien“. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn am 22.06.2026 um 19:00 Uhr platziert werden.

Disclaimer: Glücksspiel erst ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter BZgA.de. Es gelten die AGB von ODDSET. Das Angebot ist nur für Neukunden gültig.