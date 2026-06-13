Quote 20,00 auf Deutschland vs. Curaçao: ODDSET WM-Boost für Neukunden sichern!

Die Spannung steigt! Am 14. Juni um 19:00 Uhr startet die deutsche Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft 2026 gegen den krassen Außenseiter Curaçao. Alles andere als ein klarer Sieg mit vielen Toren wäre eine faustdicke Überraschung.
WM-HAMMER! Quote 20,00 statt 1,18 auf Tore bei Deutschland vs. Curaçao – So holst du dir den ODDSET-Turbo!
Passend zu diesem Torfestival-Potenzial haut der staatliche Anbieter ODDSET einen unglaublichen Quoten-Hammer raus: Exklusiv für Neukunden gibt es eine Mega-Quote von 20,00 auf „Mehr als 2,5 Tore“!
Der Quotenboost im Detail: Von Mini-Gewinn zu Mega-Chance
Schauen wir uns die Zahlen mal genauer an. Die reguläre Quote für den Tipp-Markt „Mehr als 2,5 Tore“ liegt bei mickrigen 1,18. Bei einem Einsatz von 5 € würde dein Reingewinn gerade einmal 0,90 € betragen – kaum der Rede wert.
Doch mit dem ODDSET Neukunden-Vorteil wird diese Wette zum echten Kracher! Deine Quote explodiert auf sagenhafte 20,00. Damit könnte sich dein Wetteinsatz von 5 € in einen potenziellen Gewinn von glatten 100 € verwandeln! Angesichts der deutschen Offensiv-Power um Florian Wirtz und Co. und der jüngsten Ergebnisse beider Teams, eine mehr als verlockende Aussicht.
Der ODDSET-Boost auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Deutschland vs. Curaçao
Mehr als 2,5 Tore
1,18
20,00
So einfach sicherst du dir den Quoten-Turbo: Schritt für Schritt
Du willst von diesem exklusiven Angebot profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir den Boost in wenigen Minuten sichern kannst:
- 1. Konto eröffnen: Klicke auf einen der Links in diesem Artikel, um direkt zur Aktionsseite von ODDSET zu gelangen. Registriere dich dort als Neukunde – das dauert nur wenige Augenblicke.
- 2. Einzahlung tätigen: Zahle einen Betrag deiner Wahl auf dein neues Wettkonto ein.
- 3. Wette platzieren: Gehe zur Partie Deutschland vs. Curaçao und platziere deine allererste Pre-Match-Wette auf den Markt „Mehr als 2,5 Tore“. Wichtig: Setze exakt 5 €. Der Quotenboost wird dir direkt im Wettschein angezeigt.
- 4. Potenziell kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Fallen im Spiel mindestens drei Tore, wird dein Gewinn mit der Hammer-Quote von 20,00 abgerechnet.
Wichtige Regeln für den Neukunden-Vorteil
Damit alles glattläuft, beachte bitte diese entscheidenden Eckpunkte der Aktion:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die sich neu bei ODDSET registrieren.
- Exakter Einsatz: Du musst genau 5 € auf die qualifizierende Wette setzen.
- Pre-Match-Wette: Die Wette muss vor dem Anpfiff am 14.06. um 19:00 Uhr platziert werden.
- Einmalige Nutzung: Jeder Neukunde kann den Quotenboost nur einmal in Anspruch nehmen.
Dieses Angebot ist die perfekte Gelegenheit, mit einem Paukenschlag in die WM 2026 zu starten. Eine derart hohe Quote auf ein so wahrscheinliches Ereignis gibt es nur selten. Nutze deine Chance und sichere dir jetzt den ODDSET Quoten-Turbo für das DFB-Auftaktspiel!
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