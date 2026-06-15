Quote 20,00 auf Frankreich! ODDSET WM-Boost für Sieg gegen Senegal

Die Spannung steigt, der WM-Globus dreht sich und die Fußballwelt blickt gespannt auf die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Ein echtes Highlight der Gruppenphase steht bereits am 16. Juni an, wenn Vize-Weltmeister Frankreich im MetLife Stadium auf den amtierenden Afrikameister Senegal trifft.
WM-HAMMER! Quote 20,00 für Frankreich-Sieg gegen Senegal – ODDSET zündet den Turbo!
Ein Duell, das Emotionen und Top-Fußball verspricht. Und pünktlich zu diesem Kracher hat der staatliche Wettanbieter ODDSET ein Angebot parat, das es in sich hat. Zum WM-Auftakt zwischen Frankreich und Senegal zündet ODDSET einen echten Quoten-Kracher für alle Neukunden.
Der Quotenboost im Detail: 20,00 statt 1,47!
Normalerweise gehen die Franzosen um Superstar Kylian Mbappé als klarer Favorit in diese Partie. Die reguläre Siegquote liegt bei mageren 1,47 – für Wett-Profis kaum eine attraktive Option. Doch jetzt kommt der ODDSET Quoten-Turbo ins Spiel! Statt der regulären Quote von 1,47 auf einen Sieg der „Équipe Tricolore“ erhältst du als Neukunde die sensationelle Quote von 20,00. Rechnen wir das mal durch: Mit einem Einsatz von nur 5€ könntest du dir im Erfolgsfall einen satten Gewinn von 100€ sichern (5€ x 20,00). Ein unschlagbarer Neukunden-Vorteil für dieses WM-Highlight!
Der ODDSET WM-Boost auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Frankreich vs. Senegal
Sieg Frankreich
1,47
20,00
So einfach sicherst du dir die Mega-Quote: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Folge einfach diesen Schritten, um dir den Neukunden-Vorteil zu sichern:
- 1. Registrieren: Klicke auf den Aktionslink zu ODDSET und eröffne ein neues Wettkonto. Die Registrierung ist in wenigen Minuten erledigt.
- 2. Einzahlen: Lade dein Konto mit einem Betrag deiner Wahl auf. Beachte, dass für den Boost ein exakter Einsatz von 5€ erforderlich ist.
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf „Sieg Frankreich“ gegen Senegal am 16.06.2026. Setze dabei exakt 5€.
- 4. Gewinn kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Lehne dich zurück und genieße das Spiel. Sollte Frankreich gewinnen, wird dein Gewinn basierend auf der Quote von 20,00 deinem Konto gutgeschrieben.
Wichtige Regeln für den Quoten-Turbo
Damit bei diesem Top-Angebot alles glattläuft, solltest du die folgenden Bedingungen beachten:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.
- Exakter Einsatz: Es muss ein Einsatz von genau 5€ platziert werden.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 16.06.2026 um 21:00 Uhr abgegeben werden.
- Keine Cash-Out-Funktion: Die Wette darf nicht vorzeitig ausgewertet werden.
Sichere dir jetzt diesen einmaligen Quoten-Hammer und starte mit einem echten Highlight in die Weltmeisterschaft 2026!
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