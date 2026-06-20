Die Spannung steigt! Am 20. Juni um 22:00 Uhr trifft die DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft 2026 auf die Elfenbeinküste. Ein Duell, das auf dem Papier klar erscheint, doch die Ivorer haben bereits mit einem Sieg gegen Frankreich ihre Gefährlichkeit unter Beweis gestellt.
WM-HAMMER! ODDSET boostet DFB-Sieg gegen die Elfenbeinküste auf Quote 20,00!
Für alle, die an ein torreiches Spiel glauben, hat der staatliche Anbieter ODDSET einen echten Kracher parat: Exklusiv für Neukunden gibt es einen unfassbaren Quotenboost von 1,18 auf 20,00 für die Wette „Mehr als 1,5 Tore“!
Der Quotenboost im Detail: So zündet der Turbo!
Normalerweise steht die Quote für mehr als 1,5 Tore in diesem Spiel bei mageren 1,18. Das bedeutet, bei einem Einsatz von 5€ gäbe es im Erfolgsfall gerade einmal 5,90€ zurück. Doch ODDSET legt für alle Neuanmelder den Hebel um und katapultiert die Quote in galaktische Höhen.
Statt der Standardquote profitierst du von einer Mega-Quote von 20,00 und kannst dir mit 5€ Einsatz die Chance auf einen potenziellen Gewinn von 100€ sichern! Dieser Quoten-Turbo macht aus einer fast sicheren Wette eine extrem lukrative Gelegenheit.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Deutschland vs. Elfenbeinküste
Mehr als 1,5 Tore
1,18
20,00
So einfach sicherst du dir den Neukunden-Vorteil: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst diesen exklusiven Deal nicht verpassen? Kein Problem! Wir zeigen dir, wie du in wenigen Schritten von der Aktion profitieren kannst:
- 1. Registrieren: Klicke auf unseren Aktionslink, der dich direkt zu ODDSET führt, und erstelle ein neues Wettkonto. Die Anmeldung ist in wenigen Minuten erledigt.
- 2. Einzahlen: Lade dein Konto mit einem Betrag deiner Wahl auf. Beachte, dass der Boost-Einsatz bei exakt 5€ liegt.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine erste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Markt „Mehr als 1,5 Tore“ im Spiel Deutschland gegen die Elfenbeinküste. Setze dabei genau 5€.
- 4. Gewinn kassieren: Fallen im Spiel mindestens zwei Tore, wird dein Einsatz mit der sensationellen Quote von 20,00 abgerechnet. Der Gewinn wird deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Quoten-Hammer
Damit alles glatt läuft, solltest du die wichtigsten Bedingungen im Blick haben. Hier sind die Eckpunkte des Angebots zusammengefasst:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren.
- Exakter Einsatz: Du musst genau 5€ auf die vorgegebene Wette setzen.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 20.06.2026 um 22:00 Uhr platziert werden.
- Keine Cash-Out-Funktion: Der Quotenboost ist nicht mit der Cash-Out-Option kombinierbar.
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