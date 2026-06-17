WM-HAMMER BEI TIPICO: Quote 40,00 auf England-Sieg gegen Kroatien!

SPORT1 Betting 17.06.2026 • 15:20 Uhr Sichere dir als Neukunde bei Tipico die Hammer-Quote von 40,00 für einen Sieg von England gegen Kroatien im WM-Kracher. Statt 1,67! Jetzt zuschlagen und vom Neukunden-Vorteil profitieren.

Die Spannung steigt, der WM-Auftakt steht vor der Tür und ganz Fußball-Europa blickt auf das Duell der Giganten: England gegen Kroatien! Am 17.06. um 21:00 Uhr kommt es zur Neuauflage eines echten Klassikers, der in der Vergangenheit für große Emotionen gesorgt hat. Die Three Lions gehen als Favorit in die Partie, und passend zu diesem Kracher zündet der Wettanbieter Tipico einen absoluten Quoten-Turbo für alle Neukunden!

Statt der normalen Quote von 1,67 auf einen Sieg der Engländer kannst du dir eine unfassbare Quote von 40,00 sichern. Richtig gelesen, vierzig! Das ist eine Gelegenheit, die du dir zum Start des Turniers nicht entgehen lassen solltest.

Der Quotenboost im Detail: So explodiert dein potenzieller Gewinn

Um die Dimension dieses Angebots zu verstehen, werfen wir einen kurzen Blick auf die Zahlen. Normalerweise würdest du bei einem Einsatz von 2 € auf einen Sieg Englands zur regulären Quote von 1,67 gerade einmal 3,34 € als Gewinn erhalten. Nicht schlecht, aber auch nicht weltbewegend.

Mit dem exklusiven Neukunden-Vorteil von Tipico katapultierst du deinen möglichen Gewinn in eine andere Sphäre! Setzt du als Neukunde 2 € auf einen Sieg Englands, spielst du mit der sensationellen Quote von 40,00. Im Erfolgsfall wandern somit satte 80 € auf dein Konto. Das ist mehr als das 20-fache des regulären Gewinns – ein echter Quoten-Hammer!

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote England vs. Kroatien Sieg England 1,67 40,00

So sicherst du dir den Quoten-Turbo in 4 Schritten

Du willst von diesem Top-Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir die Mega-Quote in wenigen Minuten sicherst.

1. Konto eröffnen: Registriere dich über den Aktionslink als Neukunde bei Tipico. Der Prozess ist schnell, sicher und unkompliziert.

Der Prozess ist schnell, sicher und unkompliziert. 2. Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag von mindestens 10 € ein, um dein Wettkonto aufzuladen und für die Aktion qualifiziert zu sein.

Zahle einen Betrag von mindestens 10 € ein, um dein Wettkonto aufzuladen und für die Aktion qualifiziert zu sein. 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von England gegen Kroatien (Tipp-Markt „1“). Wichtig: Setze genau 2 €!

Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von England gegen Kroatien (Tipp-Markt „1“). Wichtig: Setze genau 2 €! 4. Gewinn kassieren: Wenn die Three Lions das Spiel gewinnen, wird dein Gewinn zunächst zur normalen Quote abgerechnet. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost wird dir in der Regel innerhalb von 24 Stunden gutgeschrieben.

Wichtige Regeln: Das musst du beachten

Damit alles glatt läuft, hier die wichtigsten Bedingungen des Angebots auf einen Blick:

Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.

Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen. Maximaler Einsatz: Der Boost greift für einen Maximaleinsatz von 2 €.

Der Boost greift für einen Maximaleinsatz von 2 €. Zeitrahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn (17.06., 21:00 Uhr) platziert werden.

Die Wette muss vor Spielbeginn (17.06., 21:00 Uhr) platziert werden. Pre-Match-Wette: Nur Einzelwetten, die vor dem Anpfiff abgegeben werden, qualifizieren sich.

England hat die letzten drei Duelle gegen Kroatien nicht verloren und geht mit breiter Brust in dieses Must-Win-Auftaktspiel. Bist du bereit für diesen WM-Kracher? Dann nutze deine Chance auf einen Start nach Maß!

Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico. Alle Angaben ohne Gewähr.