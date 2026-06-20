Quote 40,00 auf Deutschland-Sieg! Tipico WM-Boost gegen Elfenbeinküste

Die Spannung steigt, der Puls rast – die WM 2026 ist in vollem Gange und für die deutsche Nationalmannschaft steht der nächste Härtetest in der Gruppenphase an! Am Samstagabend (20.06., 22:00 Uhr) trifft das DFB-Team auf die brandgefährliche Elfenbeinküste.
WM-Hammer bei Tipico: Quote 40,00 statt 1,52 auf Deutschland-Sieg gegen die Elfenbeinküste!
Ein Gegner, der nach starken Leistungen vor Selbstvertrauen strotzt und alles andere als ein Selbstläufer wird. Während die Nation mitfiebert, zündet der Top-Wettanbieter Tipico einen echten Quoten-Kracher für alle neuen Wett-Fans!
Statt der regulären Quote von 1,52 auf einen deutschen Sieg kannst du dir jetzt eine sensationelle Quote von 40,00 sichern!
Der Quotenboost im Detail: Dein Turbo für den WM-Kracher
Normalerweise gilt Deutschland als klarer Favorit, was sich in der Standardquote von 1,52 widerspiegelt. Doch Tipico legt für dieses wichtige Gruppenspiel eine Schippe drauf – und was für eine! Exklusiv für Neukunden wird die Quote auf einen Sieg der deutschen Mannschaft auf unglaubliche 40,00 gepusht. Das ist mehr als das 26-fache der normalen Quote und eine einmalige Chance, mit einem kleinen Einsatz groß abzuräumen. Dieser Neukunden-Vorteil verwandelt eine Favoritenwette in einen potenziellen Mega-Gewinn und verleiht dem Spiel eine Extraportion Nervenkitzel.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Deutschland vs Elfenbeinküste
Sieg Deutschland
1,52
40,00
So einfach sicherst du dir den 40er-Boost: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem Quoten-Hammer profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Deal in wenigen Minuten schnappst:
- 1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink und eröffne ein neues Wettkonto bei Tipico. Der gesamte Vorgang ist schnell, sicher und unkompliziert.
- 2. Einzahlen: Zahle mindestens 10 € auf dein neues Konto ein. Dir stehen alle gängigen Zahlungsmethoden zur Verfügung.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Wichtig: Setze dabei genau 2 €.
- 4. Jubeln & Kassieren: Wenn das DFB-Team das Spiel gewinnt, wird dein Gewinn basierend auf der Hammer-Quote von 40,00 berechnet. Das bedeutet, du könntest aus 2 € Einsatz satte 80 € machen!
Wichtige Regeln: Das musst du beachten
Damit bei diesem Top-Angebot alles glatt läuft, solltest du die wichtigsten Bedingungen im Blick haben:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der für die Boost-Quote qualifizierende Einsatz beträgt genau 2 €.
- Zeitrahmen: Deine Wette muss vor dem Anpfiff am 20.06.2026 um 22:00 Uhr platziert werden.
- Wettart: Es muss sich um eine Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Sieg Deutschland“ handeln.
Die Elfenbeinküste ist ein harter Brocken, doch die deutsche Mannschaft will den nächsten Schritt Richtung K.o.-Runde machen. Mit diesem Quoten-Turbo von Tipico bist du live dabei und kannst deine WM-Spannung auf ein neues Level heben. Sichere dir jetzt deine Chance auf die Mega-Quote!
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