Quote 30.0 für Deutschland-Sieg gegen Ecuador! Tipico WM 2026 Boost für Neukunden

Die Spannung steigt, die WM 2026 wirft ihre Schatten voraus und die DFB-Elf will ihren Siegeszug fortsetzen! Am 25. Juni um 22:00 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Ecuador und geht nach einer beeindruckenden Serie von 11 Siegen in Folge als haushoher Favorit in die Partie.
WM-HAMMER BEI TIPICO: QUOTE 30,00 FÜR SIEG DEUTSCHLAND GEGEN ECUADOR!
Während die regulären Quoten dies widerspiegeln, zündet der Wettanbieter Tipico jetzt den ultimativen Quoten-Turbo für alle neuen Wett-Fans. Statt der normalen 1,52er-Quote gibt es für Neukunden eine unfassbare Quote von 30,00 auf einen Sieg der deutschen Mannschaft!
Der Quotenboost im Detail: Dein Turbo für den DFB-Sieg
Während die Experten sich einig sind und Deutschland nach dem furiosen 7:1 über Curaçao und mit Tormaschine Deniz Undav in Topform sehen, sind die regulären Wettquoten entsprechend niedrig.
Eine Standardquote von 1,52 bei Tipico ist solide, aber nicht spektakulär. Doch mit diesem exklusiven Neukunden-Vorteil katapultiert sich dein potenzieller Gewinn in eine völlig neue Dimension.
Anstatt mit 2 € Einsatz einen Gewinn von 3,04 € zu erzielen, hast du mit dem Boost die Chance auf satte 60,00 €! Das ist eine Steigerung, die du dir als neuer Spieler nicht entgehen lassen solltest.
Die Quoten im direkten Vergleich
Um die Wucht dieses Angebots zu verdeutlichen, haben wir die Zahlen für dich in einer Tabelle aufbereitet:
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Ecuador vs. Deutschland
Sieg Deutschland
1,52
30,00
So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Schritt-für-Schritt erklärt
Du willst von diesem Quoten-Kracher profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Schritten dabei bist:
- 1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink und eröffne ein neues Wettkonto bei Tipico. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Tätige deine erste Einzahlung. Tipico bietet dir alle gängigen Zahlungsmethoden wie PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung.
- 3. Wette platzieren: Wähle die WM-Partie Ecuador gegen Deutschland aus und platziere deine erste Pre-Match-Wette auf „Sieg Deutschland“. Achte darauf, dass der Quotenboost im Wettschein aktiviert ist.
- 4. Mitfiebern & Kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Wenn die DFB-Elf das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn basierend auf der 30,00-Quote berechnet und deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Tipico-Boost
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese zentralen Bedingungen des Angebots:
- Exklusiv für Neukunden: Das Angebot gilt nur für Spieler, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der maximale Einsatz für die erhöhte Quote beträgt 2 €.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor Anpfiff der Partie (25.06., 22:00 Uhr) platziert werden.
- Kein Cashout: Die Cashout-Funktion ist für diese Aktionswette nicht verfügbar.
Sichere dir jetzt diesen einmaligen Quoten-Hammer und erlebe das WM-Spiel der deutschen Elf mit extra Nervenkitzel!
Disclaimer: Glücksspiel kann süchtig machen. Teilnahme ab 18 Jahren. Es gelten die AGB von Tipico. Alle Angaben ohne Gewähr.
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